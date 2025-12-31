Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Галактическая ночная панорама
Галактическая ночная панорама
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 10:29

Вселенная моргнула и отвернулась: жизнь оставляет следы, которые слишком легко принять за пыль

Поиск внеземной жизни сместился к анализу слабых сигналов — National Geographic

Новые намёки на возможную жизнь за пределами Земли всё чаще возникают там, где их раньше не ждали. Современные данные заставляют учёных по-новому взглянуть на знакомые планеты и химические процессы. Поиск внеземной жизни постепенно смещается от прямых доказательств к тонким косвенным признакам. Об этом сообщает National Geographic.

Химия как язык поиска жизни

В центре внимания исследователей сегодня находится вопрос: чем именно химия живых систем отличается от процессов на безжизненных планетах. Долгое время считалось, что сложные органические соединения почти наверняка указывают на биологическое происхождение. Однако новые работы показывают, что природа способна создавать похожие структуры и без участия живых организмов.

"Если вы зададитесь вопросом, насколько сложной может быть небиологическая химия? ответом будет биологическая химия, потому что биологическая химия происходит из небиологической химии", — говорит астробиолог Шон МакМахон, руководитель группы планетарной палеобиологии Эдинбургского университета.

Этот подход заставляет учёных оценивать не отдельные молекулы, а условия их формирования. Контекст среды, температура, давление и геологическая история планеты становятся не менее важными, чем сами химические сигналы.

Венера и Марс возвращаются в фокус

Планеты, которые долгое время считались малоперспективными, снова вызывают научный интерес. В плотной и агрессивной атмосфере Венеры были зафиксированы следы фосфина — вещества, которое на Земле чаще всего связано с биологической активностью. Несмотря на экстремальные условия, этот сигнал до сих пор не получил однозначного объяснения и стал поводом для новых дискуссий о критериях обитаемости.

Марс, в свою очередь, продолжает удивлять сезонными колебаниями метана и находками, которые указывают на сложное прошлое планеты. Данные, собранные в ходе исследования Марса марсоходом Perseverance, показывают, что в древности условия на поверхности могли быть куда разнообразнее, чем предполагалось ранее. Эти наблюдения усиливают интерес к поиску биосигнатур, но одновременно подчёркивают, насколько неоднозначными могут быть такие признаки.

Технологии, меняющие правила игры

Прорыв в астробиологии стал возможен благодаря новым приборам, способным фиксировать микроскопические следы углерода и других элементов. Современные инструменты отличаются высокой чувствительностью и компактностью, что позволяет использовать их в автоматических межпланетных миссиях.

"Мне пришлось ждать, пока появится подходящий прибор, способный измерять такие мелкие частицы и обнаруживать очень малое количество углерода", — объясняет геобиолог Барбара Уэстолл.

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" уже анализирует атмосферы экзопланет, а будущие миссии к Венере, включая проекты по поиску маркеров жизни в атмосфере планеты, должны дать более точные данные о природе загадочных химических аномалий. В результате то, что раньше считалось фоновым шумом, постепенно приобретает форму осмысленного сигнала.

Где проходит граница между сигналом и шумом

Один из ключевых вызовов — понимание так называемого базового уровня, то есть фона химических реакций, не связанных с жизнью. Учёные признают, что этот уровень пока известен плохо, и именно здесь возникает риск ошибочных интерпретаций.

"Мы ищем сигнал, превышающий базовый уровень, и в большинстве случаев мы не знаем, что входит в базовый уровень", — отмечает Шон МакМахон.

Поэтому современные исследования всё чаще опираются на совокупность факторов: минералогию, изотопные соотношения и историю планетарной среды. Такой подход напоминает изучение древней Земли, где жизнь также возникла из неживой химии и долгое время не оставляла очевидных следов.

Постепенно астробиология переходит от поисков сенсаций к кропотливому анализу данных. Учёные всё меньше ожидают мгновенных открытий и всё больше внимания уделяют слабым, но устойчивым химическим сигналам. Именно они могут однажды указать на существование жизни там, где раньше её не предполагали.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Статины снижают риск колоректального рака у пациентов с ВЗК — исследование вчера в 7:04
Статины и их неожиданная роль: как лекарства от холестерина снижают риск колоректального рака

Статины могут снижать риск колоректального рака у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, показывают результаты исследования.

Читать полностью » Разработан биоразлагаемый имплант для восстановления нерва сердца — STM вчера в 5:27
Операция на сердце прошла успешно, но оно начало стареть: причину нашли там, где не искали

Итальянские учёные выяснили, что правый блуждающий нерв помогает сердцу дольше оставаться "молодым" и защищает клетки от износа.

Читать полностью » Археологи нашли бронзовые и железные артефакты в коммуне Сон Ким 2 — музей Хатиня вчера в 1:15
Здесь жили, уходили и возвращались: горная долина стала ловушкой времени

Под рисовыми террасами во Вьетнаме обнаружили артефакты разных эпох. Находки указывают на тысячелетнюю историю поселений в горном районе Хатиня.

Читать полностью » Земля охлаждается зимой из-за наклона оси — NASA 29.12.2025 в 20:24
Земля подошла к Солнцу ближе всего, но планета мёрзнет сильнее обычного — опасный парадокс зимы

Зимой Земля находится ближе всего к Солнцу, но это не делает её теплее. Почему расстояние до светила не влияет на сезоны и что действительно управляет климатом.

Читать полностью » Тепло оказалось древнейшей стратегией опыления растений — Science 29.12.2025 в 16:13
Задолго до роз и тюльпанов: на Земле бушевала настоящая тепловая любовь между растениями и жуками

Учёные выяснили, что саговники привлекают опылителей не цветом и запахом, а теплом — возможно, это одна из древнейших стратегий размножения растений.

Читать полностью » Мышь после полета в космос родила здоровое потомство — Китайская академия наук 29.12.2025 в 15:47
Её отправили за пределы Земли — а она вернулась и стала матерью девяти детёнышей

Мышь, побывавшая на китайской орбитальной станции, после возвращения родила здоровое потомство. Эксперимент дал важные данные о влиянии космоса.

Читать полностью » Старые утечки данных подпитывают телефонное мошенничество — эксперт Курочкин 29.12.2025 в 13:19
Данные утекли давно, проблемы — сейчас: почему аферы не теряют эффективности

Мошенники используют старые утечки данных, чтобы обманывать россиян. Эксперт объяснил, откуда у преступников адреса и паспорта и как распознать обман.

Читать полностью » У берегов Египта обнаружили затонувшую древнюю гавань рядом с Тапосирис Магна — National Geographic 29.12.2025 в 12:14
Берег молчал веками — ответ нашли в море: поиски усыпальницы Клеопатры меняют направление

Подводная гавань у берегов Египта может изменить поиски гробницы Клеопатры. Археологи считают находку важным ключом к одной из главных тайн Древнего мира.

Читать полностью »

Новости
Общество
Всероссийский Дед Мороз поздравил бойцов СВО с Новым годом - ТАСС
Экономика
В России введены новые меры для стабилизации цен на топливо - Минэнерго РФ
Россия
Захарова назвала Зеленского монстром, который дышит Западу в затылок - Sputnik
Общество
Здоровье близких остаётся главной темой новогодних желаний россиян - АБН 24
Красота и здоровье
Шампанское может привести к более тяжёлой интоксикации - Ольга Кропоткина
Еда
Запекание без фольги сохраняет сочность блюд — шеф-повар Перевоз
Общество
В Москве пассажиров речного транспорта будут угощать горячими напитками до 11 января — Ликсутов
Общество
Продажи статуэток и фигурок с лошадьми в Москве выросли в три раза – Яндекс Маркет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet