Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Обхват талии
Обхват талии
© Desingned by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 14:22

Хотела талию тоньше, а стала шире: моя главная ошибка в тренировках

Тренер Егор Ходырев: наклоны у блока кроссовера не помогают сжигать жир

Не все популярные упражнения одинаково полезны для тех, кто стремится снизить вес и сделать фигуру стройнее. По словам фитнес-тренера Егора Ходырева, некоторые движения, напротив, могут замедлить прогресс и визуально увеличить объёмы тела. В интервью Men Today специалист назвал четыре упражнения, которых стоит избегать тем, кто работает над рельефом и тонкой талией.

"Такой элемент будет работать примерно так же, как и боковые экстензии. Если вы хотите заменить его чем-то, то лучше обратите внимание на скручивания в верхнем блоке", — пояснил Ходырев.

1. Наклоны с гантелями

Это одно из самых распространённых упражнений для бокового пресса, однако, по словам эксперта, оно может расширить талию, а не сделать её тоньше.

"Наклоны с гантелями закачивают косые мышцы живота, что делает его больше", — отметил тренер.

Косые мышцы действительно отвечают за боковую стабилизацию корпуса, но при их гипертрофии талия становится шире. Вместо этого лучше выполнять планку, скручивания или вакуум живота - они укрепляют пресс, не увеличивая объём.

Альтернатива:

  • Вакуум (3-4 подхода по 20-30 секунд)

  • Планка с подтягиванием колена

  • Скручивания на верхнем блоке

2. Боковые экстензии в тренажёре

Это упражнение похоже по воздействию на наклоны с гантелями. При частом выполнении оно также развивает косые мышцы и утолщает талию, что визуально портит силуэт, особенно у женщин.

Ходырев советует использовать боковые экстензии только в лечебных целях — для укрепления поясничной области после консультации с тренером или физиотерапевтом.

Альтернатива:

  • Сайд-планка (боковая планка)

  • Упражнение "Русский твист" с лёгким мячом

  • Работа на пресс без боковых нагрузок

3. Наклоны у блока кроссовера

Ещё одно движение, которое может помешать похудению. Оно также активно задействует косые мышцы и не способствует "сушке" в области живота.

"Такой элемент будет работать примерно так же, как и боковые экстензии. Если вы хотите заменить его чем-то, то лучше обратите внимание на скручивания в верхнем блоке", — заявил Ходырев.

При желании проработать верхний пресс и стабилизаторы лучше выбрать скручивания в кроссовере, где основное усилие направлено вперёд, а не вбок.

Альтернатива:

  • Скручивания в верхнем блоке

  • Упражнение "молитва"

  • Классические подъёмы корпуса

4. Приседания со штангой с большим весом

"Принято считать, что это упражнение направлено на ноги и ягодицы, но на самом деле в нём задействуется гораздо больше, в том числе мышцы кора. И дополнительные отягощения хорошо укрепят мышцы и увеличат их", — объяснил Ходырев.

Приседания действительно считаются базовым и эффективным упражнением, но для тех, кто стремится к стройности, чрезмерный вес может привести к росту мышечной массы и увеличению бёдер, ягодиц и талии.

Альтернатива:

  • Приседания с собственным весом

  • Выпады назад

  • Гоблет-приседания с лёгким отягощением

Сравнение упражнений: что выбрать при похудении

Упражнение Почему мешает похудению Чем заменить
Наклоны с гантелями Увеличивают косые мышцы, расширяют талию Вакуум, планка
Боковые экстензии Перекачивают боковые мышцы Сайд-планка
Наклоны у блока Нагрузку получают косые, а не пресс Скручивания в верхнем блоке
Приседания с большим весом Увеличивают мышечный объём Приседания с собственным весом

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Делать упражнения на боковой пресс для "сжигания жира".
    Последствие: Увеличение объёма талии.
    Альтернатива: Кардио и функциональные тренировки.

  • Ошибка: Работать с чрезмерным весом при дефиците калорий.
    Последствие: Задержка воды и рост мышц.
    Альтернатива: Средние веса, больше повторений, интервальные тренировки.

  • Ошибка: Сосредоточиться только на силовых упражнениях.
    Последствие: Замедление жиросжигания.
    Альтернатива: Добавить кардио 3-4 раза в неделю.

А что если хочется сохранить форму, но не наращивать массу?

Главный принцип — контроль нагрузки и рациональное сочетание упражнений. Для женщин и мужчин, стремящихся к стройности, оптимальны функциональные тренировки, пилатес, TRX и умеренные силовые комплексы. Они активируют мышцы без увеличения их объёма.

Также важно соблюдать калорийный дефицит и баланс макронутриентов: 40 % белков, 30 % жиров и 30 % углеводов помогут ускорить обмен веществ.

FAQ

Можно ли полностью исключить приседания?
Нет, но следует использовать меньший вес и увеличивать количество повторений — это поможет укрепить мышцы без избыточного роста.

Сжигают ли боковые наклоны жир на талии?
Нет. Локальное жиросжигание — миф. Жир уходит равномерно по телу при общем дефиците калорий.

Что эффективнее для стройности: силовые или кардио?
Наилучший результат даёт сочетание обоих типов нагрузок.

Мифы и правда

Миф: Тяжёлые упражнения всегда ускоряют похудение.
Правда: Они укрепляют мышцы, но без дефицита калорий жир не уходит.

Миф: Чтобы убрать талию, нужно качать боковой пресс.
Правда: Это расширяет талию, а не делает её тоньше.

Миф: Девушкам нельзя приседать.
Правда: Можно, если соблюдать умеренные нагрузки и правильную технику.

Исторический контекст

Ранее бодибилдинг ориентировался на рост массы, но современные фитнес-тренды сместили акцент на функциональность, выносливость и эстетику. Именно поэтому сегодня всё больше тренеров рекомендуют заменять силовые перегрузки динамичными упражнениями, развивающими гибкость и координацию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Шахматист Гукеш Доммараджу: шахматы формируют стратегическое мышление и самоконтроль сегодня в 13:13
Не ожидала, что шахматы так изменят мышление моего сына

Чем шахматы помогают детям учиться лучше и мыслить стратегически — советы и наблюдения чемпиона мира Гукеша Доммараджу.

Читать полностью » Ягодичный мостик активирует до 85% волокон ягодичной мышцы сегодня в 12:06
Тренировались с парнем одинаково — а результаты оказались совершенно разные

Почему девушки выбирают ягодичный мостик, а мужчины — приседания со штангой, и как правильно распределить нагрузку для гармоничного развития тела.

Читать полностью » Доктор Луиза Чанг: медвежья походка укрепляет руки и мышцы кора сегодня в 11:19
После этого упражнения плечи расправились, а спина перестала болеть

Как простое упражнение из армейских тренировок стало лучшим способом укрепить руки и пресс: польза медвежьей походки по мнению доктора Луизы Чанг.

Читать полностью » Тренер Елена Соболь: вертикальная тяга укрепляет мышцы спины и улучшает осанку сегодня в 10:14
Годами мучилась со спиной — помогло одно упражнение из тренажёрки

Почему вертикальная тяга считается одним из лучших упражнений для спины, как её правильно выполнять и каких ошибок стоит избегать.

Читать полностью » Спортсмены стали использовать сейфы и трекеры в отелях — консультанты по туризму сегодня в 9:10
Девушка-спортсменка не закрыла дверь в номере — и потом всё пошло не так

Потеря личных вещей в дорогом отеле стала для автора не просто стрессом, а уроком: как понять, кто ты, когда отбирают всё внешнее.

Читать полностью » Волны в Майами осложнили заплыв спортсменам — спасатели побережья сегодня в 8:10
Начала плавать из-за травмы, а теперь не могу представить день без бассейна

История о том, как спорт объединяет близких, вдохновляет на новые цели и помогает чувствовать радость от движения под солнцем Южного пляжа.

Читать полностью » Упражнение Дженки Уорнер укрепляет пресс и улучшает осанку — тренеры сегодня в 7:10
Делала это упражнение неделю — и джинсы застегнулись без усилий

Фитнес-гуру Дженки Уорнер делится простым, но мощным упражнением, которое укрепит мышцы пресса и придаст фигуре рельеф без изнурительных тренировок.

Читать полностью » Домашние тренировки с подъёмом таза улучшают осанку — физиотерапевты сегодня в 6:10
Делала это упражнение во время рекламы — теперь джинсы сидят как надо

Простое упражнение без оборудования поможет подтянуть ягодицы и улучшить форму тела. Узнайте, как выполнять его правильно, чтобы увидеть результат.

Читать полностью »

Новости
Наука
Крокодильи яйца возрастом пятьдесят пять миллионов лет обнаружены случайно фермером — Майкл Арчер
Еда
Украшение салата икрой усиливает праздничный эффект блюда по данным шеф-поваров
Красота и здоровье
Врач Малхасян: кофе является фактором обострения воспаления мочевого пузыря
ЮФО
На Кубани проводится проверка после публикаций о "концлагере" для животных в станице Роговской
Садоводство
Осенняя перекопка улучшает структуру почвы зимой по данным агрономов
Культура и шоу-бизнес
Аниме Death Stranding: Isolations выйдет на Disney+ в 2027 году — Хидео Кодзима
УрФО
Курганский госуниверситет вошел в Научный центр мирового уровня по селекции растений
СЗФО
Сенатор Кутепов предложил ограничить продажу вейпов в Санкт-Петербурге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet