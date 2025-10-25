Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ягудин
© commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 14:19

Олимпийская жертва: почему спортсмен ел только кашу и кофе, чтобы выиграть

Алексей Ягудин рассказал, как худел на экстремальной диете под контролем Татьяны Тарасовой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин признался, что во время спортивной карьеры ему пришлось прибегнуть к крайне жёсткому способу похудения. В интервью на YouTube-канале ДоброFon спортсмен рассказал, что строгая диета помогла ему быстро сбросить вес, но далась нелегко.

"Татьяна Анатольевна варила кашу с утра на воде, плюс одно яблоко или один банан в день и чашечка кофе. Всё. Помогло ли это? Да. Тысяча процентов. Был худым и красивым," — заявил Ягудин.

По словам фигуриста, необходимость избавиться от лишних килограммов возникла из-за того, что масса тела мешала ему свободно выполнять элементы на льду. Диету разработала его тренер, заслуженный наставник СССР Татьяна Тарасова, которая контролировала питание спортсмена во время подготовки к соревнованиям.

Экстремальная диета и её последствия

Рацион, состоящий всего из каши на воде, одного фрукта и чашки кофе в день, обеспечивает крайне низкую калорийность — менее 700-800 ккал. Это помогает быстро терять вес, но при этом приводит к дефициту белков, жиров и витаминов, что может повлиять на работоспособность, иммунитет и гормональный баланс.

Подобные методы похудения врачи называют экстремальными и предупреждают, что без медицинского контроля они опасны для здоровья. Резкое ограничение калорий нередко сопровождается слабостью, головокружениями, снижением концентрации и выработки энергии, что особенно критично для спортсменов.

Диетологи отмечают, что подобные режимы питания могут привести к "эффекту отката" — после выхода из диеты организм быстро набирает потерянный вес, пытаясь восполнить дефицит.

Почему спортсмены идут на жертвы

В фигурном катании вес имеет особое значение: лёгкость тела облегчает выполнение прыжков и вращений. При этом малейшее превышение массы может сказаться на скорости вращения и технике. Поэтому некоторые спортсмены сознательно идут на строгие ограничения, чтобы соответствовать требуемой форме.

Однако современные специалисты в области спорта и питания выступают за постепенное снижение веса под контролем врачей и нутриционистов, а не за голодные диеты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: резкое ограничение калорий до минимума.
    Последствие: потеря мышечной массы, слабость, сбои в обмене веществ.
    Альтернатива: сбалансированное питание с лёгким дефицитом калорий (-10-15% от нормы).

  • Ошибка: исключение белков и жиров.
    Последствие: нарушение гормонального фона, выпадение волос, снижение иммунитета.
    Альтернатива: употребление нежирного мяса, рыбы, орехов и авокадо.

  • Ошибка: "кофейные" диеты для ускорения метаболизма.
    Последствие: обезвоживание и раздражение желудка.
    Альтернатива: пить больше воды и включать сложные углеводы для энергии.

Как безопасно снижать вес спортсменам и любителям

  1. Консультация со специалистом. Нутриционист поможет рассчитать калорийность с учётом тренировок.

  2. Постепенность. Безопасный темп похудения — не более 0,5-1 кг в неделю.

  3. Белковая поддержка. Мышцы требуют аминокислот — не менее 1,2 г белка на кг веса.

  4. Контроль воды. Обезвоживание ухудшает выносливость и концентрацию.

  5. Полноценный сон. Недосып усиливает чувство голода и снижает эффективность тренировок.

Мифы и правда

Миф: чем строже диета, тем быстрее результат.
Правда: слишком сильный дефицит приводит к замедлению обмена веществ и обратному набору веса.

Миф: кофе помогает похудеть.
Правда: кофеин лишь временно снижает аппетит и может вызвать обезвоживание.

Миф: голодание безопасно для спортсменов.
Правда: при интенсивных нагрузках оно опасно для сердца и суставов.

