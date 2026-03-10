Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
M Hero M817
M Hero M817
© commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC0
Иван Рогов Опубликована сегодня в 18:43

Миллионы на колёсах: китайские внедорожники захватили премиальный рынок России без боя

В промозглый весенний вечер на стоянке под Москвой, где гудят дизели грузовиков и мерцают огни подсветки, авторынок оживает новыми предложениями. Покупатели, кутаясь в куртки, переминаются у блестящих кузовов, прикидывая, стоит ли выкладывать миллионы за статусный внедорожник. Проблема в том, что топ самых дорогих новых машин в России полностью захвачен китайскими брендами, и цены стартуют от 8,6 миллиона рублей, а пикируют за 14,5 миллиона даже со скидками.

Это не просто список ценников — это сигнал о сдвиге рынка, где ликвидность и надежность проверяются на деле. Рейтинг, озвученный в узких кругах, ставит на вершину внедорожник M-Hero I за 14,5 миллиона после прямой скидки в полтора миллиона. За ним следует Tank 700 Edition One по 13,1 миллиона без поблажек, а дальше гибриды Li Xiang Л9 и Л7 по 11,4 и 10 миллионов соответственно, с учетом льгот. Замыкает пятерку минивэн WEY 80 Business Lounge за 8,6 миллиона чистыми.

"Такие цены отражают премиум-сегмент, где китайцы бьют европейцев по оснащению, но ликвидность на вторичке падает на 30-40% за год. Берите с умом: проверяйте гарантию и сервисную сеть, иначе переплата выйдет боком".

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Лидеры рейтинга самых дорогих машин

Внедорожник M-Hero I коронуется титулом самого дорогого с 14,5 миллионами рублей после солидной скидки. Это не прихоть — под капотом батарея на 123 киловатт-часа и разгон до сотни за 4,2 секунды, что делает его хитом для тех, кто ценит динамику. Но на трассе вроде М-4 бак на 90 литров заставит чаще заезжать на заправки, а зимой клиренс в 270 миллиметров спасет от сугробов.

Tank 700 Edition One следует за ним с 13,1 миллиона, предлагая гибридный блок на 385 лошадей и полный привод. Здесь акцент на офф-роуд: рама как у танка, выдержит грязь и камни, но в городе такой габарит — сплошная головная боль для парковки. Гибриды Li Xiang Л9 и Л7 чуть доступнее, с ценами 11,4 и 10 миллионов, предлагают семь мест и умные системы, идеальные для семьи в дальних поездках.

Минивэн WEY 80 Business Lounge за 8,6 миллиона — выбор для корпоративного флота: кожа, массаж кресел и третий ряд. Но без скидок это инвестиция в комфорт, где потеря в цене за три года составит около 35 процентов.

Коммерческий расчет: стоит ли переплачивать

Глазами перекупа: эти модели ликвидны первые два года, но дальше рынок насыщается, и скидки на вторичке достигают 40 процентов. М-Геро I выгоден, если кататься мало — батарея держит ресурс, но замена обойдется в миллион. Сравните с обновленным Тигго 5Х 2027, где семилетняя гарантия бьет по нервам конкурентам.

Для дальних маршрутов Л9 с баком на 80 литров сэкономит на заправках, но учтите утильсбор и растаможку — итоговая цена кусается. Ирония в том, что корейские седаны из Пусана держат цену лучше, служа щитом от инфляции.

Технический разбор: слабые места под капотом

Глазами механика: в Танк 700 коробка требует масла каждые 40 тысяч, иначе капиталка влетит в копеечку. Батареи Ли Сян надежны, но охлаждение в жару — слабое звено, меняйте фильтры вовремя. М-Геро с электромотором на 700 сил радует тягой, но подвеска жесткая — на ямах вибрирует салон.

WEY хвалят за гибрид, но электроника капризничает на холоде. Проверяйте вязкость масла для турбин — в жару 5W40 спасет поршни. А адаптивные шины подстроятся под зиму, повышая grip.

"Эти премиум-китайцы выигрывают в технологиях, но надёжность на 20% ниже японцев в сложных условиях. Фокус на диагностику трансмиссии и электроники перед покупкой".

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Почему все лидеры китайские? Импортозамещение и логистика сделали их доступнее европейцев.
  • Скидки реальны? Да, до 1,5 миллиона, но торгуйтесь напрямую у дилера.
  • Ликвидны ли на вторичке? Первые годы да, потом минус 35-40%.
  • Подходят для России? Клиренс и полный привод спасут, но сервис редкий.
Проверено экспертом: техническая диагностика, коммерческая ликвидность автоэксперта Дмитрий Сафронов

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

