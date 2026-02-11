Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Глаз
Глаз
© unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 20:03

Перед глазами поплыли точки и нити — сначала испугался, а причина оказалась совсем другой

Многие хотя бы раз замечали странные движущиеся точки, нити или тени перед глазами. Они могут появляться внезапно, мешать чтению и вызывать тревогу, особенно если возникают без видимой причины. Однако в большинстве случаев это явление не представляет угрозы для зрения. Об этом сообщает CNEWS со ссылкой на научное издание Science et Vie.

Что такое "плавающие пятна"

Так называемые "плавающие пятна" — это зрительное ощущение подвижных элементов, напоминающих точки, нити, паутину или мелких "червячков". В медицине это состояние называется миодэзопсией. Оно связано не с внешними объектами, а с процессами, происходящими внутри глаза.

Причина кроется в стекловидном теле — прозрачной желеобразной массе, которая заполняет пространство между хрусталиком и сетчаткой. С возрастом стекловидное тело постепенно меняет структуру, становится более жидким, а его оболочка начинает отслаиваться.

Почему они появляются

Во время заднего отслоения стекловидного тела его оболочка распадается на фрагменты разной формы. Эти частицы свободно перемещаются внутри глаза и отбрасывают тени на сетчатку — светочувствительную оболочку. Именно поэтому человек видит их как "плавающие" элементы, особенно на светлом фоне.

Хотя чаще всего это явление связано с естественным старением глаза, оно может возникать и у молодых людей. В таких случаях триггерами нередко становятся сильная усталость, стресс или длительное напряжение зрения.

Световые вспышки и ощущения

Иногда плавающие пятна сопровождаются кратковременными вспышками света. Это происходит из-за натяжения сетчатки в момент отслоения оболочки стекловидного тела. Мозг интерпретирует такие безболезненные механические воздействия как световые сигналы.

Для подтверждения диагноза врач может провести осмотр глазного дна. Это позволяет убедиться, что речь идёт именно о доброкачественном процессе, а также исключить возможные осложнения.

Нужно ли лечение

В подавляющем большинстве случаев миодэзопсия не требует лечения и не оказывает негативного влияния на зрение. Со временем мозг адаптируется, а сами плавающие пятна постепенно уменьшаются или становятся менее заметными. У многих людей они со временем практически исчезают из поля внимания.

Редкие, но возможные осложнения

В редких ситуациях отслоение стекловидного тела может привести к разрыву сетчатки. Если через такой разрыв жидкость проникает под сетчатку, возможно её отслоение. Это состояние проявляется не отдельными точками, а широкой тёмной областью и постепенным выпадением части поля зрения.

При выявлении разрыва применяется лазерная фотокоагуляция, которая "прикрепляет" сетчатку к стенке глаза и предотвращает дальнейшее проникновение жидкости. Если же отслоение уже произошло, требуется хирургическое вмешательство.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Считал, что зрение портят экраны — правда оказалась совсем в другом вчера в 16:29

Экранное время — не главный враг зрения. Эксперты объясняют, как "зелёное время", возраст и регулярные осмотры помогают сохранить здоровье глаз.

Читать полностью » Эти привычки медленно разрушают суставы — многие считают их нормой вчера в 15:37

Незаметные бытовые привычки могут годами разрушать суставы: ортопед объяснил, какие нагрузки особенно опасны и как снизить вред для здоровья.

Читать полностью » Радость не приходит внезапно — её готовят лёгкие: дыхание меняется за полчаса до эмоций вчера в 14:15

Вздутие, усталость, тревожность и проблемы с кожей могут быть связаны с работой кишечника. Семь сигналов, которые подсказывают, что ЖКТ нуждается во внимании.

Читать полностью » Вес тает, а мышцы остаются — как работает строгий протокол похудения вчера в 10:36

Голопротеиновую диету называют "пищевой липосакцией" за быстрый эффект. Диетолог объясняет, как она работает, кому подходит и в чём риски.

Читать полностью » Едим пюре — теряем улыбку: современные привычки превращают рот в рай для бактерий вчера в 3:45

Питание влияет на зубы сильнее, чем принято думать: жевательная нагрузка, сахар и микроэлементы формируют здоровье эмали и десен каждый день

Читать полностью » Ребёнок сказал: 09.02.2026 в 19:22

Речь ребёнка о весе часто скрывает эмоциональные переживания, а неправильная реакция взрослых может навредить развитию доверия и уверенности в себе.

Читать полностью » Фраза сахар кормит рак заставила многих отказаться от сладкого — но реальность оказалась куда сложнее 09.02.2026 в 17:17

Сахар часто называют главным союзником рака. Что действительно известно науке о глюкозе, воспалении и онкорисках и почему жесткие запреты не работают.

Читать полностью » Возраст тут ни при чём: признаки, которые выдают дефицит белка в рационе 09.02.2026 в 16:56

Недостаток белка может проявляться через потерю мышечной массы, усталость и проблемы с кожей — важные сигналы, которые часто игнорируют

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Сдача на права может пойти по новым правилам — обсуждается важное изменение
Туризм
Прошёл контроль — и будто попал в другую эпоху: древний город оживает на глазах
Наука
Летать, менять сюжет и просыпаться по желанию: осознанные сны превращают ночь в альтернативную жизнь
Авто и мото
Полупустой бак в холода становится опасным: изнутри начинается разрушение топливной системы
Питомцы
Питомец реагировал без причины — выяснилось, нос собаки считывает то, что скрыто от людей
Спорт и фитнес
Раньше первые километры давались тяжело — всё решил короткий ритуал перед поездкой
Еда
Салаты перестали быть пресными — всё решил один продукт из холодильника
Туризм
Пытался объять Китай за одну поездку — стало ясно, с каких мест стоит начинать
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet