Олимпийская жертва: почему спортсмен ел только кашу и кофе, чтобы выиграть

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин признался, что во время спортивной карьеры ему пришлось прибегнуть к крайне жёсткому способу похудения. В интервью на YouTube-канале ДоброFon спортсмен рассказал, что строгая диета помогла ему быстро сбросить вес, но далась нелегко.
"Татьяна Анатольевна варила кашу с утра на воде, плюс одно яблоко или один банан в день и чашечка кофе. Всё. Помогло ли это? Да. Тысяча процентов. Был худым и красивым," — заявил Ягудин.
По словам фигуриста, необходимость избавиться от лишних килограммов возникла из-за того, что масса тела мешала ему свободно выполнять элементы на льду. Диету разработала его тренер, заслуженный наставник СССР Татьяна Тарасова, которая контролировала питание спортсмена во время подготовки к соревнованиям.
Экстремальная диета и её последствия
Рацион, состоящий всего из каши на воде, одного фрукта и чашки кофе в день, обеспечивает крайне низкую калорийность — менее 700-800 ккал. Это помогает быстро терять вес, но при этом приводит к дефициту белков, жиров и витаминов, что может повлиять на работоспособность, иммунитет и гормональный баланс.
Подобные методы похудения врачи называют экстремальными и предупреждают, что без медицинского контроля они опасны для здоровья. Резкое ограничение калорий нередко сопровождается слабостью, головокружениями, снижением концентрации и выработки энергии, что особенно критично для спортсменов.
Диетологи отмечают, что подобные режимы питания могут привести к "эффекту отката" — после выхода из диеты организм быстро набирает потерянный вес, пытаясь восполнить дефицит.
Почему спортсмены идут на жертвы
В фигурном катании вес имеет особое значение: лёгкость тела облегчает выполнение прыжков и вращений. При этом малейшее превышение массы может сказаться на скорости вращения и технике. Поэтому некоторые спортсмены сознательно идут на строгие ограничения, чтобы соответствовать требуемой форме.
Однако современные специалисты в области спорта и питания выступают за постепенное снижение веса под контролем врачей и нутриционистов, а не за голодные диеты.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: резкое ограничение калорий до минимума.
Последствие: потеря мышечной массы, слабость, сбои в обмене веществ.
Альтернатива: сбалансированное питание с лёгким дефицитом калорий (-10-15% от нормы).
-
Ошибка: исключение белков и жиров.
Последствие: нарушение гормонального фона, выпадение волос, снижение иммунитета.
Альтернатива: употребление нежирного мяса, рыбы, орехов и авокадо.
-
Ошибка: "кофейные" диеты для ускорения метаболизма.
Последствие: обезвоживание и раздражение желудка.
Альтернатива: пить больше воды и включать сложные углеводы для энергии.
Как безопасно снижать вес спортсменам и любителям
-
Консультация со специалистом. Нутриционист поможет рассчитать калорийность с учётом тренировок.
-
Постепенность. Безопасный темп похудения — не более 0,5-1 кг в неделю.
-
Белковая поддержка. Мышцы требуют аминокислот — не менее 1,2 г белка на кг веса.
-
Контроль воды. Обезвоживание ухудшает выносливость и концентрацию.
-
Полноценный сон. Недосып усиливает чувство голода и снижает эффективность тренировок.
Мифы и правда
Миф: чем строже диета, тем быстрее результат.
Правда: слишком сильный дефицит приводит к замедлению обмена веществ и обратному набору веса.
Миф: кофе помогает похудеть.
Правда: кофеин лишь временно снижает аппетит и может вызвать обезвоживание.
Миф: голодание безопасно для спортсменов.
Правда: при интенсивных нагрузках оно опасно для сердца и суставов.