Вселенная моргнула и отвернулась: жизнь оставляет следы, которые слишком легко принять за пыль

Новые намёки на возможную жизнь за пределами Земли всё чаще возникают там, где их раньше не ждали. Современные данные заставляют учёных по-новому взглянуть на знакомые планеты и химические процессы. Поиск внеземной жизни постепенно смещается от прямых доказательств к тонким косвенным признакам. Об этом сообщает National Geographic.

Химия как язык поиска жизни

В центре внимания исследователей сегодня находится вопрос: чем именно химия живых систем отличается от процессов на безжизненных планетах. Долгое время считалось, что сложные органические соединения почти наверняка указывают на биологическое происхождение. Однако новые работы показывают, что природа способна создавать похожие структуры и без участия живых организмов.

"Если вы зададитесь вопросом, насколько сложной может быть небиологическая химия? ответом будет биологическая химия, потому что биологическая химия происходит из небиологической химии", — говорит астробиолог Шон МакМахон, руководитель группы планетарной палеобиологии Эдинбургского университета.

Этот подход заставляет учёных оценивать не отдельные молекулы, а условия их формирования. Контекст среды, температура, давление и геологическая история планеты становятся не менее важными, чем сами химические сигналы.

Венера и Марс возвращаются в фокус

Планеты, которые долгое время считались малоперспективными, снова вызывают научный интерес. В плотной и агрессивной атмосфере Венеры были зафиксированы следы фосфина — вещества, которое на Земле чаще всего связано с биологической активностью. Несмотря на экстремальные условия, этот сигнал до сих пор не получил однозначного объяснения и стал поводом для новых дискуссий о критериях обитаемости.

Марс, в свою очередь, продолжает удивлять сезонными колебаниями метана и находками, которые указывают на сложное прошлое планеты. Данные, собранные в ходе исследования Марса марсоходом Perseverance, показывают, что в древности условия на поверхности могли быть куда разнообразнее, чем предполагалось ранее. Эти наблюдения усиливают интерес к поиску биосигнатур, но одновременно подчёркивают, насколько неоднозначными могут быть такие признаки.

Технологии, меняющие правила игры

Прорыв в астробиологии стал возможен благодаря новым приборам, способным фиксировать микроскопические следы углерода и других элементов. Современные инструменты отличаются высокой чувствительностью и компактностью, что позволяет использовать их в автоматических межпланетных миссиях.

"Мне пришлось ждать, пока появится подходящий прибор, способный измерять такие мелкие частицы и обнаруживать очень малое количество углерода", — объясняет геобиолог Барбара Уэстолл.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" уже анализирует атмосферы экзопланет, а будущие миссии к Венере, включая проекты по поиску маркеров жизни в атмосфере планеты, должны дать более точные данные о природе загадочных химических аномалий. В результате то, что раньше считалось фоновым шумом, постепенно приобретает форму осмысленного сигнала.

Где проходит граница между сигналом и шумом

Один из ключевых вызовов — понимание так называемого базового уровня, то есть фона химических реакций, не связанных с жизнью. Учёные признают, что этот уровень пока известен плохо, и именно здесь возникает риск ошибочных интерпретаций.

"Мы ищем сигнал, превышающий базовый уровень, и в большинстве случаев мы не знаем, что входит в базовый уровень", — отмечает Шон МакМахон.

Поэтому современные исследования всё чаще опираются на совокупность факторов: минералогию, изотопные соотношения и историю планетарной среды. Такой подход напоминает изучение древней Земли, где жизнь также возникла из неживой химии и долгое время не оставляла очевидных следов.

Постепенно астробиология переходит от поисков сенсаций к кропотливому анализу данных. Учёные всё меньше ожидают мгновенных открытий и всё больше внимания уделяют слабым, но устойчивым химическим сигналам. Именно они могут однажды указать на существование жизни там, где раньше её не предполагали.