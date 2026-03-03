Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Глаза
Глаза
Опубликована сегодня в 19:12

Свет гаснет внезапно: глаза подают тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать

Отслойка сетчатки — это критическое состояние, когда внутренняя оболочка глаза отделяется от сосудистой, лишая зрительные клетки жизненно важного питания через биохимические каналы. Внезапные вспышки света и выпадение фрагментов поля зрения сигнализируют об опасности, грозящей необратимой слепотой без оперативного вмешательства. Физические изменения в стекловидном теле, теряющем влагу с возрастом, провоцируют разрывы, антропологически наблюдаемые у людей после 45-50 лет. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Врач-офтальмолог Мария Левина детализировала механизм: нарушение контакта сетчатки с сосудистой оболочкой приводит к быстрому прогрессу патологии. По ее словам, сжатие стекловидного тела может вызвать разрыв, если оно плотно прилегает. Это требует немедленного обращения к специалисту для предотвращения тяжелых последствий.

"Отслойка сетчатки — это заболевание, при котором сетчатка отделяется от сосудистой оболочки, которая ее питает. Это обычно приводит к быстрой потере зрения и требует немедленного обращения к врачу. С возрастом, чаще после 45-50 лет, стекловидное тело теряет влагу и сжимается, отходя от сетчатки. В норме это проходит без последствий, но если стекловидное тело слишком плотно прикреплено к сетчатке, может возникнуть разрыв и как следствие — отслойка", — отметила Мария Левина.

Дополнительные факторы риска включают травмы, воспаления, диабет и гипертонию, где патологические сосуды или скопление жидкости усугубляют отслойку. Как подчеркнула Левина, пациенты с близорукостью нуждаются в регулярном наблюдении. Симптомы варьируют: от периферических "шторок" до центральной потери зрения, с предвестниками вроде молний; скорость диагностики определяет исход.

