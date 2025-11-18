Китай, Корея, Таиланд — куда пошли 23,4 тысячи тонн рыбы с Дальнего Востока
С 10 по 16 ноября с Дальнего Востока на экспорт было отправлено 481 партия рыбы и морепродуктов. Общий вес поставленной продукции составил 23,4 тысячи тонн. Оформлением соответствующих документов занималось Приморское управление Россельхознадзора, обеспечившее контроль за качеством и безопасностью продукции.
Ветеринарные сертификаты и контроль качества
Для обеспечения соответствия международным стандартам было выдано 319 ветеринарных сертификатов, подтверждающих безопасность продукции. Большая часть этих сертификатов была оформлена в Приморском крае, 19 — на Сахалине.
Кроме того, специалисты Россельхознадзора провели тщательный контроль, отобрав 222 пробы продукции для лабораторных исследований. Пробы были взяты как в рамках плановых проверок, так и по запросам владельцев продукции.
Основные страны-импортеры
Дальневосточная рыба и морепродукты пользуются большим спросом в Азии. Среди основных стран-импортеров — Китай, Республика Корея, Вьетнам и Таиланд. Для поставок в эти страны было оформлено 591 свидетельство о качестве продукции.
Активный товарооборот с зарубежными странами
За отчетный период также было оформлено 206 сертификатов на импортные поставки, что свидетельствует о динамичном товарообороте региона с зарубежными странами.
