Раньше туда не летали, теперь бронируют заранее: страны-открытия, куда тянутся россияне

Туристические предпочтения россиян продолжают заметно меняться, и привычный формат отдыха все чаще уступает место более сложным и насыщенным поездкам. В 2026 году путешественники ищут не только комфорт, но и новые смыслы, маршруты и впечатления за пределами стандартных курортов. Эти изменения постепенно перестраивают весь рынок выездного туризма. Об этом сообщает Lenta.ru.

Сдвиг в структуре туристического спроса

2025 год стал для отрасли важным рубежом не только по объемам восстановившегося спроса, но и по его качеству. Директор Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT Максим Шилов отмечает, что россияне все реже выбирают формат "отель — пляж — трансфер". На первый план выходят поездки, в которых сочетаются культура, природа, активный отдых и индивидуальные маршруты. Все чаще туристы комбинируют несколько регионов или форматов в рамках одной поездки, что делает путешествия более насыщенными и осмысленными.

"Именно этот сдвиг — от "простого отдыха” к "путешествию за впечатлениями” — станет определяющим для рынка в ближайшем году", — отметил Максим.

Китай как точка роста выездного туризма

Одним из ключевых направлений 2026 года эксперт называет Китай, который закрепляет статус одного из самых быстрорастущих зарубежных рынков для россиян. Интерес поддерживается как за счет крупных мегаполисов и курортов, так и благодаря расширению географии поездок и форматов отдыха, о чем говорит динамика зарубежных поездок в Китай. Наряду с Хайнанем, Пекином и Шанхаем внимание туристов все чаще привлекают Чэнду, Сиань, Лоян и Сучжоу, где сочетаются историческое наследие и современная инфраструктура.

Дополнительный интерес вызывают немассовые пляжные курорты Циндао, Далянь и Бэйдайхэ, а также северные и западные регионы страны. Для любителей активного отдыха перспективными становятся Синьцзян и провинция Хэйлунцзян, где развиваются зимние виды спорта и природные маршруты. Китай все отчетливее воспринимается как направление для сложных, многоуровневых путешествий.

Оман и отказ от шаблонных курортов

Еще одним направлением устойчивого роста в 2026 году становится Оман. По словам Шилова, страна привлекает российских туристов редким сочетанием: высоким уровнем сервиса, богатой историей и отсутствием массового туризма. Здесь востребованы не столько пляжи, сколько впечатления — горные и пустынные маршруты, исторические города и национальные парки.

"Принципиальное отличие Омана от классических пляжных направлений — характер туристического продукта", — подчеркнул Максим Шилов.

Наибольший интерес вызывают Маскат и Низва, горный массив Хаджар, пустыня Вахиба и юг страны — Салала, которая постепенно формируется как самостоятельный курорт с уникальным климатом. Такой формат особенно востребован у туристов, уставших от стандартных сценариев отдыха.

Египет и новые маршруты за пределами пляжа

Египет в 2026 году, по оценкам участников рынка, сохраняет потенциал роста, однако внутри направления происходит заметная трансформация. Несмотря на популярность системы "все включено", увеличивается спрос на отели высокого класса, индивидуальные сервисы и комбинированные программы. Все больше туристов выбирают поездки, в которых пляжный отдых сочетается с культурной программой и экскурсиями, что хорошо видно на примере маршрутов по Египту.

"Египет постепенно уходит от образа исключительно пляжного курорта и активно развивается как центр культурно-исторического туризма", — отметил Шилов.

Открытие Большого Египетского музея, обновление маршрутов в Каире и Луксоре, а также развитие курортов Средиземноморского побережья позволяют привлекать аудиторию, ориентированную на познавательные и насыщенные поездки.

В целом туристический рынок в 2026 году движется в сторону более осознанных путешествий, где ценятся глубина впечатлений, разнообразие маршрутов и индивидуальный опыт. Эти изменения расширяют географию интересов россиян и формируют новые стандарты выездного туризма.