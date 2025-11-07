Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 13:15

Раньше думала, что тяжелые веса для талии — это нормально, а теперь знаю, как избежать увеличения объема

Егор Ходырев: некоторые упражнения могут помешать похудению

Фитнес-тренер Егор Ходырев поделился с Men Today множеством полезных рекомендаций, касающихся упражнений, которые могут помешать желающим похудеть достичь своих целей. Он отметил, что некоторые популярные упражнения могут привести к ненужному увеличению объема определенных мышц, что затруднит процесс снижения веса и формирования пропорционального тела.

1. Наклоны с гантелями: опасность для живота

Наклоны с гантелями - одно из упражнений, которое, по мнению Ходырева, может мешать похудению, особенно если цель заключается в уменьшении объема талии. Это упражнение активно работает с косыми мышцами живота, что может привести к их утолщению и увеличению объема талии, особенно при регулярном выполнении.

"Наклоны с гантелями закачивают косые мышцы живота, что делает его визуально больше. Если ваша цель — уменьшить объем живота, это упражнение стоит исключить из тренировок или выполнять с большой осторожностью", — отметил Егор Ходырев.

Такой подход может негативно сказаться на фигуре, так как увеличение косых мышц может привести к неэстетичному увеличению талии, даже при снижении жировой массы.

2. Боковые экстензии в тренажере: аналогичная проблема

Боковые экстензии в тренажере - еще одно упражнение, которое следует выполнять с осторожностью, особенно если ваша цель — избавиться от жира на животе и уменьшить объем талии. Это упражнение имеет схожий эффект с наклонами с гантелями, так как оно также активно прорабатывает косые мышцы живота, что, в свою очередь, может привести к их утолщению.

"Если вы хотите заменить боковые экстензии чем-то другим, лучше выберите упражнения, которые не акцентируют нагрузку на косые мышцы живота, например, скручивания в верхнем блоке. Они помогут проработать пресс без увеличения объема в талии", — порекомендовал Егор Ходырев.

3. Наклоны у блока кроссовера: еще один "виновник" увеличения талии

Наклоны у блока кроссовера - еще одно упражнение, которое тренер не советует выполнять людям, стремящимся похудеть. Это упражнение имеет схожий эффект с боковыми экстензиями и наклонами с гантелями. Наклоны в кроссовере также сильно нагружают косые мышцы живота, что может привести к увеличению объема талии.

"Если вы хотите добиться более эстетичной фигуры, то лучше избегать наклонов с таким акцентом. Для тренировки пресса используйте упражнения, которые не приводят к утолщению талии, такие как скручивания с верхним блоком", — добавил Егор Ходырев.

4. Приседания со штангой с большим весом

Приседания со штангой с большим весом - это упражнение, которое традиционно используется для тренировки ягодиц и ног. Однако Ходырев отметил, что это упражнение имеет более широкий эффект и задействует в том числе мышцы кора, что может привести к увеличению объема в области талии.

"Приседания со штангой с большим весом хорошо укрепляют мышцы и увеличивают их объем. Это полезно для общего укрепления мышц, но если ваша цель — уменьшить объем талии, то такие упражнения могут работать против вас", — объяснил Егор Ходырев.

Он порекомендовал тем, кто не хочет увеличивать объем в талии, заменять приседания со штангой на приседания с собственным весом или с легким отягощением, чтобы избежать дополнительного роста мышц кора и, как следствие, увеличения объема талии.

Мифы и правда о тренировках для похудения

Миф Правда
Силовые тренировки всегда приводят к набору массы. Силовые тренировки могут быть полезны для похудения, если контролировать веса и правильно сочетать с кардио.
Чем тяжелее вес, тем быстрее сжигается жир. Силовые тренировки с большими весами могут приводить к увеличению объема мышц, а не к сжиганию жира.
Кардио-тренировки недостаточны для похудения. Кардио-тренировки важны для сжигания жира, но силовые тренировки необходимы для формирования подтянутого тела.

Исторический контекст

Силовые тренировки и кардио-упражнения начали развиваться в конце 19 — начале 20 века, когда атлеты и спортсмены стали искать новые способы улучшения своей физической формы и достижения эстетичных пропорций тела. Со временем тренировки для похудения стали более комплексными, и специалисты начали подчеркивать важность сочетания различных типов нагрузок, чтобы не только избавиться от жира, но и сохранить мышечную массу в правильном соотношении.

