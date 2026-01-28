Яркость возвращается, но по-новому — весной-2026 будет модно то, что раньше было "неуместно"

Весна 2026 в бьюти-части обещает быть не про "идеальные лица", а про характер — заметный, живой и очень личный. На подиумах сезона S/S бренды будто договорились: лучше не прятать свои особенности, а усиливать их правильными акцентами. В итоге в моду возвращается выразительность, но без ощущения тяжёлого макияжа и сложных укладок. Об этом сообщает Marie Claire.

Акцент на цвет глаз

Яркие тени больше не выглядят как смелый эксперимент "только на вечер". Розовые, фиолетовые и жёлтые оттенки на веках весной будут восприниматься как быстрый способ освежить лицо и добавить энергии даже к самому простому образу. Важно, что тренд не требует идеально выведенных линий: оттенки можно наносить мягко, растушёвывая до полупрозрачного "дымчатого" облака или, наоборот, делать цвет плотным в центре века. Такой макияж работает особенно хорошо, когда остальная часть образа спокойная — тогда именно взгляд становится главным.

Гранж-версия smoky eye

Smoky eye остаётся в игре, но меняет настроение: вместо "глянцевой" аккуратности приходит гранж. Это размытые края, лёгкая небрежность, эффект будто тени немного "сошли" в течение дня — и в этом как раз смысл. Образ получается смелым, но не вымученным, с тем самым роковым оттенком, который легко адаптировать под разную степень драматичности. Для повседневности можно оставить дымку на верхнем веке и чуть пройтись по линии роста ресниц, а для вечернего выхода усилить затемнение и добавить глубины во внешний угол.

Красные губы возвращают статус главного заявления

Сочные красные губы снова забирают на себя весь фокус — и это хорошая новость для тех, кто любит быстрый эффект "собралась за минуту". В версии весны 2026 красный смотрится современно именно в паре с максимально чистым остальным макияжем: ровный тон, минимум румян, спокойные глаза. Тогда цвет не спорит с образом, а делает его цельным и уверенным. При желании можно выбрать любую "температуру" красного — от более холодного до тёплого — под свой тон кожи и настроение.

Естественные брови и "живые" волосы

Контурные, слишком выверенные брови уходят на второй план: актуальнее форма, которая выглядит своей и не перегружает лицо. Акцент — на мягкой текстуре и ощущении, что брови просто аккуратно уложены, а не "нарисованы". Похожая логика и в волосах: в центре внимания интенсивные натуральные кудри, которым дают говорить самим за себя. Минимум стайлинга, больше уважения к естественной форме — и результат выглядит расслабленно, но очень индивидуально.

Весенние тренды складываются в один понятный подход: меньше попыток соответствовать шаблону и больше работы с тем, что уже делает внешность узнаваемой. И макияж, и волосы становятся инструментом подчёркивания характера — ровно настолько ярко, насколько хочется именно вам.