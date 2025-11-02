Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Взрыв сверхновой в Малом Магеллановом Облаке
© nasa.gov by NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) and J. Green (University of Colorado, Boulder) is licensed under public domain
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 19:02

Загадка водяных планет разгадана: учёные нашли фабрику воды прямо в недрах экзопланет

Nature: экзопланеты могут производить воду из минералов и водорода под экстремальными условиями

Вода — основа жизни в том виде, в каком мы ее знаем, и ключевой игрок в геологических процессах планет. Но откуда вообще на планетах берется вода? Долгое время астрономы считали, что она доставляется извне — ледяными кометами или астероидами, либо планета формируется достаточно далеко от звезды, где вода может существовать в виде льда. Однако загадка некоторых экзопланет ставила ученых в тупик: как миры, раскаленные близким соседством со своими звездами, могут содержать значительное количество воды?

Планеты, которые создают воду сами

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, предлагает элегантное решение этой головоломки: оказывается, планеты могут производить воду самостоятельно. Серия лабораторных экспериментов показала, что при определенных условиях вода может образовываться прямо в недрах планет.

Ученые использовали алмазные наковальни и импульсные лазеры, чтобы воссоздать экстремальные температуры и давление, существующие на границе между водородной атмосферой и расплавленным каменным ядром некоторых экзопланет. В этих условиях вода начала образовываться из минералов, "сваренных" в водородной среде.

"По сути, они могут быть сами себе водяными двигателями", — говорит Квентин Уильямс, геохимик-экспериментатор из Калифорнийского университета в Санта-Крузе.

Загадка субнептунов

Это открытие особенно важно для понимания так называемых субнептунов — экзопланет, диаметр которых в 2-4 раза превышает земной. Эти миры являются самыми распространенными из известных нам экзопланет.

"Субнептуны — самые распространённые объекты, которые мы находим", — говорит Пол Бирн, планетолог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Многие субнептуны обладают плотной водородной атмосферой, окружающей каменно-металлическое ядро. Некоторые из них вращаются так близко к своим звездам, что традиционные объяснения наличия воды здесь не работают — кометы просто не смогли бы доставить такое количество воды.

Как работает планетарная фабрика воды

Механизм производства воды оказывается удивительно простым в теории, хотя и требует экстремальных условий для реализации. Минералы в каменистых ядрах субнептунов богаты кислородом. Если этот кислород вступает в реакцию с атмосферным водородом — образуется вода.

Проблема в том, что водород не так легко реагирует с твердыми горными породами. Но все меняется, когда каменное ядро планеты расплавляется под действием высокой температуры, которую сохраняет плотная водородная атмосфера, работающая как гигантское теплое одеяло.

"Если снаружи есть огромная водородная оболочка, — говорит Уильямс, — то всё, что находится внутри, вероятно, находится в жидком состоянии".

В расплавленной магме кислород высвобождается и легко вступает в реакцию с водородом, образуя воду.

Сравнение традиционных и новых теорий происхождения воды

Параметр Традиционная теория (внешнее поступление) Новая теория (внутреннее производство)
Источник воды Кометы, астероиды, лед из внешних областей системы Химическая реакция в недрах планеты
Условия Подходит для планет в "зоне обитаемости" Работает даже для раскаленных планет
Количество воды Ограничено доставленным материалом Может производиться в огромных объемах
Временной масштаб Преимущественно на ранних этапах формирования Может продолжаться миллиарды лет

Неожиданные результаты экспериментов

Команда под руководством Харрисона Хорна, физика из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса, провела решающий эксперимент. Они поместили образцы горных пород в алмазную наковальню, создав давление, сравнимое с условиями на субнептунах, затем заполнили камеру водородом и расплавили породу лазерами.

Результаты превзошли все ожидания: количество образовавшейся воды оказалось в 10-1000 раз больше, чем предполагали предыдущие исследования.

"Этот процесс может производить довольно много воды и продолжаться долго", — говорит Бирн.

Практические шаги для понимания экзопланет

Если вы хотите глубже погрузиться в тему экзопланет и их исследования, вот с чего можно начать:

  1. Изучите основы астрономии. Начните с понимания методов обнаружения экзопланет — транзитного метода и метода радиальных скоростей.

  2. Следите за миссиями. Обратите внимание на данные космических телескопов like Kepler, TESS и будущей миссии James Webb.

  3. Используйте специализированное программное обеспечение. Популярные планетарии и астрономические программы часто включают базы данных экзопланет.

  4. Присоединитесь к сообществу энтузиастов. Существуют онлайн-платформы, где любители могут участвовать в анализе данных об экзопланетах.

  5. Читайте научно-популярную литературу. Книги и статьи известных астрономов помогут составить целостную картину.

А что если…

Если механизм внутреннего производства воды действительно широко распространен во Вселенной, это кардинально меняет наши представления о возможности жизни. Если вода может образовываться и сохраняться на планетах, которые мы ранее считали безжизненными, то количество потенциально обитаемых миров может оказаться значительно больше, чем мы предполагали.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Может ли такой механизм работать в Солнечной системе?
В нашей системе он маловероятен, так как планеты земной группы не имеют достаточно плотных водородных атмосфер. Однако он может работать на некоторых спутниках планет-гигантов, если те соответствуют необходимым условиям.

Как ученые планируют проверить эту теорию на реальных экзопланетах?
Будущие телескопы, такие как James Webb, смогут анализировать атмосферы экзопланет и искать химические signatures, которые могут указывать на активное образование воды.

Может ли такой процесс привести к появлению жизни?
Теоретически да. Если на такой планете устанавливаются подходящие температурные условия, и вода может существовать в жидкой форме, основные предпосылки для возникновения жизни появляются.

Три интересных факта о воде в космосе

  1. Ледяные миры. Некоторые экзопланеты могут состоять из экзотических форм льда — например, льда-VII, который образуется при чрезвычайно высоком давлении и остается твердым даже при температурах выше 100°C.

  2. Бесконечный океан. Теоретически возможны планеты-океаны, полностью покрытые водой глубиной в сотни километров, где на дне образуется экзотический "горячий лед" под действием гигантского давления.

  3. Вода в протопланетных дисках. Молодые звездные системы содержат огромные количества воды — в протопланетном диске вокруг звезды TW Гидры воды хватило бы, чтобы заполнить земные океаны тысячи раз.

Исторический контекст

Поиск воды за пределами Земли долгое время оставался одной из главных задач астрономии. Еще в 1960-х годах ученые предполагали, что вода может быть распространена во Вселенной, но доказательства начали появляться только с развитием наблюдательной техники. В 1980-х годах вода была обнаружена в межзвездных облаках, а в 1990-х — на Луне и Марсе. Открытие тысяч экзопланет в XXI веке поставило перед учеными новые вопросы о происхождении и распределении воды во Вселенной. Исследование механизмов внутреннего образования воды представляет собой новый этап в этом поиске — переход от идеи воды как внешнего ресурса к пониманию ее как продукта сложных планетарных процессов. Это меняет саму парадигму поиска жизни во Вселенной, расширяя границы возможного и открывая новые направления для исследований.

