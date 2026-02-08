Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Звезды
Звезды
© unsplash.com by Erhan YILDIRIM is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована вчера в 23:51

Почти Земля, но с ледяным характером: рядом с Солнечной системой нашли странную экзопланету

Астрономы сделали открытие, которое уже называют одним из самых интригующих за последние годы. В относительной близости от Солнечной системы обнаружена экзопланета земного размера, где теоретически могут существовать условия для жизни. Хотя реальность там может оказаться куда суровее привычных земных стандартов, интерес к находке стремительно растёт. Об этом сообщает ČT24 со ссылкой на ČTK и Astrophysical Journal Letters.

Планета ближе, чем ожидали

Речь идёт об экзопланете HD 137010 b, расположенной примерно в 146 световых годах от Земли. По космическим меркам это считается сравнительно небольшим расстоянием. Планету обнаружила международная команда учёных из Австралии, Великобритании, Дании и США, проанализировав данные телескопа Kepler, собранные ещё в 2017 году.

HD 137010 b вращается вокруг звезды, сопоставимой по размеру с Солнцем, но немного более холодной и менее яркой. По оценкам исследователей, сама планета примерно на шесть процентов больше Земли, что делает её одним из наиболее "землеподобных" объектов среди известных экзопланет в окрестностях нашей системы.

"Особенно удивительно то, что эта планета размером с Землю находится всего в 150 световых годах от нашей Солнечной системы", — сказала астрофизик Университета Южного Квинсленда Челси Хуанг, отмечается в исследовании.

Климат ближе к Марсу, чем к Земле

Несмотря на многообещающие размеры, условия на поверхности HD 137010 b выглядят неоднозначно. Из-за более холодной звезды планета получает меньше тепла, чем Земля от Солнца. Учёные предполагают, что средняя температура на поверхности может опускаться до минус 70 градусов Цельсия.

Это делает окружающую среду скорее марсианской, чем земной. При таких показателях существование жизни в привычном для человека виде практически исключено. Однако исследователи подчёркивают, что речь идёт лишь о моделях, основанных на ограниченных данных.

Шанс на "экзотическую" жизнь

Даже при экстремальном холоде учёные не спешат полностью исключать возможность жизни. Теоретически она могла бы иметь совершенно иные формы, не похожие на земные, и быть приспособленной к условиям, в которых на нашей планете ничего не выживает.

Кроме того, ключевым фактором остаётся атмосфера. Если HD 137010 b обладает плотной оболочкой с высоким содержанием углекислого газа, парниковый эффект может существенно повысить температуру поверхности.

"Несмотря на возможность замерзающего климата, HD 137010 b может оказаться умеренным или даже водным миром", — сообщает NASA.

В обитаемой зоне — но не наверняка

Моделирование показало, что вероятность нахождения планеты в так называемой "консервативной" обитаемой зоне составляет около 40 процентов. Если же учитывать более широкую, "оптимистичную" зону, этот показатель возрастает до 51 процента. При этом вероятность того, что планета полностью находится вне обитаемой зоны, учёные оценивают примерно в 50 процентов.

Такая неопределённость делает HD 137010 b особенно интересным объектом для дальнейших исследований. По мнению авторов работы, с развитием телескопов и методов анализа атмосферы эта экзопланета станет одной из приоритетных целей.

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Неуловимая планета выходит из тени: Меркурий в феврале неожиданно стал ярче звёзд 07.02.2026 в 12:42

Февраль даёт лучший шанс увидеть Меркурий в 2026 году. Планета ярко светит после заката и сближается с тонким серпом Луны.

Читать полностью » Крошечные кости взорвали науку: Испания нашла динозавра, который закрывает 70 миллионов лет пустоты 06.02.2026 в 16:03

В Испании нашли крошечного динозавра Foskeia pelendonum, чьи необычные кости заполняют 70 млн лет пробела в эволюции орнитоподов.

Читать полностью » ИИ-персоны имитировали поведение людей для влияния на мнения — Science 06.02.2026 в 15:33
Тысячи обычных пользователей ведут один разговор — за этим стоит новая тактика ИИ

Искусственный интеллект всё активнее участвует в онлайн-дискуссиях, маскируясь под обычных пользователей и незаметно меняя доверие и правила общения в сети.

Читать полностью » Учёные перешли от поиска зон мозга к объяснению сознания — Frontiers in Science 06.02.2026 в 10:47
Сознание упёрлось в стену: наука подошла к границе, за которой всё придётся объяснять заново

Сознание остаётся главной загадкой науки, но учёные считают, что перелом близок. Новый обзор объясняет, как его разгадка может изменить ИИ, медицину и этику.

Читать полностью » Ио вспыхнула разом: на луне Юпитера произошёл вулканический шторм, переписавший рекорды Солнечной системы 06.02.2026 в 9:37

На луне Юпитера Ио зафиксировали крупнейшую вулканическую катастрофу в Солнечной системе: синхронные извержения охватили 65 000 км².

Читать полностью » Лес, которого больше нет: в пещере нашли птиц и лягушек, исчезнувших задолго до человека 05.02.2026 в 19:32

В Новой Зеландии нашли неизвестную пещеру с окаменелостями возрастом около миллиона лет. Находка меняет взгляд на вымирание видов.

Читать полностью » Мозг включает турборежим — и день складывается сам: скрытый фактор даёт до 40 минут продуктивности 05.02.2026 в 18:25

Ежедневная ясность мышления может дать эффект дополнительных 40 минут работы. Новое исследование показывает, почему сила воли и мотивация не всегда решают.

Читать полностью » Марсоход Perseverance прошёл маршрут под управлением ИИ — NASA 05.02.2026 в 18:20
ИИ сел за руль на Марсе: Perseverance доверили путь, который раньше считался слишком опасным

NASA впервые применило ИИ для прокладки маршрута марсохода Perseverance на Марсе. Эксперимент показал, как автономные технологии могут изменить будущие миссии.

Читать полностью »

Новости
Туризм
На карте — крошечная точка, а по факту целая страна: топ самых маленьких государств мира
Красота и здоровье
Приливы — лишь вершина айсберга: что на самом деле происходит с телом во время менопаузы
Туризм
Город будущего уже построен: многоуровневый Чунцин поражает с первого взгляда
Еда
Всего четыре ингредиента — и легенда: любимый сэндвич Элвиса стал частью истории США
Спорт и фитнес
Похудение начинается не с диет: силовое движение возвращает контроль над телом
Туризм
Без Wi-Fi и шведского стола: отдых, который пугает одних и затягивает других
Туризм
Лето начинают разбирать уже сейчас: популярные курорты уходят с радаров быстрее обычного
Туризм
Калининградская область удивила даже бывалых путешественников — дело оказалось не только в море
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet