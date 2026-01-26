Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Опубликована сегодня в 17:22

Из миллиардов сигналов осталась сотня самых тревожных: космос подавал знак, но его не распознали

Анализ выявил 100 необъяснимых сигналов из космоса — The Astronomical Journal

После десятилетий непрерывных наблюдений проект SETI@home подошёл к самой интригующей стадии своей истории. Учёные сузили гигантский массив космических данных до ста радиосигналов, происхождение которых пока не поддаётся однозначному объяснению. Один из них теоретически может иметь искусственную природу. Об этом сообщает издание Daily Galaxy.

Долгий путь к финальному отбору

Проект SETI@home был запущен в 1999 году и стал уникальным примером распределённой науки, объединив миллионы домашних компьютеров по всему миру. Они помогали обрабатывать радиосигналы, поступающие с радиотелескопа Аресибо, в поисках возможных следов внеземного разума. За годы работы данных накопилось настолько много, что их анализ долгое время оставался нерешённой задачей.
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли признают, что до середины 2010-х годов проект фактически опережал собственные аналитические возможности.

"Примерно до 2016 года мы не знали, что делать с собранными данными", — сказал специалист по информатике Дэвид Андерсон из Калифорнийского университета в Беркли и соучредитель проекта.

Новые алгоритмы и строгая фильтрация

Переломным моментом стали две статьи, опубликованные в 2025 году в The Astronomical Journal. В первой подробно описываются методы сбора и обработки данных, во второй — результаты анализа. Учёные разработали алгоритмы, способные отличать потенциально искусственные сигналы от помех, создаваемых спутниками, радарами и земными источниками.
Андерсон пояснил, что исследователи искали кратковременные всплески энергии на фиксированных частотах, исходящие из конкретных участков неба. Из примерно 12 миллиардов узкополосных сигналов для дальнейшего наблюдения было отобрано всего 100. Такой подход отражает современные дискуссии о том, что сам поиск внеземного разума может быть ограничен человеческими представлениями о коммуникации.

"Вы не сможете провести полное исследование каждого обнаруженного сигнала, потому что для этого всё равно нужен человек и его глаза", — отметил астроном из Беркли Эрик Корпела.

Чувствительность, сомнения и научный итог

Авторы подчёркивают, что нынешний анализ стал самым чувствительным узкополосным поиском на больших участках неба за всю историю SETI. Даже отсутствие подтверждённого внеземного сигнала в этом контексте считается значимым научным результатом.

"Если мы не обнаружим внеземную жизнь, то сможем сказать, что установили новый уровень чувствительности", — подчеркнул Андерсон.

При этом команда не скрывает сомнений. Ранние ограничения вычислительной техники и необходимость жёсткой фильтрации могли привести к потере части информации. Эти вопросы перекликаются с более широкими выводами о том, что атмосферный состав Земли и условия, благоприятные для разума, могут быть скорее редким исключением, чем правилом во Вселенной.

Даже на финальном этапе SETI@home оставляет пространство для неопределённости. Исследователи допускают, что в данных всё ещё могут скрываться важные сигналы, не распознанные текущими методами. Проект стал не только итогом эпохи распределённых вычислений, но и фундаментом для будущих программ SETI, где ключевую роль сыграют машинное обучение, новые телескопы и более широкий взгляд на возможные формы внеземной коммуникации.

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.

