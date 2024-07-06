Международная выставка-форум "Россия", проходившая с 4 ноября 2023 года в Москве, привлекла более 18 миллионов посетителей и вошла в десятку самых посещаемых мест в мире. На выставке были представлены ключевые достижения всех 89 российских регионов в различных сферах, включая экономику, культуру, спорт и передовые технологии.

Событие получило высокую оценку на торжественной церемонии, где выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Александр Сигачёв (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)