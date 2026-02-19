Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Земля и Луна в космосе
Земля и Луна в космосе
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 18:26

Сигналы внеземных цивилизаций достигли Солнечной системы — техника оказалась к ним не готова

Мы десятилетиями всматриваемся в небо в надежде уловить хоть намёк на внеземной разум. И всё же космос по-прежнему хранит молчание, несмотря на развитие телескопов и алгоритмов анализа. Но что, если сигналы уже доходили до Земли, а мы их просто не распознали? Об этом сообщает The Astronomical Journal.

Почему техносигнатуры так трудно уловить

Поиск внеземной жизни давно стал частью серьёзной науки. Астрономы изучают радиодиапазон, отслеживают возможные лазерные импульсы и анализируют инфракрасные аномалии, которые могли бы указывать на работу крупных искусственных объектов. Подобные признаки называют техносигнатурами — измеримыми следами технологической активности за пределами Земли.

Интерес к радиосигналам остаётся особенно высоким. Ранее исследователи уже выделяли десятки подозрительных импульсов, что отражено в материале о 100 необъяснимых сигналов из космоса. Однако большинство таких кандидатов со временем получали естественные объяснения или требовали дополнительной проверки, что показывает: отличить возможный искусственный источник от природного крайне непросто.

Чтобы обнаружение состоялось, должны совпасть два условия. Во-первых, сигнал обязан физически достичь Земли. Во-вторых, наши приборы должны быть достаточно чувствительными и настроенными именно на тот диапазон, в котором он передаётся. Даже если импульс прошёл через Солнечную систему, он мог оказаться слишком слабым, кратковременным или затеряться в фоне космического шума.

Физик-теоретик Клаудио Гримальди из Федеральной политехнической школы Лозанны предполагает, что вероятность пропуска сигнала выше, чем считалось раньше. Причина не только в технических ограничениях, но и в самом числе потенциальных источников, сигналы от которых способны пересекать нашу область галактики.

Статистический взгляд на молчание космоса

В новом исследовании Гримальди применил статистическую модель для оценки шансов обнаружения техносигнатур. Он учитывал срок существования возможных источников, расстояние до них и вероятность того, что их излучение вообще пересечёт Землю. Расчёты показали: чтобы сегодня мы с высокой вероятностью что-то зафиксировали, в прошлом через нашу планету должно было пройти значительное число подобных сигналов.

Однако такой сценарий оказывается менее вероятным, чем ожидалось. Даже если в галактике существует множество потенциально обитаемых миров, это не гарантирует постоянного потока техноизлучения в нашу сторону. Масштабы пространства наглядно демонстрируют открытия далёких объектов, включая самую далёкую галактику, свет которой шёл к нам сотни миллионов лет. На подобных расстояниях любой искусственный сигнал неизбежно ослабевает.

Исследование рассматривает два типа источников. Первый — всенаправленные, например тепловое излучение от масштабных инженерных сооружений. Второй — узко сфокусированные сигналы вроде лазерных маяков. Первые распространяются шире, но могут быть слишком рассеянными. Вторые потенциально мощнее, однако требуют точного совпадения направления и высокой чувствительности приёмников.

Узкое "окно" для обнаружения

Даже самые современные телескопы охватывают лишь часть неба. Диаметр Млечного Пути составляет около 100 тысяч световых лет, и в таком масштабе любые сигналы становятся редкими событиями. В конкретный момент времени Землю может пересекать крайне ограниченное число техносигнатур — если они вообще существуют.

Дополнительная сложность связана с временным фактором. Сигнал проходит через определённую область пространства лишь в течение ограниченного интервала. Если наблюдения не совпадают с этим "окном", шанс фиксации резко снижается. Узкий лазерный луч может не попасть в наши детекторы, а широкое излучение — раствориться среди природных космических источников.

Отсутствие подтверждённых находок не обязательно говорит о том, что разумной жизни нет. Скорее, это подчёркивает огромные масштабы Вселенной и ограниченность наших возможностей. Статистический подход помогает трезво оценить перспективы и скорректировать стратегию наблюдений. Возможно, ключ к успеху лежит не только в более чувствительных инструментах, но и в точном понимании того, где и когда стоит искать.

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

