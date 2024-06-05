Москва составляет 40% экспорта всей массы товаров страны. В ней находятся 20% всех экспортирующих организаций России. Об этом заявил генеральный директор АНО "Московский экспортный центр" Виталий Степанов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Степанов поделился достижениями Москвы: "Важно отметить то, что бизнес города очень активно увлечен во внешние торговые отношения. И это, собственно, подчеркивает другая цифра - 20% всех экспортирующих организаций страны расположены именно в городе Москве. С точки зрения объемов - из совокупного экспорта на Москву приходится порядка 40% всего экспортирующегося продукта".

По мнению Степанова, Москва предсавляет собой ведущий в технологическом плане мегаполис. Он подчеркнул, что у москвы есть огромный потенциал для развития за счет малохо и среднего бизнеса. Именно эти сферы стоит развивать в приоритете.

В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Основная тема форума: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста".

Фото: Пресс-центр правительства Москвы/Панорамный вид на Москву.