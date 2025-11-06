Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Death Grips
Death Grips
© commons.wikimedia.org by https://thirdworlds.net is licensed under CC BY 4.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 0:49

Легенды хип-хопа снова в деле: новый альбом Death Grips может встряхнуть всю индустрию

Группа Death Grips подтвердила начало записи нового альбома

Фанаты давно гадали, продолжится ли история одного из самых влиятельных экспериментальных хип-хоп-проектов последних лет. И вот теперь ожидание подошло к кульминации: участники Death Grips официально объявили о том, что вернулись в студию и работают над новым релизом. Новость стала неожиданным поворотом после месяцев неопределённости, когда сами музыканты то намекали на паузу, то отмахивались от слухов о распаде.

Новый этап для группы

По словам участников коллектива, процесс записи уже стартовал — они поделились свежими фотографиями из студии. В подписи к снимкам появилось ключевое объявление.

"Написание и запись нашего следующего альбома начались. Мы с нетерпением ждем нового альбома Death Grips", — заявили вокалист MC Ride и продюсер Зак Хилл.

Именно эти двое фигурируют в посте, что поклонники восприняли как подтверждение их активного участия в новом этапе работы.

Путь к этому моменту был непростым. Ещё в начале года проект оказался в центре громкой дискуссии из-за публикации личной переписки сооснователя Энди Морина. Тогда он писал, что история коллектива якобы "закончена", что породило масштабные обсуждения в соцсетях. Спустя пару месяцев участники уже уверяли публику, что группа не завершает деятельность. Однако именно нынешний анонс стал первым ощутимым доказательством, что работа действительно возобновлена.

Предстоящий релиз станет первым полноформатным альбомом Death Grips с момента выхода "The Year of the Snitch" в 2018 году. За эти годы музыкальная индустрия изменилась: вырос рынок стримингов, усилился интерес к экспериментальной электронике, а новые сервисы продюсирования — от софта до цифровых модулей — открыли артистам куда более широкие инструменты для звука и концепций. Поэтому поклонники уже строят догадки, какие решения группа применит на этот раз.

Сравнение предыдущих релизов

Альбом Год Особенности звучания Оценка фанатов
The Money Store 2012 агрессивные биты, индустриальные эффекты культовый статус
Bottomless Pit 2016 более ровная структура, мощные перкуссии высокий энтузиазм
The Year of the Snitch 2018 экспериментальная подача, нестандартные ритмы смешанные, но сильные реакции

Советы шаг за шагом: как следить за новостями проекта

  1. Подпишитесь на официальные соцсети группы — новые фото и тизеры появляются прежде всего там.

  2. Мониторьте крупные музыкальные сервисы: Spotify, Apple Music и Bandcamp могут заранее добавлять будущие релизы.

  3. Настройте уведомления в новостных агрегаторах, которые отслеживают обновления по категориям "хип-хоп", "независимая музыка" и "экспериментальная электроника".

  4. Следите за профильными YouTube-каналами, где регулярно обсуждают новые тенденции и свежие записи.

  5. Сохраняйте плейлисты с релизами участников проекта — нередко они указывают на направление будущего звучания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: опираться только на слухи в соцсетях.
    Последствие: легко попасть на фейковую информацию и разочароваться.
    Альтернатива: проверять сведения через официальные каналы Death Grips и крупные музыкальные медиа.

  2. Ошибка: игнорировать обновления участников вне проекта.
    Последствие: можно пропустить намёки на будущие стилистические решения.
    Альтернатива: отслеживать сторонние проекты MC Ride и Зака Хилла.

  3. Ошибка: полагать, что группа вернётся к старому звучанию.
    Последствие: ожидания могут не совпасть с реальностью.
    Альтернатива: подходить к новому релизу как к эксперименту, а не к продолжению жанровых шаблонов.

А что если…

…альбом станет поворотным для всей индустрии? Если новый релиз окажется столь же дерзким, как ранние записи, он может снова сдвинуть границы экспериментального хип-хопа. А если музыканты применят свежие технологии — от модульных синтезаторов до софта с генеративной обработкой, — возможен совершенно неожиданный результат.

FAQ

Как узнать точную дату выхода альбома?

Пока дата не объявлена, но её традиционно сначала публикуют в соцсетях проекта.

Что может повлиять на звучание нового альбома?

Использование новых продюсерских инструментов, модульных синтезаторов, цифровых эффектов и изменение творческих подходов участников.

Стоит ли ждать тур после релиза?

Это возможно: после крупных релизов группа нередко запускает гастрольные туры, но пока официальных планов нет.

Мифы и правда

  1. Миф: группа распалась.
    Правда: участники опровергли слухи, а новый анонс подтвердил дальнейшую работу.

  2. Миф: MC Ride ушёл из проекта.
    Правда: он подписал официальное заявление о начале записи нового альбома.

  3. Миф: в новом релизе не будет экспериментов.
    Правда: проект традиционно экспериментирует со звуком — от этого можно ожидать только усиления.

Три интересных факта

  1. Death Grips одними из первых внедрили агрессивный цифровой клиппинг как художественный приём.

  2. Группа часто использует нестандартные ритмические структуры, которые не вписываются в традиционный хип-хоп.

  3. Многие фанаты считают, что Death Grips повлияли на развитие целого направления альтернативной электронной музыки.

Исторический контекст

  1. 2011: появление первых релизов, мгновенный интерес аудитории.

  2. 2012-2016: формирование уникального стиля и выпуск наиболее влиятельных альбомов.

  3. 2018: последний полноформатный релиз, после которого группа надолго ушла в тишину.

  4. 2024-2025: постепенное возвращение к активности и подтверждение работы над новым материалом.

