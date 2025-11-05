Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Оливковое масло и оливки
Оливковое масло и оливки
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 21:44

Голод и вес растут из-за мозга: оливковое масло первого отжима — тихий герой, который спасает гипоталамус

Nutritional Neuroscience: добавление оливкового масла extra virgin улучшает метаболизм и снижает вес

В последние годы внимание учёных всё чаще приковано к продуктам, способным влиять не только на фигуру, но и на работу мозга. Новое исследование специалистов из Университета Сан-Паулу показало: добавление оливкового масла первого отжима (extra virgin) в рацион может защищать одну из важнейших зон мозга — гипоталамус — от воспаления, связанного с избыточным весом. Это открытие проливает свет на то, как питание влияет на регуляцию аппетита и обмен веществ.

Оливковое масло и мозг: неожиданный союз

Гипоталамус — небольшая, но ключевая структура мозга, которая управляет чувством голода, насыщения и энергетическим балансом. При ожирении в этой области часто развиваются воспалительные процессы, нарушающие работу нейронов. Именно поэтому человек может есть больше, чем нужно, и при этом продолжать набирать вес.

Учёные решили проверить, как регулярное употребление оливкового масла первого отжима влияет на этот механизм.

"Эксперимент показал, что добавление масла в рацион предотвращает воспаление гипоталамуса", — отметили авторы исследования из Университета Сан-Паулу.

По их словам, результаты дают основание рассматривать оливковое масло как элемент профилактической диеты при метаболических нарушениях.

Как проходил эксперимент

Исследование, опубликованное в журнале Nutritional Neuroscience, проводилось на лабораторных грызунах. Учёные сформировали две группы животных, обе из которых получали пищу с высоким содержанием жиров. В рацион одной группы дополнительно включили оливковое масло extra virgin.

Через несколько недель учёные сравнили результаты:

  • грызуны из экспериментальной группы почти не прибавили в весе;

  • их метаболические показатели улучшились;

  • уровень воспаления в дугообразном ядре гипоталамуса оказался значительно ниже.

Этот участок мозга обычно страдает при ожирении, но в присутствии антиоксидантов и полифенолов, содержащихся в масле, воспалительный процесс был подавлен.

Почему работает extra virgin

Оливковое масло первого отжима получают механическим способом — без нагрева и химической очистки. Именно поэтому оно сохраняет высокую концентрацию полифенолов, токоферолов (витамина Е) и других природных антиоксидантов. Эти вещества защищают клетки от окислительного стресса, способствуют нормализации обмена веществ и снижают уровень хронического воспаления.

Кроме того, масло богато мононенасыщенными жирными кислотами, которые благотворно влияют на липидный профиль крови — уменьшают количество "плохого" холестерина (LDL) и повышают уровень "хорошего" (HDL).

Как включить оливковое масло в рацион

Чтобы добиться максимального эффекта, диетологи советуют:

  1. Использовать только масло первого отжима (extra virgin), предпочтительно холодного отжима.

  2. Добавлять его в готовые блюда - салаты, каши, овощи, пасту, но не жарить на нём при высоких температурах.

  3. Ограничивать количество: 1-2 столовые ложки в день достаточно для поддержания метаболического баланса.

Такое количество помогает активировать антиоксидантную защиту без лишней калорийности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: жарить на оливковом масле первого отжима.

  • Последствие: разрушение антиоксидантов и образование канцерогенов.

  • Альтернатива: использовать его холодным, а для жарки выбирать рафинированное оливковое или авокадовое масло.

А что если заменить оливковое масло другим?

Некоторые растительные масла, например, льняное или рапсовое, также богаты полезными жирами. Однако именно оливковое масло первого отжима содержит уникальный набор биологически активных соединений — олеокантал, гидрокситирозол и сквален, которые проявляют выраженные нейропротекторные и противовоспалительные свойства.

Поэтому оно остаётся оптимальным выбором для профилактики заболеваний, связанных с обменом веществ и нейровоспалением.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Снижает воспаление и защищает нейроны Высокая калорийность (около 900 ккал на 100 г)
Улучшает метаболизм и работу сосудов Не подходит для жарки
Богато антиоксидантами и витамином Е Может окисляться при хранении на свету

Три интересных факта

  1. Оливковое масло первого отжима — основа средиземноморской диеты, признанной одной из самых полезных в мире.

  2. Его регулярное употребление снижает риск развития болезни Альцгеймера.

  3. Один из фенольных компонентов масла, олеокантал, по механизму действия напоминает ибупрофен, но действует мягче и безопаснее.

FAQ

Как выбрать хорошее оливковое масло extra virgin?
Обращайте внимание на дату отжима, прозрачность бутылки (лучше тёмное стекло) и страну происхождения. Испанское, итальянское и греческое масло — эталон качества.

Сколько можно употреблять масла в день?
1-2 столовые ложки достаточно для получения антиоксидантного эффекта без риска набора веса.

Подходит ли оно для людей с повышенным холестерином?
Да, регулярное употребление extra virgin масла способствует снижению уровня "плохого" холестерина.

