Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Секс по дружбе
Секс по дружбе
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 18:20

Мышцы таза на пределе — и вот он, взрыв эмоций: как силовые упражнения активируют те же зоны, что и секс

ASB: тренировки на пресс активируют симпатическую нервную систему и вызывают оргазм

Исследователи из Центра сексуального здоровья при Университете Индианы опубликовали в журнале Archives of Sexual Behavior уникальное исследование, посвящённое необычному явлению — оргазму, возникающему во время физических упражнений. Работа стала одной из самых подробных на сегодняшний день: специалисты впервые систематизировали наблюдения, опросы и интервью, чтобы понять, почему и как именно тренировки способны вызывать реакции, схожие с сексуальным возбуждением.

Как всё началось

Учёные решили разобраться, каким образом движение и мышечное напряжение способны активировать те же участки мозга и нервной системы, что и сексуальная стимуляция. В ходе масштабного опроса сотен участниц выяснилось: чаще всего необычные ощущения возникают при выполнении упражнений на пресс, при подъёме по канату и во время силовых тренировок с утяжелением. Эти наблюдения легли в основу последующего качественного исследования.

Интервью и личные истории

Следующим шагом стало проведение глубинных интервью с 21 женщиной в возрасте от 19 до 68 лет, которые хотя бы раз испытывали подобные ощущения. Многие из них вспомнили, что впервые столкнулись с этим явлением ещё в детстве — во время уроков физкультуры или спортивных занятий. Сначала участницы не придавали этому значения, но позже осознали, что испытываемое чувство похоже на оргазм. При этом оно возникало без сексуальных мыслей и фантазий.

"У большинства женщин не было эротических мыслей во время тренировок", — отметили специалисты Центра сексуального здоровья.

Большинство респонденток описали происходящее как внутреннее, почти вибрирующее ощущение в области корпуса, не идентичное классическому оргазму, но сопровождающееся эмоциональной разрядкой. Некоторые из них со временем научились предугадывать подобные состояния и даже использовать это знание, чтобы лучше понимать своё тело и управлять реакциями.

Физиология явления

Учёные подчеркивают: феномен имеет чисто физиологическую природу. Вероятнее всего, ключевую роль играет напряжение мышц тазового дна и активизация симпатической нервной системы, отвечающей за возбуждение и ускорение сердечного ритма. Такие реакции типичны для сильной физической нагрузки, особенно в упражнениях, где активно задействуется корпус и пресс.

Возможные механизмы

  1. Сжатие глубоких мышц таза при определённых движениях (например, при подъёме ног или планке) усиливает приток крови к этой области.

  2. Нервные окончания, находящиеся рядом с репродуктивными органами, могут реагировать на давление и напряжение.

  3. Эндорфины, выделяемые при интенсивных тренировках, усиливают ощущение удовольствия.

Таблица: сравнение реакций тела при разных упражнениях

Упражнение Основная группа мышц Частота упоминаний в исследовании Возможная причина реакции
Подъём по канату Пресс, таз, спина Высокая Глубокое напряжение и ритмичные движения активируют тазовое дно
Скручивания и "велосипед" Пресс, корпус Средняя Повторное сокращение мышц пресса усиливает кровоток
Планка и боковые удержания Кора, ягодицы, плечи Средняя Статическое напряжение вызывает длительное сокращение мышц таза
Приседания с весом Ноги, ягодицы, спина Низкая Кратковременные пиковые нагрузки стимулируют нервные окончания
Йога и пилатес Глубокие мышцы, таз Низкая Мягкая стимуляция мышц и дыхательные практики создают комфортное возбуждение

Польза и новые перспективы

Исследователи отмечают, что понимание этого механизма может помочь женщинам лучше осознавать собственные физиологические реакции и повысить качество сексуальной жизни. Контроль над дыханием, внимательность к телу и тренировка глубоких мышц кора становятся не только инструментами фитнеса, но и способом укрепления связи между физическим и эмоциональным состоянием.

Некоторые специалисты считают, что знание об "спортивных оргазмах" способно снизить уровень тревожности у женщин, столкнувшихся с этим впервые, ведь нередко необычные ощущения воспринимаются как нечто постыдное или неприличное. В действительности это естественная реакция организма, связанная с нейрофизиологией и адаптацией к нагрузке.

Мифы и правда (ClaimReview)

Миф 1. такие оргазмы — следствие сексуальных фантазий.
Правда: большинство участниц подчёркивают, что никаких эротических мыслей в момент упражнений не возникает.

Миф 2. это редкое явление.
Правда: по опросам, с ним сталкивается каждая десятая женщина, занимающаяся спортом регулярно.

Миф 3. это опасно для здоровья.
Правда: физиологически такие реакции безопасны и не требуют медицинского вмешательства.

Интересные факты

  1. Явление впервые получило научное описание ещё в 1950-е годы, но долгое время считалось "курьёзом".

  2. Наиболее часто оно возникает при упражнениях, включающих подъём ног и работу с собственным весом.

  3. В фитнес-сообществе это явление неофициально называют "coregasm" — от слов core (корпус) и orgasm (оргазм).

Учёные планируют расширить выборку и исследовать реакции у мужчин, чтобы выяснить, насколько универсальны эти механизмы. Также рассматривается использование нейровизуализации — МРТ и ЭЭГ — для точного определения участков мозга, активирующихся во время подобных реакций. В будущем это может помочь понять, как физическая активность влияет на эмоциональное благополучие и сексуальное здоровье в целом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сьер: каменные орудия в Наморотукунане сохраняли технологию 300 тыс. лет сегодня в 18:24
Африка раскрывает древний секрет: каменные орудия 2,75 млн лет — и это только начало шока

На стоянке Наморотукунан в Кении нашли древнейшие каменные орудия возрастом 2,75 миллиона лет. Учёные раскрыли тайну культурной устойчивости первых людей.

Читать полностью » Двойная тяжёлая вода в протопланетном диске подтвердила древнее происхождение воды — Лукас Родригес сегодня в 12:08
Лёд, который помнит доисторический космос: астрономы нашли древнейшую форму воды во Вселенной

Астрономы впервые обнаружили двойную тяжёлую воду в протопланетном диске вокруг звезды V883 Ori. Что это открытие говорит о происхождении воды во Вселенной?

Читать полностью » Учёные из Оксфорда впервые показали, как сворачивается ДНК внутри клетки — Джеймс Дэвис сегодня в 11:08
Переключатели жизни нашли своё место: биологи увидели, как гены включаются в реальном времени

Учёные из Оксфорда впервые увидели, как ДНК сворачивается, чтобы управлять генами. Новый метод MCC ultra открывает путь к персонализированной медицине будущего.

Читать полностью » Микробиологи оживили древние бактерии из соляных кристаллов Делавэрского бассейна — Рассел Вриланд сегодня в 10:36
Кто живёт в недрах Земли 250 миллионов лет: случай, который поставил под сомнение границы биологии

Могли ли бактерии действительно "проспать" 250 миллионов лет в кристалле соли? История сенсационного эксперимента, который разделил научный мир на сторонников и скептиков.

Читать полностью » Крысы уничтожили древние леса острова Пасхи, съев семена пальм и лишив природу возрождения — ученые сегодня в 9:36
Пальмы ели, не топоры: кто на самом деле уничтожил природу острова Пасхи

Исчезновение лесов острова Пасхи долго считали делом рук человека. Но новые исследования показали: настоящую катастрофу вызвали незаметные пришельцы — полинезийские крысы.

Читать полностью » Самовоспроизводящиеся зонды могли исследовать Солнечную систему без контакта с человечеством — Алекс Эллери сегодня в 8:36
Галактика как сад, а зонды — её пчёлы: теория, которая заставляет пересмотреть поиски инопланетян

Могли ли инопланетяне уже побывать в нашей Солнечной системе? Учёные изучают идею самовоспроизводящихся зондов фон Неймана — машин, способных жить и размножаться в космосе.

Читать полностью » Итальянские биотехнологи разработали экологичный способ переработки ПЭТ-пластика в чистые аминокислоты — Елена Розини сегодня в 7:36
То, что травит океаны, теперь питает жизнь: пластик превратили в источник аминокислот

Учёные из Италии нашли экологичный способ перерабатывать пластиковые бутылки в аминокислоты, применяемые в медицине и косметике. Как работает технология?

Читать полностью » Археологи обнаружили в Перу храмы Карала, пережившего древнюю засуху — археолог Рут Шейди сегодня в 6:36
Дождь ушёл на 4000 лет — и родилась мудрость: как Карал спас себя, отказавшись от войны и власти

Археологи раскрыли тайну, как древняя цивилизация Карал пережила глобальную засуху 4200 лет назад. Их уроки выживания и гармонии с природой актуальны и сегодня.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Застрял на обочине без связи и помощи: теперь знаю, что нужно иметь в багажнике каждому
ПФО
Владимиру Путину представили проект нового района Самары "Беспилотный"
Еда
Неправильная температура при жарке приводит к потере сочности стейка
Туризм
Висячая железная дорога на Хуаншане: безопасный подъём на высоту 500 метров
Культура и шоу-бизнес
Блейк Лайвли подала иск против Джастина Бальдони на 161 миллион долларов — Variety
Дом
Организация спальни по методу Джулии Пински помогает создать атмосферу покоя и уюта
Красота и здоровье
Профессор Сьюзан Чон: снизить риск рака кожи можно даже после лет активного загара
Красота и здоровье
Диетолог Константину: мёд помогает поддерживать энергию и тонус при умеренном употреблении
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet