Реакция кожи на холод
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марина Кравцова Опубликована вчера в 23:21

Кислоты против тусклости: как часто использовать, чтобы не навредить

PHA и ферментные пилинги названы мягкой альтернативой кислотам для чувствительной кожи

Экфолиация — мощный инструмент в уходе: она убирает серый налёт тусклости, выравнивает рельеф и помогает активным средствам работать глубже. Но в вопросе "как часто?" нет универсальной формулы. Частота зависит от типа и чувствительности кожи, времени года, других активов в рутине и даже от того, чем именно вы эксфолиируете — кислотами или скрабами. Ниже — понятная система выбора частоты и формата, чтобы получить "свечение", а не раздражение.

Базовые утверждения и суть эксфолиации

Роговой слой естественно обновляется за 28-60 дней: с возрастом и при стрессе цикл замедляется. Мягкая эксфолиация ускоряет отшелушивание, сглаживает микрорельеф, выравнивает тон, помогает осветлять постакне и уменьшать риск новых воспалений за счёт очищения пор. Есть два подхода: физический (механика: микрогранулы, щёточки, полотняные пэды) и химический (AHA, BHA, PHA, ферменты). Перебор в обоих случаях бьёт по барьеру: растёт TEWL (потеря влаги), появляются стянутость, чувствительность, "обсыпание" как реакция на раздражение.

Сравнение методов

Метод Как работает Плюсы Минусы Кому подходит
Физический скраб/щётка Трение "счищает" клетки Быстрый визуальный эффект Риск микротравм, купероз Толстая, малочувствительная кожа; 1 раз в неделю
AHA (гликолевая, молочная, миндальная) Растворяют "скрепки" между клетками Тон и рельеф, сияние Могут щипать, требуют SPF Сухая/нормальная, тусклая
BHA (салициловая) Липофильная: работает в порах Чёрные точки, воспаления Пересушивание при перегибе Комбинированная/жирная, акне
PHA (глюконолактон и др.) Крупные молекулы, мягче AHA Минимум раздражения Медленнее результат Чувствительная, склонная к розацеа
Ферменты (папаин, бромелайн) "Перекусывают" связи белков Очень деликатно Нужна регулярность Новичкам, тонкая кожа

Советы шаг за шагом

Как подобрать частоту

  1. Оцените кожу: сухая/чувствительная — начинайте 1 раз в неделю; нормальная/комбинированная — 1-2 раза; жирная/акне — 2-3 раза в неделю, но не ежедневно без опыта.

  2. Смотрите на остальной уход: если уже есть ретиноид, кислоты, витамин C высокой концентрации — снижайте частоту эксфолиации.

  3. Сезонность: зимой и при отоплении — реже и мягче; летом — акцент на SPF и умеренность.

Как применять кислоты

  1. Вечером, на чистую и сухую кожу.

  2. Нанесите тонким слоем, избегая уголков носа и зоны под глазами.

  3. Подождите 10-20 минут (если формат "смываемый" — следуйте инструкции), затем нанесите крем с керамидами/ниацинамидом/гиалуроновой кислотой.

  4. Днём — обязательный SPF 30-50.

Как применять физический метод

• Только очень деликатные формулы, без крупных абразивов; движения — лёгкие, без нажима, 30-45 секунд. • Не используйте на влажной, распаренной коже после горячего душа — выше риск микроповреждений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Часто и сильно "скраблю" каждый день → покраснение, шелушение, "откат" в виде высыпаний → снизьте частоту до 1-2 раз/нед., переходите на PHA/миндальную кислоту.

  2. Кислоты утром без SPF → пигментация, чувствительность → переносите на вечер, днём — SPF 30-50.

  3. Микс AHA+BHA+ретиноид в один приём → срыв барьера → разводите активы по дням/слоям ("через день" или "утро/вечер").

  4. Скраб по мокрой распаренной коже → микротрещины → щадящий скраб на слегка влажной коже, без нажима, или ферменты.

  5. Нет "крышки" после кислот → стянутость, жжение → крем с керамидами/скваланом/глицерином сразу после.

А что если…

• …кожа сухая и шелушится? Выбирайте молочную или миндальную кислоту 1 раз в неделю + питательный крем; добавьте PHA-лосьон как мягкую замену второй сессии.
• …кожа жирная, поры забиваются? Делайте BHA 2-3 раза в неделю на T-зону, а щёки — реже и мягче (AHA/PHA).
• …есть акне? Начните с BHA 1 раз/нед., через 2-3 недели — увеличьте до 2 раз; не наслаивайте с бензоилпероксидом и ретиноидом в один вечер.
• …есть розацеа/экзема? Только после консультации; безопаснее PHA/ферменты, физические скрабы — под запретом.

Таблица "Плюсы и минусы"

Подход Плюсы Минусы
Физический Быстро, тактильно приятно Легко травмировать барьер
AHA Сияние, тон, рельеф Повышает фоточувствительность
BHA Поры, комедоны, t-зона Пересушивание при перегибе
PHA/ферменты Очень мягко, для новичков Эффект развивается медленнее

FAQ

Как понять, что я "перебрал(а)"? Жжение, стойкое покраснение, зуд, шелушение более 24-48 часов — снизьте частоту, уйдите на PHA/ферменты, восстановите барьер (керамиды, ниацинамид).
Можно ли эксфолиировать каждый день? Только опытным пользователям и не высокими концентрациями; большинству достаточно 2-3 раз в неделю на проблемные зоны.
Что наносить после? Успокаивающие и увлажняющие формулы: ниацинамид, керамиды, гиалуроновая кислота, пантенол. Избегайте отдушек и спирта.
Совмещать с витамином C? Разведите по времени: витамин C утром, кислоты — вечером.
Сколько ждать результата? Гладкость — сразу, тон и постакне — 3-6 недель при регулярности и SPF.

Мифы и правда

• Миф: "Чем сильнее щиплет, тем лучше работает". Правда: жжение — признак раздражения, а не эффективности.
• Миф: "Скраб — быстрее и безопаснее кислот". Правда: механика чаще даёт микротравмы; химическая эксфолиация предсказуемее.
• Миф: "SPF не нужен, если вечером". Правда: тонкий роговой слой наутро уязвим — защита обязательна.

Сон и психология

Недосып повышает кортизол, усиливает воспаление и чувствительность, из-за чего кислоты переносятся хуже. 7-9 часов сна + ритуал "вечер: очищение → эксфолиант → крем" делают кожу спокойнее, а результат — стабильнее. Привычка "тереть до скрипа" — стресс-паттерн: переключите руки на мягкий массаж с кремом и дыхание 4-7-8.

3 интересных факта

  1. PHA из-за крупной молекулы слабее проникают, поэтому чаще дружат даже с реактивной кожей.

  2. Салициловая кислота растворима в жирах — именно поэтому лучше работает в поре, чем AHA.

  3. Ферментные пилинги не меняют pH как кислоты, а значит реже конфликтуют с остальным уходом.

Исторический контекст (ItemList/Event)

  1. 1970-80-е: AHA-кислоты входят в дерматологию как клинический инструмент для фотостарения и гиперкератоза.

  2. 1990-2000-е: популяризация домашних кислотных лосьонов/гелей, появление BHA для пор.

  3. 2010-2020-е: тренд на бережный барьер — рост PHA и ферментов, "skin cycling" и точечная эксфолиация зоны T-зоны вместо тотальной шлифовки.

Мини-шпаргалка частоты

• Сухая/чувствительная: 1x/нед. (молочная, миндальная, PHA).
• Нормальная/комби: 1-2x/нед. (AHA вечером; BHA — на T-зону).
• Жирная/поры/акне: 2-3x/нед. BHA; AHA — эпизодически для тона.
• На ретиноидах/зимой: урезать частоту, добавить керамиды, ниацинамид, увлажняющую "крышку".

Итог: эксфолиация — это не "чем больше, тем лучше", а настройка дозы и частоты под вашу кожу и сезон. Выберите метод, определите минимум, наблюдайте реакцию, укрепляйте барьер и не забывайте SPF — так "сияние" останется, а раздражение обойдёт стороной.

