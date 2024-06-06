8 июля выставка "Россия" на ВДНХ закроется, но отчасти сохранится изменив формат, в виде национального центра. Об этом сообщила Гендиректор выставки Наталья Виртуозова "РИА Новости" на ПМЭФ.

«8 июля выставка закрывается в том виде, в котором она существует. Но она продолжит жить [в формате национального центра «Россия»], взяв все самое лучшее, что она создала. Это атмосфера, настроение, желание гордиться, восхищаться», - сказала Виртуозова.

На этой неделе буде тпредставлен проект национального центра России, который призван сохранить наследие выставки. Гендиректор отметила, что филиалы этого центар будут открыты по всей стране.

Выстравка "Россия" на ВДНХ была открыта в День народного единства - 4 ноября 2023 года. Изначально планировалось её закрытие 12 апреля, однако президент В. Путин предложил продлить работу выставки еще на несколько месяцев.

На данный момент выставку потетили свыше 15 миллионов человек.

Фото: Martisha (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)