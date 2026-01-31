Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Рентген колена
Рентген колена
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 14:03

Боль в коленях считают возрастной, но суставы требуют другого: ошибка, которая ускоряет разрушение

Скованность в коленях, тянущая боль в тазобедренных суставах и постоянный дискомфорт при движении многие воспринимают как неизбежную плату за возраст. Эти ощущения часто списывают на "естественный износ", не задумываясь, что с ними можно и нужно работать. Между тем исследования показывают: остеоартрит поддаётся контролю куда эффективнее, чем принято считать. Об этом сообщает издание The Conversation.

Движение вместо привычных сценариев лечения

Остеоартрит остаётся самым распространённым заболеванием суставов в мире и уже затрагивает сотни миллионов людей. Несмотря на это, лечение во многих странах по-прежнему строится вокруг таблеток и операций. Физическая активность нередко оказывается на втором плане, хотя именно она демонстрирует устойчивое снижение боли и улучшение функции суставов.

Исследования в Ирландии, Великобритании, Норвегии и США выявили одинаковую проблему. Менее половины пациентов получают направление на лечебную физкультуру или физиотерапию. Более 60% проходят лечение, не рекомендованное клиническими протоколами, а около 40% направляются к хирургу до полноценного рассмотрения нехирургических вариантов.

Почему суставам необходимо движение

Долгое время остеоартрит считался следствием механического "износа", но современные данные опровергают этот подход. Сустав — это живая система, способная к восстановлению и адаптации. Ключевую роль здесь играет хрящ — плотная ткань, смягчающая нагрузку между костями.

Хрящ не имеет кровоснабжения, поэтому его питание напрямую зависит от движения. При ходьбе или нагрузке он сжимается и разжимается, выводя продукты обмена и впитывая питательные вещества из суставной жидкости. Именно поэтому длительная неподвижность ухудшает состояние суставов, а регулярная активность помогает им сохранять эластичность.

Крупное исследование, опубликованное в The Lancet, предупреждает: к 2050 году число людей с остеоартритом может приблизиться к одному миллиарду. Рост продолжительности жизни, снижение повседневной активности и увеличение массы тела усиливают эту тенденцию, а такие симптомы, как боль в колене, всё чаще оказываются связаны не с возрастом, а с биомеханикой движения и привычками.

Заболевание всего сустава, а не одной ткани

Сегодня остеоартрит рассматривают как заболевание всего сустава. В процесс вовлекаются хрящи, кость, связки, мышцы, суставная жидкость и нервная система. Именно поэтому упражнения дают комплексный эффект.

Одним из ранних признаков заболевания считается мышечная слабость. Силовые тренировки помогают замедлить её развитие и снизить риск прогрессирования. Дополняют их нейромышечные программы, направленные на улучшение координации, равновесия и качества движений. Такие подходы повышают стабильность суставов и возвращают уверенность в движении.

Польза для всего организма

Регулярная физическая активность давно признана универсальным фактором поддержки здоровья. При остеоартрите она влияет не только на суставы, но и на воспалительные и метаболические процессы во всём организме.

Избыточный вес остаётся одним из ключевых факторов риска. Он опасен не только нагрузкой на суставы, но и повышенным уровнем воспалительных молекул, ускоряющих разрушение хряща. Движение помогает снижать эти маркеры и поддерживать здоровье тканей.

На сегодняшний день не существует лекарств, способных изменить течение остеоартрита. Операция может помочь в отдельных случаях, но она подходит не всем. Физические упражнения остаются самым безопасным и доступным методом, который целесообразно использовать на всех стадиях заболевания. Регулярное движение укрепляет суставы, снижает боль и поддерживает общее состояние здоровья, часто откладывая необходимость радикальных мер.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Колено ноет не из-за возраста — виновата обувь: какая пара вчера в 10:10

Часто боль в колене связана не с возрастом, а с обувью: плоская подошва и каблуки нарушают биомеханику шага и усиливают нагрузку на сустав.

Читать полностью » Сердце оказалось не одноразовым: в нём есть запасной механизм на чёрный день вчера в 9:15

Учёные выяснили, что сердце человека способно восстанавливать клетки после инфаркта. Это открытие меняет подходы к лечению и реабилитации пациентов.

Читать полностью » Стакан замороженных ягод утром — и день идёт иначе: чем они выигрывают у апельсина и банана вчера в 6:48

Диетологи отмечают: ягоды — утренний выбор с меньшим содержанием сахара, больше клетчатки и антоцианов; небольшая порция с белком помогает держать энергию ровной.

Читать полностью » Телефон перед сном не всегда враг: в каких случаях экран реально успокаивает и “выключает” мысли 29.01.2026 в 20:00

Сомнолог Павел Кудинов объясняет: экран перед сном иногда помогает как белый шум, но синий свет снижает мелатонин — когда гаджеты реально вредят, а когда нет.

Читать полностью » Яркая помада после 50 может старить: замените тон на этот — и губы выглядят моложе 29.01.2026 в 19:43

После 50 макияж работает на свежесть: помада и её оттенок решают всё. Нужен тёплый нюд, кремовая текстура и подбор под тон кожи — лицо станет ровнее.

Читать полностью » Смертность как при катастрофе, лечения ноль: вирус с пугающей статистикой остаётся в тени 29.01.2026 в 17:20

Смертельный вирус с летальностью до 75% существует десятилетиями, но до сих пор остаётся без вакцины и лекарств — и на это есть тревожные причины.

Читать полностью » Кажутся мелочами — а запускают разрушение нервной системы: сигналы, которые терпят годами 29.01.2026 в 17:05

Нарушения сна, головные боли и снижение настроения часто считают пустяками. Врач объяснил, почему именно с них могут начинаться серьезные проблемы.

Читать полностью » Минералка одинаковая, а эффект разный: что на самом деле важно в санатории 29.01.2026 в 16:48

Терапевт Александр Карабиненко рассказал NewsInfo, на что обращать внимание при выборе санатория.

Читать полностью »

Новости
Наука
Телескоп заглянул в прошлое: новый сценарий объясняет стремительный рост чёрных дыр
Туризм
Прямых рейсов нет, а отдых есть: туры на греческие острова запускают через Турцию
Садоводство
Домашние тропинки стали безопасными — и без соли: метод, который не портит сад
Питомцы
Каждое движение — сигнал: кошка воспитывает котят языком, который люди почти не замечают
Наука
Запретные регионы на Марсе напугали НАСА — туда нельзя отправлять даже марсоходы
Спорт и фитнес
Фитнес тормозит сам себя: 5 популярных мифов о тренировках, которые воруют результат
Туризм
Прилетела утром — и влюбилась к вечеру: как увидеть Иркутск за один день и не устать
Садоводство
Сансевиерия "развалилась" веером — причина почти всегда в одном, и это легко исправить
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet