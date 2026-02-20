Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Глаза
Глаза
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:36

Глаза работают без выходных — йога для зрения возвращает им отдых за 5 минут в день

Три простых шага могут изменить то, как мы видим мир каждый день. В эпоху экранов глаза работают без передышки и всё чаще подают сигналы усталости. Офтальмолог предлагает неожиданно простой способ снизить нагрузку — научиться осознанно расслаблять взгляд. Об этом сообщает Femina.

Почему глазам нужен отдых

Мы привыкли считать зрение чем-то само собой разумеющимся, хотя именно глаза помогают нам ориентироваться в пространстве, работать и получать удовольствие от жизни. При этом современные привычки — постоянная работа за компьютером, смартфоны, вечерний просмотр сериалов — создают непрерывное напряжение. Всё чаще специалисты напоминают, что какие привычки помогают сохранить зрение надолго — зависит не только от экранного времени, но и от общего образа жизни, питания и физической активности.

"Глаза созданы для того, чтобы видеть, точно так же, как зубы созданы для жевания или легкие — для дыхания. Но это не значит, что мы не должны соблюдать правила гигиены зрения", — уточняет Каталонский офтальмологический центр сетчатки.

К базовым рекомендациям относятся регулярные осмотры у специалиста, защита от ультрафиолета, умеренное использование экранов и правило 20-20-20, когда каждые 20 минут нужно смотреть на объект на расстоянии около 6 метров в течение 20 секунд. Также важно поддерживать увлажнение глаз, пить достаточно воды и высыпаться, ведь сон и сердце связаны теснее, чем кажется, а полноценный ночной отдых напрямую влияет на восстановление организма, включая зрительную систему. Эти меры помогают снизить риск сухости, покраснения и зрительного переутомления.

Йога для глаз: не мистика, а практика

Однако в условиях цифровой перегрузки даже соблюдение этих правил не всегда избавляет от дискомфорта. Всё больше людей жалуются на напряжение глазных мышц, головные боли и размытость изображения к вечеру. По словам доктора Ромена Николау, офтальмолога-хирурга и основателя группы Ophtalmologie Paris East, общая черта таких пациентов — хронический визуальный стресс.

"Наше общество превратило зрение в постоянную высокоинтенсивную деятельность. Мы просим наши глаза быть марафонцами, никогда не предлагая им ни малейшего времени на восстановление", — отмечает он.

Врач подчёркивает, что йога для глаз — это не эзотерическая практика, а набор простых упражнений. В их основе — мягкие движения взглядом, чередование фокусировки на близких и дальних объектах, расслабление мышц и осознанное дыхание. Регулярное выполнение таких техник помогает снизить усталость и улучшить подвижность глазных мышц.

"Эти методы, очевидно, не заменяют медицину или офтальмологическую хирургию. Они дополняют современную помощь в области здоровья зрения", — считает он.

Осознанный взгляд в цифровую эпоху

По данным Французского института йоги, упражнения для глаз улучшают зрительный комфорт и концентрацию. Они сочетают работу с телом, дыхательные техники и элементы медитации, позволяя воспринимать паузу как часть заботы о здоровье, а не как отвлечение от дел.

Организация Yay Yoga подчёркивает, что важно рассматривать практику шире, чем просто "гимнастику". Несколько минут в течение дня, проведённые с закрытыми глазами и ровным дыханием, помогают вернуть вниманию мягкость и снизить психоэмоциональное напряжение.

"В мире, который постоянно тянет нас наружу, йога для глаз предлагает нам вернуться к основам: сомкнуть веки, вдохнуть и вернуть нашему взгляду ту мягкость, которой он заслуживает. Поскольку наши глаза созданы не для того, чтобы воспринимать мир, они созданы для того, чтобы созерцать его", — в заключение говорит доктор Ромен Николау.

Регулярный отдых для глаз сегодня становится необходимой частью повседневной гигиены. Простые упражнения помогают снизить нагрузку и формируют более осознанное отношение к собственному здоровью. В условиях цифровой реальности такие паузы становятся не слабостью, а проявлением внимательности к себе и своему зрению. няет, почему йога для глаз может стать важной привычкой в эпоху экранов.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тревога выходит из тени: симптомы, которые превращают обычный стресс в опасное расстройство вчера в 21:30

Тревога может быть защитной реакцией, но иногда она становится опасным сигналом. Как распознать момент, когда стресс превращается в расстройство.

Читать полностью » Кефир с клетчаткой снижает воспаление сильнее омега-3 — исследование удивило результатами вчера в 15:59

Долгое время омега-3 считалась эталоном в борьбе с внутренними воспалениями, но британские ученые обнаружили дуэт продуктов, который действует в разы мощнее.

Читать полностью » Агрессивные формулы уходят в прошлое — кожа требует стратегической профилактики вчера в 15:02

Мир бьюти-индустрии отказывается от агрессивных методов. На смену мгновенному лифтингу пришла концепция «кожи долговечности», меняющая структуру тканей изнутри.

Читать полностью » Ароматы с попкорном и маршмэллоу создают чувство уюта — взрослые выбирают вчера в 12:07

Ученые и парфюмеры нашли способ мгновенного возвращения в состояние покоя. Секрет кроется в специфических молекулах, которые имитируют запахи талька, печенья и сахарной ваты.

Читать полностью » Пока одни ждут таблетку от старения, другие выбирают движение: мозг отвечает неожиданным эффектом вчера в 11:32

Год аэробных тренировок связан со снижением биологического возраста мозга по данным МРТ и может повлиять на риски когнитивных нарушений в будущем.

Читать полностью » Грипп расплавил лёгкие за считанные дни: врачи пошли на радикальный шаг и удержали жизнь без дыхания вчера в 9:20

Уникальная операция позволила пациенту прожить 48 часов без лёгких благодаря искусственной системе и дождаться трансплантации при тяжёлом ARDS.

Читать полностью » Короткие ногти захватили тренды 2026 — скандинавский маникюр выглядит дорого без лишнего блеска вчера в 6:12

В 2026 году мир красоты отказывается от вычурных форм в пользу скандинавского минимализма. Узнайте, какой секретный прием делает короткие ногти визуально длиннее.

Читать полностью » Синяки растут и темнеют сами по себе: организм намекает на проблемы, которые легко пропустить 18.02.2026 в 19:05

Синяки без ударов могут казаться мелочью, но иногда они сигнализируют о скрытых нарушениях. Врач объяснила, в каких случаях это тревожный признак.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
BYD готовит батарею на 10 000 циклов — электромобили могут служить более 20 лет
Туризм
Аббатство Джерпойнт в Ирландии затмевает Скалу Кашел — резьба XIII века поражает с первого взгляда
Еда
Заменила один ингредиент в тосте с авокадо — вкус стал глубже и ярче: теперь готовлю только так
Питомцы
Кошка смотрит в глаза и тихо пищит: этот звук часто означает больше, чем обычное требование еды
Наука
Лёд треснул — и выпустил древний штамм: бактерия из пещеры подавляет супербактерии и угрожает медицине
Недвижимость
Кашемир и шёлк больше не стираю часто — не пахнет без порошка и барабана
Общество
Сибирский вектор: как новосибирские вузы усиливают позиции России в Африке
Наука
Соотношение пальцев указало на возможную роль эстрогена в эволюции мозга
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet