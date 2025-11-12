Отпуск планировала на неделю — а осталась на месяц: Грузия не отпускает просто так

Грузия — страна на стыке Европы и Азии, где каждая долина рассказывает свою легенду. Здесь Кавказ поднимает белоснежные вершины над древними монастырями, виноградники простираются до горизонта, а гостеприимство — часть национального характера. Несмотря на компактные размеры, путешествие по Грузии — это череда открытий и впечатлений, где каждый регион будто создан для отдельного настроения.

Ниже — девять мест, которые позволят увидеть Грузию во всей её красоте и контрастах.

1. Тбилиси — сердце и душа страны

Столица Грузии покоряет с первого взгляда. Старый город Тбилиси — это лабиринт мощёных улиц, домов с резными балконами и серных бань, где дышит история. На холме над рекой Мтквари возвышается крепость Нарикала, а рядом — статуя Матери Грузии (Картлис Деда), символ стойкости и доброты народа.

Современный Тбилиси живёт в ритме гастрономических открытий. Рестораны Barbarestan, Azarphesha и Кето и Коте соединяют традиции и авангард, превращая каждое блюдо в праздник вкуса.

Совет: чтобы увидеть город во всей красе, поднимитесь на Мтацминду - оттуда открывается лучший вид на Тбилиси.

2. Батуми — черноморская жемчужина

Батуми — летняя столица Грузии, где пальмы соседствуют с небоскрёбами, а старинные особняки — с ультрасовременными башнями. Город живёт морем: здесь бесконечная набережная, субтропический климат и ночная жизнь, которая не стихает до рассвета.

Местные шутят, что Батуми — это "грузинский Дубай", но в отличие от восточного мегаполиса, здесь царит расслабленная атмосфера.

Совет: лучшие пляжи — к югу от города, ближе к турецкой границе, где море чище и спокойнее.

3. Кутаиси — ворота к природе и древности

Кутаиси, древняя столица Колхиды, хранит следы легенд о золотом руне. Сегодня этот город — удобная база для путешествий по центральной Грузии. Рядом — каньоны Мартвили и Окаце, монастырь Гелати, а также заброшенные курорты советской эпохи Цхалтубо и Чиатура.

Совет: аэропорт Кутаиси принимает множество бюджетных рейсов из Европы, поэтому отсюда удобно начинать путешествие по стране.

4. Степанцминда (Казбеги) — ворота в Высокий Кавказ

По Военно-Грузинской дороге можно добраться до одного из самых впечатляющих мест Кавказа — Степанцминды, или Казбеги. На фоне величественного горного пика Казбек стоит церковь Цминда Самеба, словно парящая над облаками.

Это место поражает масштабом и тишиной. На рассвете церковь озаряется золотом, и кажется, что небо совсем близко.

Совет: отправляйтесь сюда рано утром, пока туристические группы ещё не добрались — атмосфера в это время особенно волшебна.

5. Сванетия — королевство гор

Дикий, первозданный край, где время словно замерло. Сванетия - родина средневековых башен и древних легенд. Главная жемчужина региона — деревня Ушгули, одна из самых высокогорных в Европе, расположенная у подножия горы Шхара (5068 м).

Популярный маршрут Местия — Ушгули стал визитной карточкой грузинского треккинга: четыре дня пеших переходов, ночёвки в гестхаусах и пейзажи, которые навсегда остаются в памяти.

Совет: из Тбилиси можно прилететь в Местию рейсом авиакомпании Vanilla Sky — это сэкономит восемь часов пути.

6. Вардзия — монастырь в скале

Один из самых впечатляющих памятников Грузии — Вардзия, вырубленный прямо в горной породе. 13 этажей, более 400 помещений, церкви и тоннели создают целый подземный город, построенный во времена царицы Тамары.

С высоты монастырь выглядит как каменная волна, замершая над рекой.

Совет: возьмите местного гида — он поможет попасть в труднодоступные пещеры и расскажет легенды, скрытые за каменными стенами.

7. Сигнахи — город любви и вина

На вершине холма в Кахетии стоит Сигнахи, город терракотовых крыш и узких улочек, утопающих в солнечном воздухе. Его часто называют "грузинской Тосканой".

Отсюда открывается вид на бескрайнюю Алазанскую долину — сердце винодельческого региона страны. В Сигнахи можно попробовать лучшие сорта вина, посетить музей Нико Пиросмани и прогуляться по древним крепостным стенам.

Совет: забронируйте столик в ресторане Lost Ridge Inn - там подают домашние блюда и органическое вино.

8. Мцхета — духовное сердце Грузии

Древняя Мцхета, расположенная у слияния рек Арагви и Куры, была первой столицей Грузии и до сих пор считается её духовным центром. Именно здесь, в IV веке, страна приняла христианство.

Над городом возвышается церковь Джвари, а внизу — кафедральный собор Светицховели, включённый в список ЮНЕСКО.

Совет: посещайте Мцхету утром, чтобы избежать наплыва туристов и насладиться видом на слияние рек с холма Джвари.

9. Боржоми — источник здоровья

Боржоми - курортный город с ароматом хвои и звоном минеральных источников. Ещё в XIX веке сюда приезжала знать из Российской империи, чтобы пить целебную воду и гулять по тенистым паркам.

Сегодня здесь можно пройти по Центральному парку, попробовать воду прямо из источника и искупаться в природных тёплых бассейнах.

Совет: используйте Боржоми как отправную точку для походов по национальному парку Боржоми-Харагаули или коротких поездок в альпийский Бакуриани.

Плюсы и минусы путешествия по Грузии

Плюсы Минусы Природа и гостеприимство Неровные дороги и долгие переезды Богатая кухня и вина Возможны языковые трудности вне крупных городов Разнообразие маршрутов Летом — туристический наплыв История, культура и безопасность Нехватка общественного транспорта в горах

FAQ

Когда лучше ехать в Грузию?

С мая по октябрь — для гор и моря, осенью — сезон сбора винограда и винных фестивалей.

Нужно ли арендовать машину?

Да, если хотите посетить удалённые регионы вроде Сванетии или Вардзии.

Можно ли путешествовать зимой?

Да, особенно для катания на лыжах в Гудаури и Бакуриани.

Мифы и правда

Миф: В Грузии только горы.

Правда: Здесь и море, и виноградники, и древние города — страна удивительно разнообразна.

Миф: Грузинское вино похоже на европейское.

Правда: Вина из квеври (глиняных амфор) имеют уникальный вкус, признанный ЮНЕСКО.

Миф: Путешествовать по Грузии дорого.

Правда: Это одно из самых доступных направлений в Европе при высоком уровне сервиса.

Интересные факты

В Грузии более 500 сортов винограда.

Казбек считается "спящей горой", но за ним ведётся постоянное наблюдение.

В Сванетии до сих пор сохраняются древние семейные башни, которым более 800 лет.

Грузия — страна, в которую возвращаются. Она завораживает своими пейзажами, вкусами и людьми. От шумных улиц Тбилиси до снежных вершин Сванетии — здесь каждый находит своё вдохновение.