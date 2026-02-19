Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Крупный план: спортивная бутылка с водой после тренировки
Крупный план: спортивная бутылка с водой после тренировки
© https://unsplash.com by Gia Duaba is licensed under Free
Главная / Спорт и фитнес
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 9:32

Подарок на 23 Февраля превращает диван в спортзал: мужчины редко признаются, что им этого не хватает

23 Февраля — повод выбрать подарок, который действительно совпадает с образом жизни мужчины. Если он живёт тренировками, обожает активный отдых или не может без адреналина, банальными вариантами здесь не обойтись. Гораздо важнее показать, что вы понимаете его интересы и поддерживаете их. Об этом сообщает FitStars.

Для тех, кто выбирает спорт

Любителю тренировок приятно получать то, что помогает прогрессировать и делает занятия комфортнее. Практичные подарки в этом случае всегда выигрывают у формальных сувениров.

Фитнес-коврик — базовая, но незаменимая вещь для домашних тренировок. Со временем он изнашивается, поэтому обновление инвентаря будет кстати. Лучше выбирать модель на 5-10 сантиметров длиннее роста и толщиной около 6-8 мм. Каучуковые коврики отличаются хорошим сцеплением и влагостойкостью, варианты из NBR — мягкие и лёгкие, а ПВХ подойдут для занятий без обуви.

Если мужчина работает с весами, логичным выбором станут разборные гантели или штанга. Такие комплекты позволяют менять нагрузку без покупки нескольких наборов разного веса. Подробно о различиях и нюансах выбора рассказывается в материале про силовые тренировки со штангой и гантелями. Разборные модели удобны ещё и тем, что занимают меньше места и часто продаются в кейсах.

Дополнить домашний арсенал можно утяжелителями для рук и ног. Они подходят для кардио и силовых упражнений, позволяют аккуратно увеличить нагрузку и не требуют много пространства. Новичкам достаточно 1-2 кг, более подготовленным — от 3 кг.

Среди гаджетов популярны умные весы и фитнес-браслеты. Весы помогают отслеживать изменения в составе тела, а браслет — контролировать пульс и уровень активности.

"Все зависит от качества датчиков — чем дешевле девайс, тем менее точные будут измерения. Я скептически отношусь к этому. Единственный более или менее точный показатель, на мой взгляд — это пульс", — сказал тренер Михаил Прыгунов.

Подарки для любителей экстрима

Тем, кому важны эмоции, лучше дарить впечатления. Сертификат на необычный опыт может запомниться гораздо сильнее, чем любая вещь.

Сёрфинг на искусственной волне доступен в крупных городах и подходит даже новичкам. Формат занятий варьируется от групповых до индивидуальных, а ощущения, по словам организаторов, максимально приближены к катанию на настоящей волне.

Полёт в аэротрубе даёт возможность испытать свободное падение без серьёзного риска. Инструкторы сопровождают участников и объясняют технику, поэтому такой формат безопасен при соблюдении правил.

Если хочется настоящего вызова, подойдут банджи-джампинг или роуп-джампинг. Разница в снаряжении влияет на характер движения после прыжка и создаёт разные ощущения. Важно выбирать проверенных организаторов и опытных инструкторов.

Активный уик-энд в горах или на курорте тоже станет отличным подарком. Лыжи, сноуборд или просто длительные прогулки помогают перезагрузиться и укрепить выносливость. Кстати, даже обычная ходьба может стать полноценной нагрузкой — об этом говорится в материале про ходьба на улице и занятия на беговой дорожке.

Любителям техники подойдёт полёт на авиатренажёре. Реалистичная кабина и имитация турбулентности создают эффект настоящего управления самолётом.

Правильно выбранный подарок — это не просто знак внимания, а отражение интересов человека. Спортивный инвентарь поддержит дисциплину и прогресс, а впечатления подарят новые эмоции и истории. Главное — ориентироваться на его стиль жизни и выбирать то, что действительно вдохновит двигаться вперёд.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Обычная стена заменила тренажёры — ноги начали дрожать уже на первой попытке 17.02.2026 в 10:05

За обычными приседаниями у стены скрывается масса преимуществ для ваших мышц и суставов. Убедитесь сами.

Читать полностью » Скакалка против лишнего веса: интервальная схема заставляет таять калории без дорогих абонементов 17.02.2026 в 9:19

Жиросжигающая тренировка со скакалкой сочетает кардио и силовые упражнения, развивает выносливость и координацию и подходит для любого уровня подготовки.

Читать полностью » Планка и выпады дают ноль эффекта, если делать их на автомате: 7 ошибок, которые тормозят рост мышц 16.02.2026 в 18:42

Приседания, планка и отжимания могут не давать результата из-за ошибок в технике. Разбираем, как сделать тренировку эффективной и безопасной.

Читать полностью » Отжимания без паузы и приседания до жжения: испытания, после которых зеркало перестаёт врать 16.02.2026 в 16:38

Планка, отжимания, приседания и бег — простые фитнес-тесты помогают оценить выносливость, силу и гибкость без сложного оборудования.

Читать полностью » После 45 делаю эти 4 упражнения по утрам — скованность исчезает, тело будто перезагрузили 15.02.2026 в 20:41

Устойчивость и контроль становятся приоритетом после 45 лет. Пробуждение силы возможно благодаря кратким утренним комплексам.

Читать полностью » После 50 пульс решает всё — одна ошибка на тренировке сводит пользу к нулю 15.02.2026 в 18:46

Кардио-тренировки становятся основой здоровья и уверенности после 50 лет: примите во внимание эти советы.

Читать полностью » Обычная гребля превращается в скульптора тела: техника включает 80% мышц и топит жир 15.02.2026 в 15:58

Гребной тренажер объединяет кардио и силу, ускоряя снижение веса. Как правильно выстроить интервальную тренировку и избежать ошибок.

Читать полностью » Хочешь держать темп в подъёмах? Проверь сгибатели бедра — они решают больше, чем думаешь 15.02.2026 в 14:11

Проблемы с педалированием могут быть связаны не с ногами, а с напряжением в сгибателях бедра. Узнайте, как улучшить свой комфорт на велосипеде.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Новый Skoda Fabia отказался от турбины — ставка сделана на надёжность
Наука
Тысячи астероидов размером с небоскрёб приближаются к Земле: NASA признало брешь в защите планеты
Красота и здоровье
Грипп расплавил лёгкие за считанные дни: врачи пошли на радикальный шаг и удержали жизнь без дыхания
Еда
Морщинистый картофель портит ужин — тихий сигнал, который многие игнорируют
Питомцы
Бигль приносит в дом не только радость — природный аромат чувствуется сразу
Красота и здоровье
Короткие ногти захватили тренды 2026 — скандинавский маникюр выглядит дорого без лишнего блеска
Недвижимость
Кровать в студии "прячется" за лёгкой перегородкой — комната выглядит вдвое больше
Туризм
Галич вошёл в Золотое кольцо — тихий город на озере внезапно оказался в центре внимания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet