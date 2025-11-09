Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Женщина с веснушками без макияжа
Женщина с веснушками без макияжа
© https://unsplash.com by Chermiti Mohamed is licensed under Free
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 16:49

Глаз дёргается второй день подряд — теперь знаю, что делать сразу

Иногда прямо посреди рабочего дня или разговора вдруг начинает подрагивать веко. Незаметное для других, но навязчивое ощущение мешает сосредоточиться и вызывает тревогу. Большинство людей хотя бы раз сталкивались с этим, и, к счастью, чаще всего это безвредно. Однако иногда такие подёргивания могут быть знаком того, что организму не хватает отдыха или определённых веществ.

Что такое миокимия и насколько она распространена

"Миокимия век — это крошечное подёргивание мышц в одном веке одного глаза за раз", — пояснила нейроофтальмолог из Стэнфорда Хизер Мосс.

Это наиболее частая форма подёргивания лица, возникающая спонтанно и длящаяся от нескольких секунд до пары минут. Иногда приступы повторяются в течение нескольких дней или даже недель, но чаще всего исчезают сами по себе.

Существует и более выраженное состояние — блефароспазм, когда происходит непроизвольное закрытие обоих глаз.

"Блефароспазм может варьироваться от лёгкого до изнуряющего, и в тяжёлых случаях люди временно теряют способность открывать глаза", — добавила Мосс.

Ещё одна разновидность непроизвольных движений глаз — нистагм, который связан с нарушениями во внутреннем ухе или мозге и требует медицинской диагностики.

Основные причины подёргивания глаза

Большинство случаев миокимии доброкачественны. Точная причина не всегда известна, но врачи выделяют ряд триггеров, повышающих вероятность спазма.

  • Переутомление и стресс. Недосып, эмоциональные перегрузки и тревога — главные факторы, влияющие на нервную возбудимость.
  • Кофеин, никотин, алкоголь. Избыточное употребление стимулирующих веществ повышает чувствительность мышц века.
  • Зрительное перенапряжение. Долгое чтение, работа за компьютером или смартфоном вызывает усталость глаз.
  • Сухость и раздражение. Недостаток слёзной жидкости или контакт с аллергенами, ярким светом и пылью усиливают спазмы.
  • Дефицит питательных веществ. Нехватка магния, калия и витамина B12 влияет на передачу нервных импульсов.
  • Побочные эффекты лекарств. Некоторые препараты от астмы и эпилепсии могут вызывать тремор век.
  • Гормональные изменения. Женщины в перименопаузе чаще сталкиваются с подёргиванием из-за колебаний уровня гормонов.
  • Холод и сухой воздух. Зимой кожа и слизистые пересыхают, повышая раздражение глаза.

Как остановить подёргивание: практические шаги

"При миокимии век может быть полезно избегать таких триггеров, как обезвоживание, кофеин и стресс", — отметила Хизер Мосс.

Советы шаг за шагом

  1. Отдохните глазам. Каждые 20 минут смотрите вдаль на 20 секунд — правило "20-20-20".
  2. Сократите кофеин и алкоголь. Снижайте нагрузку на нервную систему.
  3. Следите за водным балансом. Пейте больше жидкости и при необходимости используйте увлажняющие капли.
  4. Высыпайтесь. Полноценный сон восстанавливает нервную регуляцию.
  5. Уменьшите стресс. Практикуйте дыхательные упражнения, лёгкую йогу или медитацию.
  6. Разомните лицо. Мягкий массаж области вокруг глаз помогает снять спазм.
  7. Контролируйте освещение. Избегайте чрезмерно яркого света и бликов.

Если подёргивания не проходят несколько недель или сопровождаются болью, стоит обратиться к офтальмологу. В редких случаях врач может назначить инъекции ботулотоксина — метод, эффективно снимающий спазм мышц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать хронические подёргивания.
    Последствие: возможен переход в постоянную форму или развитие блефароспазма.
    Альтернатива: при длительных симптомах обращайтесь к специалисту.
  • Ошибка: чрезмерное употребление кофе и энергетиков "для бодрости".
    Последствие: усиление нервной возбудимости и дрожания век.
    Альтернатива: зелёный чай, травяные настои и короткие перерывы вместо стимуляторов.
  • Ошибка: лечить симптомы каплями без обследования.
    Последствие: можно упустить дефицит витаминов или серьёзное заболевание.
    Альтернатива: сделайте анализ крови на микроэлементы и посетите офтальмолога.

А что если подёргивание сопровождается болью?

Если дрожание глаза сочетается с двоением в глазах, нарушением движений или онемением лица, это может указывать на неврологическое расстройство. В этом случае важно немедленно обратиться к врачу.

Плюсы и минусы

Подход

Плюсы

Минусы

Саморегуляция и отдых

Безопасно, подходит большинству

Эффект не мгновенный

Медикаменты и ботулинотерапия

Быстро снимает спазмы

Требует медицинского контроля

Игнорирование симптомов

Не требует усилий

Риск хронизации и осложнений

FAQ

Как отличить миокимию от серьёзного заболевания?
Если дёргается только одно веко и нет других симптомов — это, скорее всего, доброкачественная миокимия.

Помогают ли витамины?
Да, магний и витамины группы B укрепляют нервную систему и снижают мышечные спазмы.

Можно ли предотвратить подёргивание?
Регулярный сон, умеренный кофеин и отдых для глаз — лучшая профилактика.

Мифы и правда

  • Миф: подёргивание глаза — признак скорой болезни.
    Правда: в большинстве случаев это временная реакция на усталость или стресс.
  • Миф: нужно срочно лечить каждое подёргивание.
    Правда: чаще всего оно проходит само за пару дней.
  • Миф: подёргивания случаются только у пожилых людей.
    Правда: с этим сталкиваются люди любого возраста, особенно при переутомлении.

Исторический контекст

Ещё древние врачи связывали подёргивания век с "нервным ветром" — проявлением тревоги и переутомления. В XIX веке офтальмологи впервые описали миокимию как отдельное явление, а в XX веке доказали, что чаще всего оно доброкачественно. Сегодня этот симптом рассматривают как естественную реакцию организма на перегрузку.

