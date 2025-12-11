Глаз молчит до поры: болезнь созревает в тени и выбирает момент для удара

Небольшие изменения в самочувствии глаз нередко списывают на усталость, хотя именно в такие моменты организм подаёт первые сигналы неблагополучия. Об этом рассказал профессор Вячеслав Куренков в беседе с EcoSever, подчёркивая, что игнорирование ранних признаков способно привести к серьёзным последствиям.

Когда перемены становятся тревожным сигналом

Эксперт отмечает, что самостоятельные попытки оценить состояние глаз нередко вводят в заблуждение. Многие симптомы кажутся незначительными, но именно за ними могут скрываться процессы, требующие врачебного вмешательства. По словам специалиста, своевременная диагностика позволяет предотвратить осложнения, которые развиваются незаметно и проявляются уже на поздних этапах. Даже кратковременный дискомфорт может быть связан с началом заболевания, поэтому консультацию откладывать нельзя.

"Как только есть какие-либо проблемы с глазами, нужно немедленно обратиться к офтальмологу за разъяснениями ситуации, потому что в одном случае это может быть несущественным, в других случаях — угрожать зрению", — пояснил профессор Вячеслав Куренков. Его слова подчёркивают разницу между кажущейся безопасностью симптомов и реальными рисками, которые нередко недооценивают.

Заболевания, которые долго остаются незаметными

Многие офтальмологические нарушения развиваются скрыто, без выраженных признаков, и человек продолжает вести привычный образ жизни, не подозревая о начинающихся изменениях. Специалист подчёркивает, что отсутствие дискомфорта не означает полного здоровья. Некоторые болезни способны длительное время протекать бессимптомно и выявляются только при профессиональном осмотре, когда поражения уже существенны.

"Если с глазом что-то происходит и пациент это отмечает, это уже повод обратиться к офтальмологу. Если ничего с глазом не происходит в течение года, всё равно нужно обратиться к офтальмологу, часть заболеваний, к сожалению, никак себя не проявляют на начальных стадиях, зато могут повлиять на всю последующую жизнь пациента. При заболеваниях обязательно, если проблем нет — раз в год", — отметил он. Так подчеркивается необходимость регулярной проверки, способной предотвратить ситуации, когда драгоценное время оказывается упущено.

Зачем нужна регулярная профилактика

Ежегодное посещение офтальмолога формирует основу для контроля состояния зрения, особенно в условиях растущей зрительной нагрузки. Специалист напоминает, что профилактический осмотр позволяет оценить не только текущие показатели, но и динамику изменений, что помогает в раннем выявлении заболеваний. И если у пациента уже есть факторы риска, наблюдение становится ключевым элементом сохранения зрения.

Регулярная диагностика даёт возможность специалисту вовремя скорректировать тактику лечения или назначить дополнительные исследования. Это снижает угрозу осложнений, которые при отсутствии наблюдения могут развиваться годами. Своевременное обращение остаётся единственным способом предотвратить ухудшение состояния, которое иначе может проявиться слишком поздно.