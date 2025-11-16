Пахнет нормально, но не работает: чем опасен просроченный SPF

В отличие от испорченного молока или гнилых фруктов, старый солнцезащитный крем не выдаёт себя запахом или цветом. Но именно этот "тихий обманщик" может привести к ожогам и ускоренному старению кожи.

"Самое важное последствие использования просроченного крема — вы не получите заявленную защиту от солнца", — пояснила косметический химик и преподаватель Университета Цинциннати Келли Добос.

Просроченный SPF теряет активность фильтров, а другие ингредиенты, например натуральные масла, могут прогоркнуть и вызвать раздражение или высыпания.

Срок годности — не маркетинговый трюк

По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), солнцезащитный крем считается пригодным три года с даты покупки, даже если вы его не открывали.

"Если крем долго лежал на солнце или хранился в жарком автомобиле, он может испортиться раньше", — добавила Келли Добос.

Поэтому не стоит экономить, используя старый тюбик "наполовину полный" после прошлых отпусков. Лучше проверить, сохранился ли продукт — вот как это сделать.

Проверьте дату на упаковке

Самый надёжный способ — посмотреть на срок годности. Иногда он указан чётко и крупно, но бывает, что цифры спрятаны:

на спреях дата обычно выбита на донышке флакона ;

на тюбиках — у запаянного края сверху ;

на кремах и косметике с SPF может быть значок открытой баночки (так называемый PAO, Period After Opening) с пометкой "9M", "12M" и т. д. — это срок, в течение которого продукт остаётся активным после вскрытия.

"Некоторые бренды используют код из пяти цифр: первые две — год выпуска, следующие три — день года", — пояснила Келли Добос.

Например, комбинация 23136 означает, что средство произведено 16 мая 2023 года, и использовать его можно до мая 2026-го.

Обратите внимание на цвет

Если срок стёрся или отсутствует, можно провести визуальный тест.

"Белые минеральные кремы со временем желтеют, а прозрачные могут мутнеть", — уточнила Келли Добос.

Изменение оттенка — верный признак разрушения фильтров или окисления масел. Для тонированных и прозрачных формул этот способ менее надёжен, поэтому важно дополнительно оценить текстуру и запах.

Проверьте консистенцию

Свежий крем должен быть однородным и гладким. Если при выдавливании появляются комки, жидкие подтёки или отделяется масляный слой, средство испортилось.

"Когда эмульсия расслаивается, защита становится непредсказуемой — крем может лечь неровно, а фильтры распределяются неравномерно", — отметила Келли Добос.

Спреи, ставшие слишком водянистыми, также стоит выбросить — это значит, что пропеллент или активные вещества потеряли стабильность.

Понюхайте крем

Даже ароматизированные средства с SPF меняют запах при порче.

"Любой кисловатый, прогорклый или просто странный запах — сигнал, что продукт вышел из строя", — сказала Келли Добос.

Если вы сомневаетесь — лучше не рисковать. Сомнительное средство не просто бесполезно: оно может вызвать раздражение и воспаление на лице.

Когда сомневаетесь — выбрасывайте

Не уверены, когда купили крем? Не помните, сколько раз он лежал на солнце? Тогда ответ очевиден — замените его.

"Чтобы не гадать в будущем, отмечайте дату покупки: напишите её на кусочке малярной ленты и наклейте на тюбик или сохраните в заметках телефона", — советует Келли Добос.

Так вы точно будете знать, что ваш SPF защищает, а не вредит.

Помните: лучше потратить несколько сотен рублей на новую упаковку, чем потом лечить ожог или пигментацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использовать старый крем "на всякий случай".

Последствие: Отсутствие защиты, ожоги.

Альтернатива: Обновляйте SPF каждые три года или раньше, если он хранился в жаре.

Ошибка: Игнорировать изменения запаха или текстуры.

Последствие: Раздражение и аллергия.

Альтернатива: Проверяйте консистенцию перед применением.

Ошибка: Держать крем на солнце.

Последствие: Разрушение фильтров.

Альтернатива: Храните средство в тени и прохладе.

А что если крем выглядел нормально, но не сработал?

Такое возможно, если продукт лежал в жарком месте. Даже без запаха и осадка активные вещества могли распасться. Ультрафиолет не щадит ни кожу, ни формулу — поэтому не оставляйте флаконы на пляже и не храните их в машине.

Плюсы и минусы старого SPF

Ситуация Плюсы Минусы Новый крем Гарантированная защита, правильная текстура Нужно купить заново Старый, но без изменений Возможна частичная эффективность Риск потери фильтров Просроченный Можно "докрасить" ноги Нет защиты, может вызвать раздражение

FAQ

Сколько живёт крем с SPF?

Средний срок — три года с даты покупки, если продукт хранился в прохладе.

Можно ли пользоваться прошлогодним тюбиком?

Да, если хранился в тени, не перегревался и не изменился запах.

Как хранить правильно?

В прохладном, тёмном месте, при температуре до 25 °C.

Что делать с просроченным кремом?

Не наносить на кожу — используйте его для чистки подошвы обуви или просто выбросьте.

Мифы и правда

Миф: Просроченный SPF просто слабее.

Правда: Он может не защищать вовсе и даже вызвать воспаление.

Миф: Если крем не открыт, он вечный.

Правда: Даже закрытый флакон теряет активность через три года.

Миф: Солнцезащита "портится" только летом.

Правда: Любая жара ускоряет распад фильтров, независимо от сезона.

3 интересных факта

• Минеральные фильтры (оксид цинка, диоксид титана) стабильнее химических, но тоже со временем оседают и расслаиваются.

• Кремы с ароматизаторами портятся быстрее, чем без запаха.

• Упаковка в алюминиевых тюбиках дольше сохраняет свойства, чем пластиковая.

Исторический контекст

Первые солнцезащитные кремы появились в 1930-х годах, но срок годности начали указывать только в 1970-х, после массовых жалоб на ожоги от старых средств. Сейчас контроль качества SPF регулирует FDA и Европейская комиссия: производители обязаны указывать дату выпуска и правила хранения.