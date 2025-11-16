Пахнет нормально, но не работает: чем опасен просроченный SPF
В отличие от испорченного молока или гнилых фруктов, старый солнцезащитный крем не выдаёт себя запахом или цветом. Но именно этот "тихий обманщик" может привести к ожогам и ускоренному старению кожи.
"Самое важное последствие использования просроченного крема — вы не получите заявленную защиту от солнца", — пояснила косметический химик и преподаватель Университета Цинциннати Келли Добос.
Просроченный SPF теряет активность фильтров, а другие ингредиенты, например натуральные масла, могут прогоркнуть и вызвать раздражение или высыпания.
Срок годности — не маркетинговый трюк
По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), солнцезащитный крем считается пригодным три года с даты покупки, даже если вы его не открывали.
"Если крем долго лежал на солнце или хранился в жарком автомобиле, он может испортиться раньше", — добавила Келли Добос.
Поэтому не стоит экономить, используя старый тюбик "наполовину полный" после прошлых отпусков. Лучше проверить, сохранился ли продукт — вот как это сделать.
Проверьте дату на упаковке
Самый надёжный способ — посмотреть на срок годности. Иногда он указан чётко и крупно, но бывает, что цифры спрятаны:
-
на спреях дата обычно выбита на донышке флакона;
-
на тюбиках — у запаянного края сверху;
-
на кремах и косметике с SPF может быть значок открытой баночки (так называемый PAO, Period After Opening) с пометкой "9M", "12M" и т. д. — это срок, в течение которого продукт остаётся активным после вскрытия.
"Некоторые бренды используют код из пяти цифр: первые две — год выпуска, следующие три — день года", — пояснила Келли Добос.
Например, комбинация 23136 означает, что средство произведено 16 мая 2023 года, и использовать его можно до мая 2026-го.
Обратите внимание на цвет
Если срок стёрся или отсутствует, можно провести визуальный тест.
"Белые минеральные кремы со временем желтеют, а прозрачные могут мутнеть", — уточнила Келли Добос.
Изменение оттенка — верный признак разрушения фильтров или окисления масел. Для тонированных и прозрачных формул этот способ менее надёжен, поэтому важно дополнительно оценить текстуру и запах.
Проверьте консистенцию
Свежий крем должен быть однородным и гладким. Если при выдавливании появляются комки, жидкие подтёки или отделяется масляный слой, средство испортилось.
"Когда эмульсия расслаивается, защита становится непредсказуемой — крем может лечь неровно, а фильтры распределяются неравномерно", — отметила Келли Добос.
Спреи, ставшие слишком водянистыми, также стоит выбросить — это значит, что пропеллент или активные вещества потеряли стабильность.
Понюхайте крем
Даже ароматизированные средства с SPF меняют запах при порче.
"Любой кисловатый, прогорклый или просто странный запах — сигнал, что продукт вышел из строя", — сказала Келли Добос.
Если вы сомневаетесь — лучше не рисковать. Сомнительное средство не просто бесполезно: оно может вызвать раздражение и воспаление на лице.
Когда сомневаетесь — выбрасывайте
Не уверены, когда купили крем? Не помните, сколько раз он лежал на солнце? Тогда ответ очевиден — замените его.
"Чтобы не гадать в будущем, отмечайте дату покупки: напишите её на кусочке малярной ленты и наклейте на тюбик или сохраните в заметках телефона", — советует Келли Добос.
Так вы точно будете знать, что ваш SPF защищает, а не вредит.
Помните: лучше потратить несколько сотен рублей на новую упаковку, чем потом лечить ожог или пигментацию.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Использовать старый крем "на всякий случай".
Последствие: Отсутствие защиты, ожоги.
Альтернатива: Обновляйте SPF каждые три года или раньше, если он хранился в жаре.
-
Ошибка: Игнорировать изменения запаха или текстуры.
Последствие: Раздражение и аллергия.
Альтернатива: Проверяйте консистенцию перед применением.
-
Ошибка: Держать крем на солнце.
Последствие: Разрушение фильтров.
Альтернатива: Храните средство в тени и прохладе.
А что если крем выглядел нормально, но не сработал?
Такое возможно, если продукт лежал в жарком месте. Даже без запаха и осадка активные вещества могли распасться. Ультрафиолет не щадит ни кожу, ни формулу — поэтому не оставляйте флаконы на пляже и не храните их в машине.
Плюсы и минусы старого SPF
|Ситуация
|Плюсы
|Минусы
|Новый крем
|Гарантированная защита, правильная текстура
|Нужно купить заново
|Старый, но без изменений
|Возможна частичная эффективность
|Риск потери фильтров
|Просроченный
|Можно "докрасить" ноги
|Нет защиты, может вызвать раздражение
FAQ
Сколько живёт крем с SPF?
Средний срок — три года с даты покупки, если продукт хранился в прохладе.
Можно ли пользоваться прошлогодним тюбиком?
Да, если хранился в тени, не перегревался и не изменился запах.
Как хранить правильно?
В прохладном, тёмном месте, при температуре до 25 °C.
Что делать с просроченным кремом?
Не наносить на кожу — используйте его для чистки подошвы обуви или просто выбросьте.
Мифы и правда
-
Миф: Просроченный SPF просто слабее.
Правда: Он может не защищать вовсе и даже вызвать воспаление.
-
Миф: Если крем не открыт, он вечный.
Правда: Даже закрытый флакон теряет активность через три года.
-
Миф: Солнцезащита "портится" только летом.
Правда: Любая жара ускоряет распад фильтров, независимо от сезона.
3 интересных факта
• Минеральные фильтры (оксид цинка, диоксид титана) стабильнее химических, но тоже со временем оседают и расслаиваются.
• Кремы с ароматизаторами портятся быстрее, чем без запаха.
• Упаковка в алюминиевых тюбиках дольше сохраняет свойства, чем пластиковая.
Исторический контекст
Первые солнцезащитные кремы появились в 1930-х годах, но срок годности начали указывать только в 1970-х, после массовых жалоб на ожоги от старых средств. Сейчас контроль качества SPF регулирует FDA и Европейская комиссия: производители обязаны указывать дату выпуска и правила хранения.
