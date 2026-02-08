Почти Земля, но с ледяным характером: рядом с Солнечной системой нашли странную экзопланету

Астрономы сделали открытие, которое уже называют одним из самых интригующих за последние годы. В относительной близости от Солнечной системы обнаружена экзопланета земного размера, где теоретически могут существовать условия для жизни. Хотя реальность там может оказаться куда суровее привычных земных стандартов, интерес к находке стремительно растёт. Об этом сообщает ČT24 со ссылкой на ČTK и Astrophysical Journal Letters.

Планета ближе, чем ожидали

Речь идёт об экзопланете HD 137010 b, расположенной примерно в 146 световых годах от Земли. По космическим меркам это считается сравнительно небольшим расстоянием. Планету обнаружила международная команда учёных из Австралии, Великобритании, Дании и США, проанализировав данные телескопа Kepler, собранные ещё в 2017 году.

HD 137010 b вращается вокруг звезды, сопоставимой по размеру с Солнцем, но немного более холодной и менее яркой. По оценкам исследователей, сама планета примерно на шесть процентов больше Земли, что делает её одним из наиболее "землеподобных" объектов среди известных экзопланет в окрестностях нашей системы.

"Особенно удивительно то, что эта планета размером с Землю находится всего в 150 световых годах от нашей Солнечной системы", — сказала астрофизик Университета Южного Квинсленда Челси Хуанг, отмечается в исследовании.

Климат ближе к Марсу, чем к Земле

Несмотря на многообещающие размеры, условия на поверхности HD 137010 b выглядят неоднозначно. Из-за более холодной звезды планета получает меньше тепла, чем Земля от Солнца. Учёные предполагают, что средняя температура на поверхности может опускаться до минус 70 градусов Цельсия.

Это делает окружающую среду скорее марсианской, чем земной. При таких показателях существование жизни в привычном для человека виде практически исключено. Однако исследователи подчёркивают, что речь идёт лишь о моделях, основанных на ограниченных данных.

Шанс на "экзотическую" жизнь

Даже при экстремальном холоде учёные не спешат полностью исключать возможность жизни. Теоретически она могла бы иметь совершенно иные формы, не похожие на земные, и быть приспособленной к условиям, в которых на нашей планете ничего не выживает.

Кроме того, ключевым фактором остаётся атмосфера. Если HD 137010 b обладает плотной оболочкой с высоким содержанием углекислого газа, парниковый эффект может существенно повысить температуру поверхности.

"Несмотря на возможность замерзающего климата, HD 137010 b может оказаться умеренным или даже водным миром", — сообщает NASA.

В обитаемой зоне — но не наверняка

Моделирование показало, что вероятность нахождения планеты в так называемой "консервативной" обитаемой зоне составляет около 40 процентов. Если же учитывать более широкую, "оптимистичную" зону, этот показатель возрастает до 51 процента. При этом вероятность того, что планета полностью находится вне обитаемой зоны, учёные оценивают примерно в 50 процентов.

Такая неопределённость делает HD 137010 b особенно интересным объектом для дальнейших исследований. По мнению авторов работы, с развитием телескопов и методов анализа атмосферы эта экзопланета станет одной из приоритетных целей.