Татьяна Костина Опубликована сегодня в 0:21

Думала, что ночная зарядка — это нормально, пока не узнала, что она делает с аккумулятором

Литий-ионные аккумуляторы не переносят глубокие разряды — мастера по телефонам

Лид-абзац: Даже самый дорогой аккумулятор со временем теряет свою ёмкость. Однако, если соблюдать несколько простых правил, можно существенно продлить его срок службы и улучшить работу устройства. Об этом сообщает дзен-канал "Мастер Сергеич".

Почему аккумуляторы стареют

Аккумуляторы в смартфонах, как и в других устройствах, имеют ограниченный срок службы. Это естественный процесс, связанный с физическими и химическими процессами, происходящими внутри аккумуляторов. Однако некоторые привычки в обращении с зарядкой могут ускорить этот процесс. На старение батареи влияют как планируемый срок службы, так и неправильное использование, например, частые глубокие разряды или перегрев.

Мифы о зарядке: забудьте старые привычки

Раньше было популярно мнение, что новый аккумулятор нужно разрядить до нуля и зарядить "до упора", чтобы он "раскочегарился". Этот совет был актуален для старых никель-кадмиевых аккумуляторов, использовавшихся в старых телефонах и электроинструментах. Однако современные литий-ионные батареи работают совсем по-другому.

Литий-ионные аккумуляторы не переносят глубокие разряды, и если постоянно разряжать смартфон до нуля, это ускоряет процесс старения батареи.

Главное правило: не разряжать ниже 30%

Чтобы продлить жизнь аккумулятору, необходимо соблюдать одно важное правило — не разряжать его ниже 30%. Исследования показывают, что если избежать глубоких циклов разряд/заряд, аккумулятор будет служить в два раза дольше. Идеальный диапазон зарядки — от 30% до 80%. Это может показаться неудобным, но именно при таком режиме батарея работает наиболее стабильно, не перегревается и служит дольше.

4. Используйте только родные зарядные устройства

Не стоит экономить на зарядных устройствах. Дешевые адаптеры, особенно с сомнительных источников, могут не соответствовать нужному току, перегревать аккумулятор или даже повреждать контроллер питания. Оригинальное зарядное устройство обеспечит стабильный ток с необходимым напряжением и защитой от скачков. Если потеряли родное зарядное устройство, покупайте сертифицированный аналог, а не дешевую копию. Это не только продлит срок службы вашего аккумулятора, но и гарантирует вашу безопасность.

Можно ли заряжать телефон, пока он включен

Современные смартфоны оснащены умными системами управления питанием. Если не использовать устройство для игр или ресурсоёмких задач во время зарядки, то процесс зарядки не пострадает, а телефон будет работать нормально. Кроме того, не стоит бояться "ночной" зарядки. Современные устройства прекращают приём тока, когда батарея полностью заряжена, и переходят в режим поддержания заряда.

Чего точно не стоит делать

Чтобы аккумулятор служил долго, важно избегать некоторых привычек:

  • Не оставляйте телефон под подушкой или на батарее во время зарядки. Избыточное тепло ускоряет деградацию аккумулятора.

  • Не используйте смартфон в момент зарядки, если он сильно нагревается.

  • Не оставляйте устройство на солнце или в машине летом. Высокая температура — главный враг аккумулятора.

Как продлить жизнь аккумулятору

Продлить жизнь аккумулятору реально. Главное — не разряжать его до нуля, не использовать дешевые зарядки и избегать перегрева устройства. Литий-ионные аккумуляторы — это умные устройства, но они тоже имеют свои ограничения. Правильный уход и правильное питание батареи — это как забота о сердце: чем более стабильным будет ритм, тем дольше будет работать аккумулятор.

