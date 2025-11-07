Мышцы таза на пределе — и вот он, взрыв эмоций: как силовые упражнения активируют те же зоны, что и секс
Исследователи из Центра сексуального здоровья при Университете Индианы опубликовали в журнале Archives of Sexual Behavior уникальное исследование, посвящённое необычному явлению — оргазму, возникающему во время физических упражнений. Работа стала одной из самых подробных на сегодняшний день: специалисты впервые систематизировали наблюдения, опросы и интервью, чтобы понять, почему и как именно тренировки способны вызывать реакции, схожие с сексуальным возбуждением.
Как всё началось
Учёные решили разобраться, каким образом движение и мышечное напряжение способны активировать те же участки мозга и нервной системы, что и сексуальная стимуляция. В ходе масштабного опроса сотен участниц выяснилось: чаще всего необычные ощущения возникают при выполнении упражнений на пресс, при подъёме по канату и во время силовых тренировок с утяжелением. Эти наблюдения легли в основу последующего качественного исследования.
Интервью и личные истории
Следующим шагом стало проведение глубинных интервью с 21 женщиной в возрасте от 19 до 68 лет, которые хотя бы раз испытывали подобные ощущения. Многие из них вспомнили, что впервые столкнулись с этим явлением ещё в детстве — во время уроков физкультуры или спортивных занятий. Сначала участницы не придавали этому значения, но позже осознали, что испытываемое чувство похоже на оргазм. При этом оно возникало без сексуальных мыслей и фантазий.
"У большинства женщин не было эротических мыслей во время тренировок", — отметили специалисты Центра сексуального здоровья.
Большинство респонденток описали происходящее как внутреннее, почти вибрирующее ощущение в области корпуса, не идентичное классическому оргазму, но сопровождающееся эмоциональной разрядкой. Некоторые из них со временем научились предугадывать подобные состояния и даже использовать это знание, чтобы лучше понимать своё тело и управлять реакциями.
Физиология явления
Учёные подчеркивают: феномен имеет чисто физиологическую природу. Вероятнее всего, ключевую роль играет напряжение мышц тазового дна и активизация симпатической нервной системы, отвечающей за возбуждение и ускорение сердечного ритма. Такие реакции типичны для сильной физической нагрузки, особенно в упражнениях, где активно задействуется корпус и пресс.
Возможные механизмы
-
Сжатие глубоких мышц таза при определённых движениях (например, при подъёме ног или планке) усиливает приток крови к этой области.
-
Нервные окончания, находящиеся рядом с репродуктивными органами, могут реагировать на давление и напряжение.
-
Эндорфины, выделяемые при интенсивных тренировках, усиливают ощущение удовольствия.
Таблица: сравнение реакций тела при разных упражнениях
|Упражнение
|Основная группа мышц
|Частота упоминаний в исследовании
|Возможная причина реакции
|Подъём по канату
|Пресс, таз, спина
|Высокая
|Глубокое напряжение и ритмичные движения активируют тазовое дно
|Скручивания и "велосипед"
|Пресс, корпус
|Средняя
|Повторное сокращение мышц пресса усиливает кровоток
|Планка и боковые удержания
|Кора, ягодицы, плечи
|Средняя
|Статическое напряжение вызывает длительное сокращение мышц таза
|Приседания с весом
|Ноги, ягодицы, спина
|Низкая
|Кратковременные пиковые нагрузки стимулируют нервные окончания
|Йога и пилатес
|Глубокие мышцы, таз
|Низкая
|Мягкая стимуляция мышц и дыхательные практики создают комфортное возбуждение
Польза и новые перспективы
Исследователи отмечают, что понимание этого механизма может помочь женщинам лучше осознавать собственные физиологические реакции и повысить качество сексуальной жизни. Контроль над дыханием, внимательность к телу и тренировка глубоких мышц кора становятся не только инструментами фитнеса, но и способом укрепления связи между физическим и эмоциональным состоянием.
Некоторые специалисты считают, что знание об "спортивных оргазмах" способно снизить уровень тревожности у женщин, столкнувшихся с этим впервые, ведь нередко необычные ощущения воспринимаются как нечто постыдное или неприличное. В действительности это естественная реакция организма, связанная с нейрофизиологией и адаптацией к нагрузке.
Мифы и правда (ClaimReview)
Миф 1. такие оргазмы — следствие сексуальных фантазий.
Правда: большинство участниц подчёркивают, что никаких эротических мыслей в момент упражнений не возникает.
Миф 2. это редкое явление.
Правда: по опросам, с ним сталкивается каждая десятая женщина, занимающаяся спортом регулярно.
Миф 3. это опасно для здоровья.
Правда: физиологически такие реакции безопасны и не требуют медицинского вмешательства.
Интересные факты
-
Явление впервые получило научное описание ещё в 1950-е годы, но долгое время считалось "курьёзом".
-
Наиболее часто оно возникает при упражнениях, включающих подъём ног и работу с собственным весом.
-
В фитнес-сообществе это явление неофициально называют "coregasm" — от слов core (корпус) и orgasm (оргазм).
Учёные планируют расширить выборку и исследовать реакции у мужчин, чтобы выяснить, насколько универсальны эти механизмы. Также рассматривается использование нейровизуализации — МРТ и ЭЭГ — для точного определения участков мозга, активирующихся во время подобных реакций. В будущем это может помочь понять, как физическая активность влияет на эмоциональное благополучие и сексуальное здоровье в целом.
