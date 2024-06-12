В Нью-Дели, Индия, открылась выставка современной русской живописи в честь Дня России, на которой представлено более 100 произведений из коллекции Абхая Кумара, известного индийского поэта и дипломата. Выставка проходит в Национальном центре искусств имени Индиры Ганди и включает работы 66 российских художников, собранные Кумаром во время его дипломатической службы в России с 2005 по 2010 годы.
Мероприятие открыл Роман Бабушкин, советник-посланник Российского посольства.
Посол России Денис Алипов также выразил признательность и подчеркнул роль выставки в повышении осведомлённости о современном российском искусстве. Выставка символизирует культурное взаимопонимание и поддержку между народами, сообщает ТАСС.
Фото: flickr.com/Dennis Jarvis (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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