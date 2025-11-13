Хотела талию тоньше, а стала шире: моя главная ошибка в тренировках
Не все популярные упражнения одинаково полезны для тех, кто стремится снизить вес и сделать фигуру стройнее. По словам фитнес-тренера Егора Ходырева, некоторые движения, напротив, могут замедлить прогресс и визуально увеличить объёмы тела. В интервью Men Today специалист назвал четыре упражнения, которых стоит избегать тем, кто работает над рельефом и тонкой талией.
"Такой элемент будет работать примерно так же, как и боковые экстензии. Если вы хотите заменить его чем-то, то лучше обратите внимание на скручивания в верхнем блоке", — пояснил Ходырев.
1. Наклоны с гантелями
Это одно из самых распространённых упражнений для бокового пресса, однако, по словам эксперта, оно может расширить талию, а не сделать её тоньше.
"Наклоны с гантелями закачивают косые мышцы живота, что делает его больше", — отметил тренер.
Косые мышцы действительно отвечают за боковую стабилизацию корпуса, но при их гипертрофии талия становится шире. Вместо этого лучше выполнять планку, скручивания или вакуум живота - они укрепляют пресс, не увеличивая объём.
Альтернатива:
-
Вакуум (3-4 подхода по 20-30 секунд)
-
Планка с подтягиванием колена
-
Скручивания на верхнем блоке
2. Боковые экстензии в тренажёре
Это упражнение похоже по воздействию на наклоны с гантелями. При частом выполнении оно также развивает косые мышцы и утолщает талию, что визуально портит силуэт, особенно у женщин.
Ходырев советует использовать боковые экстензии только в лечебных целях — для укрепления поясничной области после консультации с тренером или физиотерапевтом.
Альтернатива:
-
Сайд-планка (боковая планка)
-
Упражнение "Русский твист" с лёгким мячом
-
Работа на пресс без боковых нагрузок
3. Наклоны у блока кроссовера
Ещё одно движение, которое может помешать похудению. Оно также активно задействует косые мышцы и не способствует "сушке" в области живота.
"Такой элемент будет работать примерно так же, как и боковые экстензии. Если вы хотите заменить его чем-то, то лучше обратите внимание на скручивания в верхнем блоке", — заявил Ходырев.
При желании проработать верхний пресс и стабилизаторы лучше выбрать скручивания в кроссовере, где основное усилие направлено вперёд, а не вбок.
Альтернатива:
-
Скручивания в верхнем блоке
-
Упражнение "молитва"
-
Классические подъёмы корпуса
4. Приседания со штангой с большим весом
"Принято считать, что это упражнение направлено на ноги и ягодицы, но на самом деле в нём задействуется гораздо больше, в том числе мышцы кора. И дополнительные отягощения хорошо укрепят мышцы и увеличат их", — объяснил Ходырев.
Приседания действительно считаются базовым и эффективным упражнением, но для тех, кто стремится к стройности, чрезмерный вес может привести к росту мышечной массы и увеличению бёдер, ягодиц и талии.
Альтернатива:
-
Приседания с собственным весом
-
Выпады назад
-
Гоблет-приседания с лёгким отягощением
Сравнение упражнений: что выбрать при похудении
|Упражнение
|Почему мешает похудению
|Чем заменить
|Наклоны с гантелями
|Увеличивают косые мышцы, расширяют талию
|Вакуум, планка
|Боковые экстензии
|Перекачивают боковые мышцы
|Сайд-планка
|Наклоны у блока
|Нагрузку получают косые, а не пресс
|Скручивания в верхнем блоке
|Приседания с большим весом
|Увеличивают мышечный объём
|Приседания с собственным весом
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Делать упражнения на боковой пресс для "сжигания жира".
Последствие: Увеличение объёма талии.
Альтернатива: Кардио и функциональные тренировки.
-
Ошибка: Работать с чрезмерным весом при дефиците калорий.
Последствие: Задержка воды и рост мышц.
Альтернатива: Средние веса, больше повторений, интервальные тренировки.
-
Ошибка: Сосредоточиться только на силовых упражнениях.
Последствие: Замедление жиросжигания.
Альтернатива: Добавить кардио 3-4 раза в неделю.
А что если хочется сохранить форму, но не наращивать массу?
Главный принцип — контроль нагрузки и рациональное сочетание упражнений. Для женщин и мужчин, стремящихся к стройности, оптимальны функциональные тренировки, пилатес, TRX и умеренные силовые комплексы. Они активируют мышцы без увеличения их объёма.
Также важно соблюдать калорийный дефицит и баланс макронутриентов: 40 % белков, 30 % жиров и 30 % углеводов помогут ускорить обмен веществ.
FAQ
Можно ли полностью исключить приседания?
Нет, но следует использовать меньший вес и увеличивать количество повторений — это поможет укрепить мышцы без избыточного роста.
Сжигают ли боковые наклоны жир на талии?
Нет. Локальное жиросжигание — миф. Жир уходит равномерно по телу при общем дефиците калорий.
Что эффективнее для стройности: силовые или кардио?
Наилучший результат даёт сочетание обоих типов нагрузок.
Мифы и правда
Миф: Тяжёлые упражнения всегда ускоряют похудение.
Правда: Они укрепляют мышцы, но без дефицита калорий жир не уходит.
Миф: Чтобы убрать талию, нужно качать боковой пресс.
Правда: Это расширяет талию, а не делает её тоньше.
Миф: Девушкам нельзя приседать.
Правда: Можно, если соблюдать умеренные нагрузки и правильную технику.
Исторический контекст
Ранее бодибилдинг ориентировался на рост массы, но современные фитнес-тренды сместили акцент на функциональность, выносливость и эстетику. Именно поэтому сегодня всё больше тренеров рекомендуют заменять силовые перегрузки динамичными упражнениями, развивающими гибкость и координацию.
