Боль в коленях считают возрастной, но суставы требуют другого: ошибка, которая ускоряет разрушение

Скованность в коленях, тянущая боль в тазобедренных суставах и постоянный дискомфорт при движении многие воспринимают как неизбежную плату за возраст. Эти ощущения часто списывают на "естественный износ", не задумываясь, что с ними можно и нужно работать. Между тем исследования показывают: остеоартрит поддаётся контролю куда эффективнее, чем принято считать. Об этом сообщает издание The Conversation.

Движение вместо привычных сценариев лечения

Остеоартрит остаётся самым распространённым заболеванием суставов в мире и уже затрагивает сотни миллионов людей. Несмотря на это, лечение во многих странах по-прежнему строится вокруг таблеток и операций. Физическая активность нередко оказывается на втором плане, хотя именно она демонстрирует устойчивое снижение боли и улучшение функции суставов.

Исследования в Ирландии, Великобритании, Норвегии и США выявили одинаковую проблему. Менее половины пациентов получают направление на лечебную физкультуру или физиотерапию. Более 60% проходят лечение, не рекомендованное клиническими протоколами, а около 40% направляются к хирургу до полноценного рассмотрения нехирургических вариантов.

Почему суставам необходимо движение

Долгое время остеоартрит считался следствием механического "износа", но современные данные опровергают этот подход. Сустав — это живая система, способная к восстановлению и адаптации. Ключевую роль здесь играет хрящ — плотная ткань, смягчающая нагрузку между костями.

Хрящ не имеет кровоснабжения, поэтому его питание напрямую зависит от движения. При ходьбе или нагрузке он сжимается и разжимается, выводя продукты обмена и впитывая питательные вещества из суставной жидкости. Именно поэтому длительная неподвижность ухудшает состояние суставов, а регулярная активность помогает им сохранять эластичность.

Крупное исследование, опубликованное в The Lancet, предупреждает: к 2050 году число людей с остеоартритом может приблизиться к одному миллиарду. Рост продолжительности жизни, снижение повседневной активности и увеличение массы тела усиливают эту тенденцию, а такие симптомы, как боль в колене, всё чаще оказываются связаны не с возрастом, а с биомеханикой движения и привычками.

Заболевание всего сустава, а не одной ткани

Сегодня остеоартрит рассматривают как заболевание всего сустава. В процесс вовлекаются хрящи, кость, связки, мышцы, суставная жидкость и нервная система. Именно поэтому упражнения дают комплексный эффект.

Одним из ранних признаков заболевания считается мышечная слабость. Силовые тренировки помогают замедлить её развитие и снизить риск прогрессирования. Дополняют их нейромышечные программы, направленные на улучшение координации, равновесия и качества движений. Такие подходы повышают стабильность суставов и возвращают уверенность в движении.

Польза для всего организма

Регулярная физическая активность давно признана универсальным фактором поддержки здоровья. При остеоартрите она влияет не только на суставы, но и на воспалительные и метаболические процессы во всём организме.

Избыточный вес остаётся одним из ключевых факторов риска. Он опасен не только нагрузкой на суставы, но и повышенным уровнем воспалительных молекул, ускоряющих разрушение хряща. Движение помогает снижать эти маркеры и поддерживать здоровье тканей.

На сегодняшний день не существует лекарств, способных изменить течение остеоартрита. Операция может помочь в отдельных случаях, но она подходит не всем. Физические упражнения остаются самым безопасным и доступным методом, который целесообразно использовать на всех стадиях заболевания. Регулярное движение укрепляет суставы, снижает боль и поддерживает общее состояние здоровья, часто откладывая необходимость радикальных мер.