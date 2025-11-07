Мышцы таза на пределе — и вот он, взрыв эмоций: как силовые упражнения активируют те же зоны, что и секс

Исследователи из Центра сексуального здоровья при Университете Индианы опубликовали в журнале Archives of Sexual Behavior уникальное исследование, посвящённое необычному явлению — оргазму, возникающему во время физических упражнений. Работа стала одной из самых подробных на сегодняшний день: специалисты впервые систематизировали наблюдения, опросы и интервью, чтобы понять, почему и как именно тренировки способны вызывать реакции, схожие с сексуальным возбуждением.

Как всё началось

Учёные решили разобраться, каким образом движение и мышечное напряжение способны активировать те же участки мозга и нервной системы, что и сексуальная стимуляция. В ходе масштабного опроса сотен участниц выяснилось: чаще всего необычные ощущения возникают при выполнении упражнений на пресс, при подъёме по канату и во время силовых тренировок с утяжелением. Эти наблюдения легли в основу последующего качественного исследования.

Интервью и личные истории

Следующим шагом стало проведение глубинных интервью с 21 женщиной в возрасте от 19 до 68 лет, которые хотя бы раз испытывали подобные ощущения. Многие из них вспомнили, что впервые столкнулись с этим явлением ещё в детстве — во время уроков физкультуры или спортивных занятий. Сначала участницы не придавали этому значения, но позже осознали, что испытываемое чувство похоже на оргазм. При этом оно возникало без сексуальных мыслей и фантазий.

"У большинства женщин не было эротических мыслей во время тренировок", — отметили специалисты Центра сексуального здоровья.

Большинство респонденток описали происходящее как внутреннее, почти вибрирующее ощущение в области корпуса, не идентичное классическому оргазму, но сопровождающееся эмоциональной разрядкой. Некоторые из них со временем научились предугадывать подобные состояния и даже использовать это знание, чтобы лучше понимать своё тело и управлять реакциями.

Физиология явления

Учёные подчеркивают: феномен имеет чисто физиологическую природу. Вероятнее всего, ключевую роль играет напряжение мышц тазового дна и активизация симпатической нервной системы, отвечающей за возбуждение и ускорение сердечного ритма. Такие реакции типичны для сильной физической нагрузки, особенно в упражнениях, где активно задействуется корпус и пресс.

Возможные механизмы

Сжатие глубоких мышц таза при определённых движениях (например, при подъёме ног или планке) усиливает приток крови к этой области. Нервные окончания, находящиеся рядом с репродуктивными органами, могут реагировать на давление и напряжение. Эндорфины, выделяемые при интенсивных тренировках, усиливают ощущение удовольствия.

Таблица: сравнение реакций тела при разных упражнениях

Упражнение Основная группа мышц Частота упоминаний в исследовании Возможная причина реакции Подъём по канату Пресс, таз, спина Высокая Глубокое напряжение и ритмичные движения активируют тазовое дно Скручивания и "велосипед" Пресс, корпус Средняя Повторное сокращение мышц пресса усиливает кровоток Планка и боковые удержания Кора, ягодицы, плечи Средняя Статическое напряжение вызывает длительное сокращение мышц таза Приседания с весом Ноги, ягодицы, спина Низкая Кратковременные пиковые нагрузки стимулируют нервные окончания Йога и пилатес Глубокие мышцы, таз Низкая Мягкая стимуляция мышц и дыхательные практики создают комфортное возбуждение

Польза и новые перспективы

Исследователи отмечают, что понимание этого механизма может помочь женщинам лучше осознавать собственные физиологические реакции и повысить качество сексуальной жизни. Контроль над дыханием, внимательность к телу и тренировка глубоких мышц кора становятся не только инструментами фитнеса, но и способом укрепления связи между физическим и эмоциональным состоянием.

Некоторые специалисты считают, что знание об "спортивных оргазмах" способно снизить уровень тревожности у женщин, столкнувшихся с этим впервые, ведь нередко необычные ощущения воспринимаются как нечто постыдное или неприличное. В действительности это естественная реакция организма, связанная с нейрофизиологией и адаптацией к нагрузке.

Мифы и правда (ClaimReview)

Миф 1. такие оргазмы — следствие сексуальных фантазий.

Правда: большинство участниц подчёркивают, что никаких эротических мыслей в момент упражнений не возникает.

Миф 2. это редкое явление.

Правда: по опросам, с ним сталкивается каждая десятая женщина, занимающаяся спортом регулярно.

Миф 3. это опасно для здоровья.

Правда: физиологически такие реакции безопасны и не требуют медицинского вмешательства.

Интересные факты

Явление впервые получило научное описание ещё в 1950-е годы, но долгое время считалось "курьёзом". Наиболее часто оно возникает при упражнениях, включающих подъём ног и работу с собственным весом. В фитнес-сообществе это явление неофициально называют "coregasm" — от слов core (корпус) и orgasm (оргазм).

Учёные планируют расширить выборку и исследовать реакции у мужчин, чтобы выяснить, насколько универсальны эти механизмы. Также рассматривается использование нейровизуализации — МРТ и ЭЭГ — для точного определения участков мозга, активирующихся во время подобных реакций. В будущем это может помочь понять, как физическая активность влияет на эмоциональное благополучие и сексуальное здоровье в целом.