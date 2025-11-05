Голод и вес растут из-за мозга: оливковое масло первого отжима — тихий герой, который спасает гипоталамус
В последние годы внимание учёных всё чаще приковано к продуктам, способным влиять не только на фигуру, но и на работу мозга. Новое исследование специалистов из Университета Сан-Паулу показало: добавление оливкового масла первого отжима (extra virgin) в рацион может защищать одну из важнейших зон мозга — гипоталамус — от воспаления, связанного с избыточным весом. Это открытие проливает свет на то, как питание влияет на регуляцию аппетита и обмен веществ.
Оливковое масло и мозг: неожиданный союз
Гипоталамус — небольшая, но ключевая структура мозга, которая управляет чувством голода, насыщения и энергетическим балансом. При ожирении в этой области часто развиваются воспалительные процессы, нарушающие работу нейронов. Именно поэтому человек может есть больше, чем нужно, и при этом продолжать набирать вес.
Учёные решили проверить, как регулярное употребление оливкового масла первого отжима влияет на этот механизм.
"Эксперимент показал, что добавление масла в рацион предотвращает воспаление гипоталамуса", — отметили авторы исследования из Университета Сан-Паулу.
По их словам, результаты дают основание рассматривать оливковое масло как элемент профилактической диеты при метаболических нарушениях.
Как проходил эксперимент
Исследование, опубликованное в журнале Nutritional Neuroscience, проводилось на лабораторных грызунах. Учёные сформировали две группы животных, обе из которых получали пищу с высоким содержанием жиров. В рацион одной группы дополнительно включили оливковое масло extra virgin.
Через несколько недель учёные сравнили результаты:
грызуны из экспериментальной группы почти не прибавили в весе;
их метаболические показатели улучшились;
уровень воспаления в дугообразном ядре гипоталамуса оказался значительно ниже.
Этот участок мозга обычно страдает при ожирении, но в присутствии антиоксидантов и полифенолов, содержащихся в масле, воспалительный процесс был подавлен.
Почему работает extra virgin
Оливковое масло первого отжима получают механическим способом — без нагрева и химической очистки. Именно поэтому оно сохраняет высокую концентрацию полифенолов, токоферолов (витамина Е) и других природных антиоксидантов. Эти вещества защищают клетки от окислительного стресса, способствуют нормализации обмена веществ и снижают уровень хронического воспаления.
Кроме того, масло богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые благотворно влияют на липидный профиль крови — уменьшают количество "плохого" холестерина (LDL) и повышают уровень "хорошего" (HDL).
Как включить оливковое масло в рацион
Чтобы добиться максимального эффекта, диетологи советуют:
Использовать только масло первого отжима (extra virgin), предпочтительно холодного отжима.
Добавлять его в готовые блюда - салаты, каши, овощи, пасту, но не жарить на нём при высоких температурах.
Ограничивать количество: 1-2 столовые ложки в день достаточно для поддержания метаболического баланса.
Такое количество помогает активировать антиоксидантную защиту без лишней калорийности.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: жарить на оливковом масле первого отжима.
Последствие: разрушение антиоксидантов и образование канцерогенов.
Альтернатива: использовать его холодным, а для жарки выбирать рафинированное оливковое или авокадовое масло.
А что если заменить оливковое масло другим?
Некоторые растительные масла, например, льняное или рапсовое, также богаты полезными жирами. Однако именно оливковое масло первого отжима содержит уникальный набор биологически активных соединений — олеокантал, гидрокситирозол и сквален, которые проявляют выраженные нейропротекторные и противовоспалительные свойства.
Поэтому оно остаётся оптимальным выбором для профилактики заболеваний, связанных с обменом веществ и нейровоспалением.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Снижает воспаление и защищает нейроны
|Высокая калорийность (около 900 ккал на 100 г)
|Улучшает метаболизм и работу сосудов
|Не подходит для жарки
|Богато антиоксидантами и витамином Е
|Может окисляться при хранении на свету
Три интересных факта
Оливковое масло первого отжима — основа средиземноморской диеты, признанной одной из самых полезных в мире.
Его регулярное употребление снижает риск развития болезни Альцгеймера.
Один из фенольных компонентов масла, олеокантал, по механизму действия напоминает ибупрофен, но действует мягче и безопаснее.
FAQ
Как выбрать хорошее оливковое масло extra virgin?
Обращайте внимание на дату отжима, прозрачность бутылки (лучше тёмное стекло) и страну происхождения. Испанское, итальянское и греческое масло — эталон качества.
Сколько можно употреблять масла в день?
1-2 столовые ложки достаточно для получения антиоксидантного эффекта без риска набора веса.
Подходит ли оно для людей с повышенным холестерином?
Да, регулярное употребление extra virgin масла способствует снижению уровня "плохого" холестерина.
