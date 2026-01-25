Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Студент проводит наблюдение через микроскоп
© Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 2:08

До лесов и деревьев Землю держали "столбы жизни": гиганты оказались не грибами и не растениями

Сэнди Хетерингтон назвал прототакситы вымершей ветвью жизни — National Museums Scotland

Когда на суше ещё не было деревьев в привычном нам виде, по древним ландшафтам возвышались странные гиганты, больше похожие на каменные столбы. Эти существа не укладываются ни в одно известное сегодня царство жизни и ставят под сомнение наши представления об эволюции. Новые данные показывают: речь может идти о полностью исчезнувшей ветви живого мира. Об этом сообщает издание Live Science со ссылкой на исследование в журнале Science Advances.

Загадка прототакситов длиной с дом

Прототакситы считаются первыми по-настоящему крупными организмами, освоившими сушу. Некоторые из них достигали высоты до 8 метров и около метра в диаметре, напоминая гладкие, неветвящиеся стволы. Они существовали в девонском периоде — примерно 420-375 миллионов лет назад, задолго до появления лесов.

С момента открытия первых окаменелостей в 1843 году учёные спорили, кем были эти существа. Их относили то к растениям, то к водорослям, а позже — к гигантским древним грибам. Химический анализ 2007 года действительно указывал на сходство с грибами, так как прототакситы, по всей видимости, не фотосинтезировали, а питались разлагающейся органикой.

Новые данные меняют картину

В свежем исследовании учёные сосредоточились на виде Prototaxites taiti, найденном в знаменитом месторождении Rhynie chert в Шотландии. Эти образцы значительно меньше рекордных гигантов — всего несколько дюймов в высоту, — но при этом лучше всего сохранились, что позволило детально изучить их строение и химический состав.

Внутренняя структура действительно состоит из трубок, напоминающих грибные гифы. Однако характер их ветвления и повторного соединения не соответствует ни одному современному или ископаемому грибу. Ещё более показательной оказалась химия: в образцах не обнаружили следов хитина — ключевого компонента клеточных стенок грибов.

"Они — это жизнь, но не в том виде, в каком мы её знаем сейчас, обладающие анатомическими и химическими характеристиками, отличными от грибов или растений, и поэтому принадлежат к полностью вымершей эволюционной ветви жизни", — отмечает соавтор исследования, научный сотрудник Национальных музеев Шотландии Сэнди Хетерингтон.

Ни грибы, ни растения

Для сравнения команда проанализировала настоящие грибы того же возраста, найденные в том же месторождении. Их химический "отпечаток" оказался принципиально иным. Зато в прототакситах обнаружили соединения, напоминающие лигнин — вещество, характерное для древесины и коры растений. Такое сочетание признаков не вписывается ни в одно из четырёх известных царств эукариот — животных, растений, грибов или протистов.

Авторы работы предполагают, что прототакситы представляли собой самостоятельную эукариотическую линию, которая развивалась параллельно другим формам сложной многоклеточной жизни и полностью исчезла, не оставив потомков.

Почему это важно для науки

Даже исследователи, ранее считавшие прототакситы грибами, признают убедительность новых аргументов. По их мнению, эти организмы могли быть "эволюционным экспериментом" со сложной многоклеточностью, не связанным напрямую ни с одной современной группой.

Изучение таких форм жизни помогает понять, что эволюция не была линейным процессом. В далёком прошлом существовали крупные и сложные организмы, которые не дали продолжения, но сыграли роль в формировании ранних экосистем суши. Месторождение Rhynie chert, благодаря исключительной сохранности, остаётся ключом к этим открытиям и может ещё не раз изменить наше представление о том, как выглядела жизнь на Земле сотни миллионов лет назад.

Автор Ирина Соколова
Ирина Соколова — физик (СПбПУ), эксперт по нанотехнологиям. Опыт в ФТИ им. Иоффе РАН. Автор 20+ научных трудов по фотонике и солнечной энергетике.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

