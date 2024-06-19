Договор о широком стратегическом союзе между Россией и КНДР отличается отношениями США и Южной Кореи и базируется не на неоколониальности, а на принципах многополярности, высказал профессор университета Хансин Ли Хэ Ён в интервью для РИА Новости.



Соглашение между Россией и КНДР, как отметил эксперт, является коротким воспроизведением 70-летних отношений между США и Южной Кореей, включая их союз, но в контексте антинеоколониализма, в качестве противоположности.



Соглашение перестраивает двусторонние отношения России и КНДР, начиная с 2001 года, согласно концепции многополярного мирового порядка и поднимает их на новый уровень.



Ранее президент России Владимир Путин отметил, что и Россия, и КНДР ведут независимую внешнюю политику и не поддаются давлению и угрозам.



Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что заключенное между Москвой и Пхеньяном соглашение направлено на поддержание мира и имеет защитный характер, способствуя формированию нового многополярного мира.



По итогам переговоров между Россией и КНДР при участии их лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына было заключено Соглашение о широком стратегическом партнерстве.



Глава КНДР Ким Чен Ын отметил, что это соглашение предполагает расширение сотрудничества между двумя странами, включая сферу экономики, политики и обороны.



В свою очередь, Путин сообщил, что Россия не исключает возможности углубления сотрудничества с Пхеньяном в свете заключенного Соглашения о стратегическом партнерстве.

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