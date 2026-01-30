Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 9:16

Вера в плоскую Землю оказалась не глупостью: этот механизм мозга работает против реальности

Учёный связал теории заговора с рациональным мышлением — Эли Элстер антрополог

Учёный обнаружил, что истоки теорий заговора куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Новое исследование показывает: вера в самые необычные идеи нередко вырастает не из иррациональности, а из вполне логичных мыслительных процессов. Разобраться в этом феномене попытались учёные, изучающие эволюцию человеческого мышления. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Рациональность там, где её не ждут

Теории заговора часто ассоциируются с абсурдом — от убеждённости в плоской Земле до страхов перед вакцинацией или скрытыми мировыми элитами. На первый взгляд подобные взгляды кажутся прямым следствием ошибок мышления. Однако исследования показывают, что люди с экстраординарными убеждениями нередко рассуждают последовательно, выстраивают причинно-следственные связи и искренне считают свои выводы логичными. Психологи уже отмечали, что ощущение неопределённости и несправедливости мира заметно повышает склонность верить в подобные идеи, что ранее связывали с верой в теории заговора.

Именно этот парадокс заинтересовал Эли Элстера, докторанта Калифорнийского университета в Дэвисе и эволюционного антрополога. Его внимание привлекло противоречие между эволюционной "настройкой" человека на выживание и широкой распространённостью взглядов, которые не совпадают с научной картиной мира.

"Предполагается, что мы, как правило, приходим к истинным убеждениям, потому что эволюционировали, чтобы выживать. Если вы верите во что-то, что не соответствует действительности, вы вряд ли сможете выжить", — говорит Элстер.

Почему критическое мышление — не универсальное объяснение

Распространённое объяснение необычных верований сводится к слабым навыкам критического мышления. Однако личный опыт Элстера показал, что этого объяснения недостаточно. Общаясь с участниками сообщества сторонников плоской Земли, он был удивлён тем, насколько тщательно они изучали тему и насколько стройной казалась их аргументация изнутри собственной системы координат. Эти люди не выглядели менее способными к анализу, чем их оппоненты, что заставило исследователя искать более глубокие причины.

Вместе с соавтором Манвиром Сингхом Элстер опубликовал работу в журнале Trends in Cognitive Sciences, где предложил рассматривать экстраординарные убеждения как результат взаимодействия трёх факторов: когнитивных искажений, социальной динамики и личного опыта.

Как формируется вера

Когнитивные искажения — хорошо изученный механизм. Человеческий мозг эволюционировал так, чтобы распознавать закономерности даже там, где они случайны. Для наших предков это было преимуществом: лучше принять шорох за хищника, чем проигнорировать реальную угрозу.

Социальная динамика усиливает этот эффект. В одиночку необычные убеждения редко выходят за пределы частного мнения, но в группе они могут превращаться в устойчивую идеологию. Социальные сети ускоряют этот процесс, создавая замкнутые сообщества, где взгляды постоянно подкрепляются одобрением и повторением.

Особое внимание Элстер уделяет опыту. Он объясняет, почему приживаются именно определённые идеи. Например, плоская Земля визуально соответствует повседневному восприятию горизонта, тогда как экзотические формы планеты не находят отклика в личном опыте.

"Существует множество различных вариантов неправильной формы Земли, но есть один, с которым согласны все, и он совпадает с тем, как мир выглядит нашими глазами", — отмечает Элстер.

Искусственный интеллект между риском и возможностью

Рост возможностей ИИ усиливает опасения вокруг дезинформации. Реалистичные видео и тексты могут восприниматься как достоверные, создавая эффект снежного кома. При этом исследователи указывают, что язык и метафоры, которыми мы описываем технологии, сами по себе искажают восприятие, формируя завышенные ожидания от машин и их "разумности", о чём ранее писали в контексте антропоморфного языка ИИ.

Тем не менее Элстер видит и положительную сторону. По его мнению, ИИ может стать нейтральным собеседником, который не осуждает и не высмеивает. Это открывает возможность спокойного диалога и постепенного выявления логических пробелов, что в долгосрочной перспективе может снизить поляризацию и напряжённость вокруг самых спорных убеждений.

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.

