Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
люди на Антарктиде
люди на Антарктиде
© freepik is licensed under public domain
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 4:26

Антарктиду никто не покорил по-настоящему, но теперь туда пускают туристов

Антарктида признана самым удалённым направлением для туризма в мире – данные IAATO

Антарктида остаётся одной из сильнейших "приключенческих" мечт: айсберги, пингвины, безмолвие ледяных просторов и научные станции — опыт, который сложно сравнить с чем-то ещё. Поездка сюда требует подготовки и понимания форматов туров, но при грамотном подходе путешествие становится безопасным и невероятно насыщенным.

Антарктида доступна туристам в основном в летние месяцы Южного полушария, когда лёд отступает и открывается навигация — туристический сезон длится примерно с ноября по март.
Классический маршрут начинается в Ушуайе (Аргентина) с пересечением пролива Дрейка — морской переход занимает около двух суток и считается частью самого приключения. Альтернативно можно сократить море и перелететь на остров Кинг-Джордж из Пунта-Аренаса, но такие авиаперелёты дороже и зависят от погодных условий.
Туризм в Антарктиде регулируется строгими правилами защиты среды; например, рекомендации IAATO предписывают соблюдать дистанцию от животных (обычно минимум 5 метров) и не переносить на континент чужеродные организмы.

Сравнение форматов туров

Формат Продолжительность Что включает Для кого
Классический круиз (Ушуайя — полуостров) 10-15 дней Пересечение Дрейка, высадки на берег, лекции Первые посетители, фотографы
Экспедиция с активностями 10-20 дней Пешеходы по льду, каякинг, научные лекции Любители активности и природы
Fly-and-cruise (полет до King George) 7-12 дней Сокращённый переход, больше времени у побережья Люди, чувствительные к морской болезни
Фототуры и специализированные рейсы 8-20 дней Проф. поддержка по фото, мастер-классы Фотографы и учёные-аматоры
Экспедиции вглубь (Ross Sea, South Pole) 2-4 нед. и более Длинные маршруты, высокие требования Опытные путешественники, исследователи

Советы шаг за шагом — практические действия и сервисы

  1. Выберите формат: если вам важен комфорт и минимальная качка — ищите fly-and-cruise; если хотите "полный опыт", берите классический круиз через Ушуайю.
  2. Проверяйте оператора: смотрите расписание и тарифы у профильных компаний (например, Quark Expeditions и другие операторы экспедиций), читайте реальные отзывы и уточняйте, включены ли высадки и экскурсии.
  3. Бронируйте заранее: места на популярных маршрутах расходуются быстро; при брони заранее возможны скидки и лучшие каюты.
  4. Экипировка: многослойная одежда (термобельё, флис, мембрана), непромокаемая обувь, хорошая пуховая куртка и солнцезащитные очки. Для фото — влагозащищённый чехол и запас батарей.
  5. Медстраховка и эвакуация: берите полис с покрытием воздушной эвакуации и экстремального туризма; без этого вас могут не допустит к рейсу.
  6. Подготовка к качке: при склонности к морской болезни возьмите медикаменты заранее и выбирайте верхнюю палубу для прогулок.
  7. Дополнительные сервисы: рассмотрите аренду профессионального гидрокостюма и бронирование экскурсий с Zodiac-судами и фотогидами у организатора круиза.

А что если…

  1. …рейс задержан из-за погоды? Будьте готовы к корректировкам — флотация и логистика в Антарктиде гибки; сохраните запас дней и не планируйте стыковок сразу после возвращения.
  2. …вы боитесь качки? Выбирайте fly-and-cruise или большие суда с хорошей стабилизацией; заранее обсудите с врачом профилактику морской болезни.
  3. …хотите посетить научную станцию? Посещение станций возможно в рамках специальных программ; чаще показывают работу баз и проводят экскурсии, но порядок согласуется с командованием станции.
  4. …столкнулись с загрязнением экосистемы на берегу? Сообщите экспедиционной команде — удалённость делает важными быстрые меры по охране природы.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уникальные наблюдения за животными и айсбергами Высокая стоимость поездки и непредсказуемость погоды
Образовательная программа: лекции учёных на борту Возможны переносы и отмены из-за штормов
Разные форматы — от бюджетных круизов до элитных экспедиций Ограниченная сезонность (ноябрь-март)
Возможность комбинировать море и полёт (fly-and-cruise) Требуется особая экипировка и страхование

FAQ — практичные вопросы

Как выбрать тур в Антарктиду?
Ориентируйтесь на формат (круиз/экспедиция/полет), длительность, включённые высадки и репутацию оператора. Сравните цены и программу (лекции, активные выходы, фотоподдержка).

Сколько стоит поездка примерно?
Типичный диапазон начинается от нескольких тысяч долларов за базовый круиз и достигает десятков тысяч для специализированных и дальних маршрутов; точные цены зависят от оператора и категории каюты.

Что лучше — плыть через Дрейк или прилететь на Кинг-Джордж?
Пересечение Дрейка — часть классического приключения (около двух суток в море), оно дешевле; перелёт до King-George сокращает время на море, но стоит дороже и зависит от погодных окон. Выбор зависит от личной переносимости качки и бюджета.

Нужно ли соблюдать особые экологические правила?
Да. Все туристы обязаны следовать рекомендациям IAATO: не приближаться к животным ближе установленной дистанции, не забирать природные объекты и очищать экипировку перед высадкой.

Какие месяцы лучше для наблюдений за животными?
Декабрь-январь — период вылупления птенцов и длинного светового дня; февраль-март — хороши для наблюдения за китами. Выбор зависит от приоритетов съёмки и желаемой активности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Японские власти не планируют возобновление рейсов в Россию — Управление гражданской авиации вчера в 22:59
Японцы скрывают сенсацию — что готовят для российских туристов в Токио

Информация о возможном возобновлении рейсов между Японией и Россией продолжает оставаться под вопросом. Политика и экономические реалии влияют на этот процесс.

Читать полностью » От Крыма до горных озер: как не ошибиться на пути к Бадукским озерам и не упустить главное вчера в 22:26

Путешественники рассказали о своем походе к Бадукским озерам: как преодолеть трудный маршрут и не упустить самые красивые виды.

Читать полностью » Почему россияне выбирают Оман: удобные условия для туризма и отмена виз вчера в 22:02
Оман как альтернатива ОАЭ: пляжи, культура и высококлассный сервис для туристов

Оман открыл новые возможности для россиян с отменой виз и внедрением карт «Мир». Как это изменит туристические поездки — читайте в нашем обзоре.

Читать полностью » ЕС готов снять визовые ограничения для россиян после окончания конфликта — The Economist вчера в 21:59
Визовый режим для россиян будет упрощён, но не сейчас: Европа готовится к новому этапу отношений

Евросоюз рассматривает возможность снятия визовых ограничений для граждан России после завершения конфликта. Как это повлияет на туризм и отношения между странами?

Читать полностью » Белизские девушки шокируют своей уверенностью и свободой: почему они не боятся быть собой вчера в 21:16

Как белизские женщины живут на полную катушку? Тревел-блогерша раскрывает секреты уверенности и свободы местных жительниц.

Читать полностью » Туристам в Китай нужно следить за сроком действия паспорта — советы от экспертов вчера в 21:02
Пришлось повозиться с паспортом перед поездкой в Китай: важные требования, о которых не все знают

Въезд в Китай для россиян требует, чтобы заграничный паспорт был действителен минимум 6 месяцев после возвращения. Узнайте все важные детали и документы, необходимые для поездки.

Читать полностью » Курорт вчера в 20:59
Нашел горнолыжную "жемчужину" не в Альпах — чем Архыз обгоняет весь мир

Курорт «Архыз» снова стал лучшим горнолыжным курортом России. Какие новшества ожидают туристов в 2025 году и как развивается инфраструктура курорта? Читайте подробнее.

Читать полностью » Россия глазами иностранцев: самые странные и неожиданные вопросы, которые они задают вчера в 20:26

Саша Коновалова рассказала, что чаще всего интересует иностранцев о России: от морозов до красоты россиянок.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Грейхаунд считается одной из самых тихих пород — заводчики
Наука
Зона слабого магнитного поля расширилась на 1% — исследователь геомагнетизма Финли
Спорт и фитнес
Программа тренировок на массу улучшает результаты через 6-8 недель — олимпийский чемпион Билл Стар
Авто и мото
Таксисты устраняют запахи с помощью вентиляции и уксуса — автоэксперт
Красота и здоровье
Врач Грант: эректильная дисфункция может быть признаком сердечных заболеваний
Садоводство
Регулярная обрезка ивы Хакуро Нишики сохраняет её декоративность — Александр Беляков
Спорт и фитнес
Медбол повысил эффективность домашних тренировок — фитнес-инструктор Курдилла
Авто и мото
Износ вариатора CVT ускоряется при редкой замене жидкости и агрессивной езде — эксперт по трансмиссиям
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet