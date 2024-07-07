Участники экспедиции Арктического плавучего университета 2024 завершили работы на океанологическом разрезе в Баренцевом море, несмотря на сложные погодные условия с сильным волнением и ветром до 25 м/с. Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" выполнило все 14 запланированных станций от мыса Флора острова Нортбрука до Русской Гавани Новой Земли.

Океанологи брали пробы воды на разных глубинах для измерения температуры, солености, содержания кислорода и других гидрохимических параметров, а также исследовали содержание микропластика, тяжелых металлов, органических загрязнителей и радионуклидов. Сейчас судно направляется к заливу Русская Гавань, где ожидает улучшения погоды для высадки, сообщает ТАСС.

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