Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Офтальмолог
Офтальмолог
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 20:38

Старалась восстановить зрение без очков — и едва не заработала головную боль

Профессор Вячеслав Куренков: самостоятельные тренировки глаз без показаний бесполезны

Многие до сих пор верят, что ежедневная гимнастика способна вернуть чёткое зрение без очков и операций. Интернет полон советов о "волшебных упражнениях" для глаз, обещающих улучшение уже через неделю. Однако врачи предупреждают: в большинстве случаев эти методики — не больше чем миф.

По словам офтальмолога, профессора, доктора медицинских наук Вячеслав Куренков в беседе с Pravda. Ru, тренировка глаз действительно существует, но она имеет узкое медицинское назначение. Её используют только при определённых состояниях, когда специалист контролирует весь процесс. Попытки заниматься самостоятельно, без обследования и рекомендаций врача, чаще всего бесполезны и даже вредны.

"С одной стороны, гимнастика для глаз может быть полезна, если ее назначил офтальмолог и она выполняется с определенной целью. Такие упражнения способны снизить спазм аккомодации, уменьшить глубину амблиопии и в целом улучшить функциональное состояние глаз", — отметил профессор.

Однако, если пациент самостоятельно выбирает методику без медицинских показаний, то пользы от этого не будет. Лечение должно подбираться индивидуально и проходить под контролем врача.

Почему "чудо-гимнастика" не работает

Большинство упражнений, которые активно продвигаются в сети, ориентированы на здоровых людей и не могут скорректировать истинные дефекты зрения. Близорукость, дальнозоркость или астигматизм связаны с анатомическими особенностями глаза, а не с усталостью мышц.

Гимнастика помогает лишь в случаях временного спазма аккомодации — когда глаз устал от долгой работы за компьютером или смартфоном. Но даже тогда упражнения нужно подбирать индивидуально.

Кроме того, неправильное выполнение может вызвать головную боль или перенапряжение глазных мышц.

Сравнение: мифы и реальные показания

Миф

Реальность

Упражнения улучшают зрение при близорукости

Не способны изменить длину глазного яблока — главную причину близорукости

Гимнастика заменяет очки

Может облегчить усталость, но не заменяет коррекцию

Делая упражнения ежедневно, можно восстановить зрение

Только при спазме аккомодации и под контролем врача

Глазные мышцы "ленятся"

Они не теряют тонус — просто реагируют на зрительную нагрузку

Советы шаг за шагом

  1. Пройдите офтальмологическое обследование, чтобы выяснить реальную причину ухудшения зрения.
  2. Следуйте рекомендациям врача — иногда вместо гимнастики назначают очки, капли или аппаратное лечение.
  3. Если гимнастику всё же назначили, выполняйте её регулярно, но под контролем специалиста.
  4. Делайте перерывы в работе за компьютером: каждые 40-50 минут — взгляд вдаль на 20 секунд.
  5. Используйте увлажняющие капли, чтобы снизить сухость глаз после экранов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять гимнастику без показаний.
    Последствие: потеря времени и упущенные возможности лечения.
    Альтернатива: консультация офтальмолога, подбор терапии.
  • Ошибка: игнорировать зрительное утомление.
    Последствие: ухудшение аккомодации, головная боль.
    Альтернатива: использование компьютерных очков и корректная организация освещения.
  • Ошибка: доверять непроверенным онлайн-методикам.
    Последствие: ухудшение симптомов.
    Альтернатива: медицинские программы восстановления зрения под контролем специалиста.

А что если попробовать вместо гимнастики?

Современная офтальмология предлагает целый арсенал средств: аппаратные методики, физиотерапию, лазерное лечение и профилактические капли. Для детей разработаны игровые тренажёры, которые восстанавливают зрительные функции мягко и безопасно.

Плюсы и минусы гимнастики для глаз

Плюсы

Минусы

Снижает усталость при работе за экраном

Не лечит заболевания глаз

Может быть полезна детям с амблиопией

Требует контроля врача

Простая и доступная методика

Неэффективна при близорукости и дальнозоркости

FAQ

Как выбрать правильную гимнастику для глаз?
Только по рекомендации офтальмолога после диагностики. Универсальных комплексов не существует.

Что лучше: гимнастика или аппаратное лечение?
Аппаратное лечение эффективнее, если нарушения выражены. Гимнастика — лишь вспомогательный инструмент.

Мифы и правда

  • Миф: упражнения восстанавливают зрение без очков.
    Правда: это невозможно при рефракционных нарушениях.
  • Миф: чем чаще тренировать глаза, тем лучше.
    Правда: избыточные нагрузки вредят.
  • Миф: гимнастика предотвращает близорукость у детей.
    Правда: только комплексная профилактика помогает — правильная поза, освещение и контроль экрана.

Исторический контекст

Методика гимнастики для глаз популяризировалась ещё в начале XX века американским врачом Уильямом Бейтсом. Он утверждал, что зрение можно восстановить без очков. Позже многочисленные исследования опровергли его теорию. Современная офтальмология рассматривает эти упражнения как вспомогательную меру, а не как средство лечения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мария Кочиш: неправильный бюстгальтер вызывает боль в спине и плечах сегодня в 21:13
Исправила всего одну ошибку при выборе белья — и осанка изменилась за пару дней

Как подобрать идеальный бюстгальтер: признаки неправильной посадки, 3 простых шага к своему размеру и правила ухода, которые продлят поддержку и спасут осанку.

Читать полностью » Правильное питание и сон поддерживают слуховую функцию — ЛОР-клиника Зайцева сегодня в 17:15
Слух тает, как лёд на солнце: найден способ вернуть годы без молчания

Снижение слуха с возрастом не приговор — врачи рассказали о методах, которые помогают сохранить чувствительность слуха и избежать его утраты.

Читать полностью » Метод ходьбы 6-6-6 улучшает здоровье и продлевает жизнь — сообщили фитнес-эксперты сегодня в 16:52
Начал утро с "прогулки 6-6-6" — через неделю не узнал себя в зеркале: эффект удивил даже скептиков

Забудьте об изнурительных тренировках. Ходьба 6-6-6 — это простой и эффективный способ укрепить тело, снизить вес и улучшить общее самочувствие.

Читать полностью » Выбор оттенка волос на 1–2 тона теплее омолаживает образ по данным стилистов сегодня в 16:15
Покрасилась в этот цвет — и лицо стало выглядеть моложе: жаль, что не решилась раньше

Шесть природных оттенков, которые освежают лицо после 40 и идеально смотрятся в декабре. Узнайте, какой цвет подчёркивает черты и делает образ светлее.

Читать полностью » Мария Беляева: икота чаще возникает после переедания и переохлаждения сегодня в 15:46
Думала, икота — пустяк: оказалось, мозг просто "сбивается" и даёт ложную команду

Почему мозг заставляет нас икать и как с этим справиться? Врач объяснила, как с помощью простых действий восстановить дыхание и успокоить нервную систему.

Читать полностью » Подбор нюдового лака улучшает тон кожи по данным мастеров маникюра сегодня в 15:08
Беру лак на тон темнее кожи — и руки выглядят моложе на 10 лет: секрет узнала случайно

Узнайте, какие оттенки лака реально освежают руки после 40, как выбрать идеальный нюд и какие цвета делают образ ярким, молодым и современным.

Читать полностью » Голод сопровождает паразитарные инфекции при нарушении усвоения питательных веществ — Андрей Луганский сегодня в 14:24
Думала, что у меня просто плохой аппетит, но один симптом заставил меня насторожиться

Постоянный голод может быть важным сигналом организма. Узнайте, какие нарушения вызывают непрекращающийся аппетит и почему важно прислушиваться к этим симптомам.

Читать полностью » Врач Малхасян: кофе является фактором обострения воспаления мочевого пузыря сегодня в 14:12
Жаль, что не знала раньше: обычный напиток сводил лечение цистита на нет

Какие напитки нельзя пить при цистите и почему клюквенный сок помогает быстрее выздороветь — советы уролога.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Эксперт Василиса Чернявская: собаке понравилось в музее, есть вкусняшки и вода
Авто и мото
Машины после тест-драйва теряют ценность — автодилер Громов
Еда
Фитотерапевт Алексей Пахомов: шиповник сочетает силу и мягкость природного воздействия
Авто и мото
Влага внутри фар снижает яркость света и вызывает сбои электроники — инженеры
Еда
Эксперты: какао полезно для сердца и помогает снять усталость
Питомцы
Кошка снижает риск болезней благодаря правильной профилактике
Культура и шоу-бизнес
Колин Фаррелл сыграет священника в экшн-триллере Ordained братьев Руссо — Deadline
Наука
Неандертальцы растворились в популяции Homo sapiens через скрещивание — Scientific Reports
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet