Стюардесса разговаривает с пассажиром
Стюардесса разговаривает с пассажиром
© Анна Маляева is licensed under publiс domain
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 11:14

Сон не брал годами, а чемодан не понадобился: формат туда-обратно за день захватывает туристов

Однодневные поездки помогли женщине справиться с бессонницей — турэксперты

Однодневные поездки за границу неожиданно помогли одной женщине справиться с хронической бессонницей и изменить привычный ритм жизни. Короткие путешествия без ночёвок дали эффект, которого не удалось добиться традиционными способами. Со временем личный эксперимент перерос в заметный туристический тренд. Об этом сообщает "Лента.ру".

Как бессонница привела к первым поездкам

Джейлза Гейтхаус, 60-летняя уроженка Бразилии, живущая в Великобритании, долгое время не испытывала проблем со сном. Ситуация изменилась после наступления менопаузы: ночной отдых стал прерывистым, а усталость — постоянным фоном. По словам женщины, бессонница постепенно начала влиять не только на самочувствие, но и на восприятие повседневной жизни.

"Из-за менопаузы я не могла спать или просыпалась среди ночи. Бессонница захватывала всю мою жизнь", — рассказывала Джейлза Гейтхаус.

В поисках выхода она решила попробовать формат однодневных поездок с ранним вылетом и поздним возвращением. Первым направлением стал Дублин — город, до которого можно добраться всего за час полёта. Несмотря на тревогу перед незнакомым пространством, поездка прошла спокойно и стала важным психологическим рубежом.

"Когда я полетела в Дублин, я паниковала, но всё оказалось совсем не так, как я ожидала", — делилась путешественница.

Путешествия как личная терапия

Постепенно такие выезды превратились для Гейтхаус в устойчивую практику. Плотный график, постоянное движение и эмоциональная насыщенность давали сильную физическую усталость, которая, как она отмечает, впервые за долгое время позволила спать крепко. Формат оказался близок и другим любителям самостоятельных маршрутов, особенно тем, кто предпочитает путешествовать одному и не зависеть от длительного планирования.

За год женщина посетила около 70 стран, объехав почти всю Европу и побывав за её пределами. Она всегда путешествовала одна и выбирала города с ярко выраженной архитектурной средой. Среди самых запомнившихся направлений — Италия, Греция, Барселона и Будапешт. Прагу Гейтхаус назвала местом, куда хотела бы вернуться, несмотря на правило не повторять маршруты.

"Сначала люди думали, что я сошла с ума. Но потом увидели, как я живу, и стали повторять за мной", — отмечала она.

Что такое EDT и почему формат стал трендом

Формат Extreme Day Tripping строится на простом принципе: самый ранний рейс туда и самый поздний — обратно. Туристы обходятся без чемоданов и отелей, ограничиваясь ручной кладью и чётким маршрутом на 8-10 часов. Такой подход требует высокой концентрации и внимательного отношения к деталям, включая вопросы безопасности и оформление страховки даже для коротких поездок.

Популярность EDT выросла благодаря соцсетям и онлайн-сообществам, где участники делятся удачными связками рейсов и маршрутами. Особенно быстро тренд прижился в Великобритании, а затем начал распространяться и в других странах.

"Ты действительно чувствуешь себя так, будто побывал в отпуске", — отмечала тревел-блогер Моника Стотт.

Ограничения и спорные моменты

У формата есть и очевидные минусы. Среди них — высокая усталость, зависимость от точности авиасообщения и риск задержек рейсов. Кроме того, некоторые туристы критикуют EDT с экологической точки зрения, считая частые перелёты ради нескольких часов в городе проявлением "быстрого потребления".

Тем не менее сторонники однодневных поездок уверены, что такой формат даёт мощное ощущение перезагрузки и помогает вырваться из замкнутого круга рутины. Для Джейлзы Гейтхаус эти путешествия стали не просто способом увидеть мир, а устойчивой привычкой, которая помогает сохранять внутренний баланс и полноценный сон.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.

