Капли и БАДы не помогут: почему популярные методы лечения плавающих мушек — это обман

Вы когда-нибудь смотрели на белый лист или чистое небо и вдруг замечали мельтешащие перед глазами черные точки, ниточки или полупрозрачные палочки? Они плавно перемещаются за вашим взглядом, и поначалу кажется, что это пылинки на стеклах или неуловимые блики света. Но вскоре приходит осознание: эти "пришельцы" находятся прямо внутри вашего глаза. Врачи называют это "деструкция стекловидного тела", но проще говоря — это крошечные помутнения в геле, который заполняет глазное яблоко. Важно знать, что в 95% случаев они абсолютно безобидны, но есть опасные 5%, когда счет идет на часы, а не на дни.

"Стекловидное тело — это сложная структура, напоминающая гель. С возрастом оно претерпевает изменения, волокна коллагена могут собираться в пучки, формируя те самые тени, которые мы видим. Главное — не путать нормальные возрастные изменения с признаками отслойки сетчатки. Внезапное увеличение количества "мушек", появление вспышек света или "занавески" перед глазом — это экстренный случай, требующий немедленного обращения к врачу-офтальмологу." Заместитель директора НИИ глазных болезней, Ирина Соколова

Что такое "мушки" в глазах?

Пространство между хрусталиком и сетчаткой нашего глаза заполнено стекловидным телом — прозрачным, гелеобразным веществом. В юности оно идеально чистое и однородное, без каких-либо включений. Однако после 40 лет этот гель начинает постепенно расслаиваться. Частицы коллагеновых волокон в нем слипаются, образуя скопления, которые отбрасывают тень на сетчатку. Именно эту тень мы и воспринимаем как "мушки", "паутинки" или отдельные точки, плывущие перед глазами. Их подвижность легко объяснима: они свободно перемещаются внутри изменившегося геля.

Этот процесс носит название задней отслойки стекловидного тела. Важно понимать, что это не патология, а естественный этап старения организма, своего рода "эволюция" глаза. К 65 годам такое состояние встречается уже у 65% людей. Чаще всего этот процесс проходит без каких-либо негативных последствий. В большинстве случаев появляются лишь несколько "мушек", которые со временем перестают вызывать дискомфорт, поскольку мозг адаптируется и учится их игнорировать, как бы "фильтруя" незначительные помехи.

Но, как и во многих естественных процессах, существуют исключения. Иногда отслойка может сопровождаться осложнениями, и тогда те самые "мушки" внезапно становятся сигналом надвигающейся беды. Вот тут-то и стоит насторожиться, ведь игнорирование этих симптомов может привести к необратимой потере зрения.

Когда "мушки" — это тревожный звонок?

Есть три основных признака, которые требуют немедленной реакции и визита к офтальмологу. Первый — это внезапное появление большого количества новых "мушек", словно кто-то рассыпал горсть перца или сажи. Речь идет не об одной-двух ниточках, а о настоящем "рой", десятки мельтешащих точек. Такой симптом может указывать на кровоизлияние в стекловидное тело, произошедшее из-за разрыва кровеносного сосуда на сетчатке или даже самой сетчатки.

Второй тревожный сигнал — появление "мушек" в сопровождении вспышек света. Это могут быть яркие "молнии", "зигзаги" или просто световые пятна, возникающие по краям поля зрения при движении глаз. Это признак механического раздражения сетчатки — одного из самых опасных проявлений. Третий, и, пожалуй, самый грозный симптом — появление темной "шторы" или тени, которая постепенно закрывает часть вашего поля зрения. Вы смотрите прямо, но слева или сверху будто опускается занавеска. Это явный признак отслойки сетчатки.

В случае любого из этих трех симптомов нельзя ждать и надеяться, что "само пройдет". Крайне важно пройти осмотр у офтальмолога в тот же день, когда появились тревожные сигналы. Речь идет не о плановом визите в поликлинику через неделю, а о срочном обращении в глазной травмпункт или специализированный центр, где есть возможность провести осмотр глазного дна с расширенным зрачком.

"Кровоизлияние в стекловидное тело может быть вызвано диабетической ретинопатией, разрывом сетчатки или травмой. Вспышки света — это результат натяжения или раздражения сетчатки. А "занавеска" — классический признак отслойки сетчатки. В этих случаях действительно время играет решающую роль. Отсутствие экстренной помощи может привести к тотальной потере зрения." Научный обозреватель космических исследований, Алексей Морозов

Лечение и адаптация: как жить с "мушками"?

Что же делать, если у вас обычные "мушки" — то есть они появились давно, их немного, и их количество не меняется? Спешить с радикальными мерами не стоит. На сегодняшний день не существует медикаментозного лечения самой деструкции стекловидного тела. Никакие капли, рассасывающие гематомы, БАДы или физиотерапевтические процедуры не способны вернуть гелю первоначальную прозрачность. Единственный радикальный способ избавиться от "мушек" — это витрэктомия, операция по удалению стекловидного тела.

Однако к такому шагу прибегают только в крайних случаях. Операция проводится исключительно тогда, когда "мушки" серьезно мешают жизни: закрывают центральную зону зрения или вызывают сильную психологическую тревогу. При этом витрэктомия несет в себе определенные риски, такие как развитие катаракты, инфекции или повторная отслойка сетчатки. Поэтому врачи стараются избегать хирургического вмешательства без крайней необходимости.

Для большинства людей, столкнувшихся с обычными "мушками", существует простой совет: научитесь не фиксироваться на них. Человеческий мозг обладает удивительной способностью к адаптации. Чем больше вы пытаетесь поймать "мушку" взглядом, тем навязчивее она становится. Также может помочь ношение очков с легкой тонировкой или поляризацией на ярком солнце. Они снижают контрастность "теней", делая их менее заметными. А чтобы временно убрать "мушку" из поля зрения, можно попробовать быстро перевести взгляд вверх-вниз или влево-вправо. Движение жидкости в глазу сместит "мушку", и она уплывет.

Особые группы риска

Люди с высокой степенью близорукости, перенесшие травмы глаза в прошлом или прошедшие операцию по удалению катаракты, относятся к особой группе риска. У них вероятность развития осложнений, в частности, отслойки сетчатки, значительно выше. Таким пациентам необходимо проходить ежегодный осмотр глазного дна, даже при отсутствии каких-либо новых симптомов или изменений в зрении. Это позволит своевременно выявить патологические изменения и принять необходимые меры.

Самостоятельно справиться с самим фактом наличия "мушек" можно, приняв их как неотъемлемую часть возрастных изменений. С тревогой по их поводу тоже удается справиться, особенно после однократной проверки у специалиста, подтвердившего целостность сетчатки. Попытки "растворить" "мушки" народными методами или массажем глаз не только бесполезны, но и потенциально опасны. Они могут привести к занесению инфекции или повышению внутриглазного давления.

