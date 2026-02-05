Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Главное здание храма Цюнчжу к северо-западу от Куньмина, Китай
Главное здание храма Цюнчжу к северо-западу от Куньмина, Китай
© commons.wikimedia.org by Ян Дрюес is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 16:17

Раньше туда не летали, теперь бронируют заранее: страны-открытия, куда тянутся россияне

Туристические предпочтения россиян продолжают заметно меняться, и привычный формат отдыха все чаще уступает место более сложным и насыщенным поездкам. В 2026 году путешественники ищут не только комфорт, но и новые смыслы, маршруты и впечатления за пределами стандартных курортов. Эти изменения постепенно перестраивают весь рынок выездного туризма. Об этом сообщает Lenta.ru.

Сдвиг в структуре туристического спроса

2025 год стал для отрасли важным рубежом не только по объемам восстановившегося спроса, но и по его качеству. Директор Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT Максим Шилов отмечает, что россияне все реже выбирают формат "отель — пляж — трансфер". На первый план выходят поездки, в которых сочетаются культура, природа, активный отдых и индивидуальные маршруты. Все чаще туристы комбинируют несколько регионов или форматов в рамках одной поездки, что делает путешествия более насыщенными и осмысленными.

"Именно этот сдвиг — от "простого отдыха” к "путешествию за впечатлениями” — станет определяющим для рынка в ближайшем году", — отметил Максим.

Китай как точка роста выездного туризма

Одним из ключевых направлений 2026 года эксперт называет Китай, который закрепляет статус одного из самых быстрорастущих зарубежных рынков для россиян. Интерес поддерживается как за счет крупных мегаполисов и курортов, так и благодаря расширению географии поездок и форматов отдыха, о чем говорит динамика зарубежных поездок в Китай. Наряду с Хайнанем, Пекином и Шанхаем внимание туристов все чаще привлекают Чэнду, Сиань, Лоян и Сучжоу, где сочетаются историческое наследие и современная инфраструктура.

Дополнительный интерес вызывают немассовые пляжные курорты Циндао, Далянь и Бэйдайхэ, а также северные и западные регионы страны. Для любителей активного отдыха перспективными становятся Синьцзян и провинция Хэйлунцзян, где развиваются зимние виды спорта и природные маршруты. Китай все отчетливее воспринимается как направление для сложных, многоуровневых путешествий.

Оман и отказ от шаблонных курортов

Еще одним направлением устойчивого роста в 2026 году становится Оман. По словам Шилова, страна привлекает российских туристов редким сочетанием: высоким уровнем сервиса, богатой историей и отсутствием массового туризма. Здесь востребованы не столько пляжи, сколько впечатления — горные и пустынные маршруты, исторические города и национальные парки.

"Принципиальное отличие Омана от классических пляжных направлений — характер туристического продукта", — подчеркнул Максим Шилов.

Наибольший интерес вызывают Маскат и Низва, горный массив Хаджар, пустыня Вахиба и юг страны — Салала, которая постепенно формируется как самостоятельный курорт с уникальным климатом. Такой формат особенно востребован у туристов, уставших от стандартных сценариев отдыха.

Египет и новые маршруты за пределами пляжа

Египет в 2026 году, по оценкам участников рынка, сохраняет потенциал роста, однако внутри направления происходит заметная трансформация. Несмотря на популярность системы "все включено", увеличивается спрос на отели высокого класса, индивидуальные сервисы и комбинированные программы. Все больше туристов выбирают поездки, в которых пляжный отдых сочетается с культурной программой и экскурсиями, что хорошо видно на примере маршрутов по Египту.

"Египет постепенно уходит от образа исключительно пляжного курорта и активно развивается как центр культурно-исторического туризма", — отметил Шилов.

Открытие Большого Египетского музея, обновление маршрутов в Каире и Луксоре, а также развитие курортов Средиземноморского побережья позволяют привлекать аудиторию, ориентированную на познавательные и насыщенные поездки.

В целом туристический рынок в 2026 году движется в сторону более осознанных путешествий, где ценятся глубина впечатлений, разнообразие маршрутов и индивидуальный опыт. Эти изменения расширяют географию интересов россиян и формируют новые стандарты выездного туризма.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белые скалы в Дании меняются прямо сейчас — и из-за этого туда хотят успеть многие вчера в 15:28

После включения в список ЮНЕСКО в 2025 году Møns Klint ждёт поток зарубежных гостей: видны 70‑миллионные слои мела, редкие орхидеи и ночное небо без светового загрязнения.

Читать полностью » Отпуск за смешные деньги: весной эти города России обходятся дешевле столичного уикенда вчера в 15:20

Весной путешествовать по России можно недорого: аналитики назвали регионы, где цены на дорогу и отели остаются минимальными.

Читать полностью » “Страна внутри другой страны” прячется в Узбекистане — о Каракалпакстане почти никто не слышал вчера в 10:49

Каракалпакстан — автономный мир в Западном Узбекистане: Нукус с Музеем Савицкого, ржавые корабли Мойнака, ночной поезд до Хивы и номер за $20 в советской тишине.

Читать полностью » Шаткость, ветер и стекло под ногами — 5 мостов, где шаг превращается в испытание 03.02.2026 в 19:44

Когда под ногами — не асфальт, а прозрачное стекло или щели между досками, переход превращается в инженерную задачу: каждый шаг — проверка устойчивости.

Читать полностью » Февраль в Турине оказался совсем не “тихим” — карнавал, шоколад и аперитивы захватывают город 03.02.2026 в 18:34

Февраль в Турине — не пауза, а серия ритуалов: карнавалы и рынки, CioccolaTò и бицерин, ремесленный вермут и блюда, созданные чтобы согревать и объединять.

Читать полностью » Пляж у моря снова притягивает россиян — туристический рынок не ожидал такого разворота 03.02.2026 в 17:15

Пляжный отдых по-прежнему остается главным выбором россиян: исследования показывают рост спроса, омоложение аудитории и снижение сезонности поездок к морю.

Читать полностью » Рынок застыл перед рывком: мартовские цены на перелёты выглядят подозрительно стабильными 03.02.2026 в 16:55

Март принёс редкую стабильность цен на авиабилеты по России. Какие направления оказались самыми доступными и почему рынок взял паузу перед сезоном.

Читать полностью » Пошёл к Долгой Щели пешком — путь оказался тяжёлым, но виды “снесли крышу” 03.02.2026 в 13:09

Долгая Щель в Лиинахамари — узкий северный фьорд у границы с Норвегией. Рассказываем, как пройти 40 км маршрута, что искать и чего избегать.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Шторы впитывают всё подряд — но один простой способ спасает между стирками
Авто и мото
Увидел “новую Audi A4” — а там A5: почему бренд устроил путаницу и сдал назад
Авто и мото
Тёплая вода вместо проводов: метод, который возвращает АКБ к жизни даже в сильный холод
Питомцы
Птичья радуга с подвохом: яркое оперение оказалось языком выживания, а не украшением
Авто и мото
Крыша машины больше не металл — там поселился мозг связи, замаскированный под акулий плавник
Спорт и фитнес
Выкатываются до упора и падают: не пробуйте эти приемы с гимнастическим колесом
Красота и здоровье
Бандаж против второго подбородка обещает чудо, но эффект держится недолго и скрывает неприятный нюанс
Авто и мото
Лишние 10 км/ч на трассе незаметно опустошают бак: скорость, на которой машина начинает мстить
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet