Устрицы
Устрицы
© flickr.com by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:26

Китай, Корея, Таиланд — куда пошли 23,4 тысячи тонн рыбы с Дальнего Востока

481 партия рыбы и морепродуктов ушла на экспорт с Дальнего Востока

С 10 по 16 ноября с Дальнего Востока на экспорт было отправлено 481 партия рыбы и морепродуктов. Общий вес поставленной продукции составил 23,4 тысячи тонн. Оформлением соответствующих документов занималось Приморское управление Россельхознадзора, обеспечившее контроль за качеством и безопасностью продукции.

Ветеринарные сертификаты и контроль качества

Для обеспечения соответствия международным стандартам было выдано 319 ветеринарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции. Большая часть этих сертификатов была оформлена в Приморском крае, 19 — на Сахалине.

Кроме того, специалисты Россельхознадзора провели тщательный контроль, отобрав 222 пробы продукции для лабораторных исследований. Пробы были взяты как в рамках плановых проверок, так и по запросам владельцев продукции.

Основные страны-импортеры

Дальневосточная рыба и морепродукты пользуются большим спросом в Азии. Среди основных стран-импортеров — Китай, Республика Корея, Вьетнам и Таиланд. Для поставок в эти страны было оформлено 591 свидетельство о качестве продукции.

Активный товарооборот с зарубежными странами

За отчетный период также было оформлено 206 сертификатов на импортные поставки, что свидетельствует о динамичном товарообороте региона с зарубежными странами.

