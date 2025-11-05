Женщины выигрывают в спорте у мужчин: исследование перевернуло представления о тренировках
Современная наука всё чаще подтверждает: одинаковые усилия в спорте приносят мужчинам и женщинам разные результаты. Недавнее крупное исследование показало, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний мужчинам приходится работать почти в два раза интенсивнее, чем женщинам.
Исследование, которое поставило точку в спорах
Работу провели учёные из Китая, проанализировав данные более 85 000 человек из британского биобанка. Все участники носили фитнес-трекеры, фиксирующие реальную продолжительность и интенсивность активности. За ними наблюдали почти восемь лет — исследователи отслеживали, у кого со временем развивались заболевания сердца и какие факторы на это влияли.
Средний возраст добровольцев составил 61 год, большинство — женщины (около 57 %). Отдельно анализировали данные о смертности, где доля мужчин была выше — примерно 70 %.
После корректировки на индекс массы тела, вредные привычки и другие показатели специалисты пришли к выводу: женский организм реагирует на физические нагрузки заметно эффективнее. Чтобы достичь одинакового уровня защиты от ишемической болезни сердца, женщинам достаточно около 250 минут активности в неделю, а мужчинам требуется около 530 минут.
Сравнение: как отличаются результаты
|
Уровень нагрузки
|
Женщины — снижение риска
|
Мужчины — снижение риска
|
150 минут в неделю
|
22 %
|
17 %
|
300 минут в неделю
|
21 %
|
11 %
|
Для снижения смертности от сердечно-сосудистых болезней на 30 %
|
51 мин/нед
|
85 мин/нед
Даже при стандартных 150 минутах упражнений в неделю женщины показывали снижение смертности от болезней сердца на 70 %, тогда как у мужчин этот показатель не превышал 19 %.
Почему природа устроила нас по-разному
У мужчин и женщин разные гормональные профили и типы обмена веществ. Более высокий уровень тестостерона у мужчин способствует накоплению висцерального жира — именно того, что повышает уровень холестерина и вызывает воспалительные процессы. Женский организм в репродуктивном возрасте защищён эстрогенами, которые улучшают работу сосудов и снижают уровень вредных липидов.
"Физиологически, духовно женщины превосходят мужчин, — сказал старший медицинский аналитик Fox News доктор Марк Сигел. — Мы больше курим, мы больше пьём, мы не так много занимаемся спортом".
По его словам, мужчины часто недооценивают риски, тогда как женщины склонны следовать рекомендациям врачей и внимательнее относиться к сигналам тела.
Советы шаг за шагом: как укрепить сердце
- Проверить реальный уровень активности. Используйте фитнес-браслет или умные часы, чтобы измерять не шаги, а минуты умеренных и интенсивных нагрузок.
- Следовать правилу постепенности. Увеличивайте нагрузку каждые две недели на 10-15 %, чтобы не вызвать стресс у сердечно-сосудистой системы.
- Включать кардио-нагрузки. Пешие прогулки, плавание, бег трусцой, велосипед — всё, что держит пульс в зоне 60-80 % от максимального.
- Не забывать про силовые тренировки. Они улучшают обмен веществ и повышают устойчивость сосудов.
- Отслеживать восстановление. Качественный сон и контроль стресса — не менее важны, чем сами тренировки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: ограничиваться редкими интенсивными занятиями.
Последствие: перегрузка сердца и повышенный риск воспалений.
Альтернатива: делать короткие тренировки 5-6 раз в неделю, чередуя кардио и растяжку.
- Ошибка: тренироваться без контроля пульса.
Последствие: чрезмерная нагрузка на сосуды.
Альтернатива: использовать пульсометр или умные часы с датчиком сердечного ритма.
- Ошибка: игнорировать питание.
Последствие: низкий уровень энергии и повышенный холестерин.
Альтернатива: добавить в рацион рыбу, орехи, оливковое масло, богатые омега-3.
А что если нагрузка кажется чрезмерной?
Для тех, кто не может выделить на спорт час в день, важно помнить: даже короткая, но регулярная активность имеет значение. Десятиминутные прогулки после еды, подъем по лестнице вместо лифта и простая утренняя гимнастика в сумме дадут тот же эффект, что и полноценная тренировка. Главное — движение каждый день.
Плюсы и минусы разных подходов
|
Подход
|
Плюсы
|
Минусы
|
Долгие тренировки по выходным
|
Подходит занятым людям
|
Риск перенагрузки сердца
|
Короткие ежедневные занятия
|
Стабильный результат, меньше стресс
|
Требует дисциплины
|
Умеренная ходьба и плавание
|
Щадит суставы
|
Медленный прогресс при лишнем весе
FAQ
Какой вид спорта безопасен для сердца?
Подойдут кардио-нагрузки средней интенсивности: быстрая ходьба, плавание, велосипед, танцы.
Можно ли компенсировать недостаток движений питанием и витаминами?
Нет, но витамины D и B6, а также магний и коэнзим Q10 поддерживают работу сердца в сочетании с физической активностью.
Сколько нужно заниматься после 50 лет?
Врачи рекомендуют не менее 150 минут в неделю умеренной активности, постепенно увеличивая время до 300 минут, если позволяет состояние здоровья.
Мифы и правда
Миф: мужчины изначально выносливее, значит, им проще защищать сердце.
Правда: выносливость не означает лучшую сердечную защиту — гормональные и метаболические факторы работают против них.
Миф: только интенсивные тренировки дают эффект.
Правда: умеренная регулярность важнее, чем редкие сверхнагрузки.
Миф: сердечные болезни — удел пожилых.
Правда: проблемы с сосудами формируются задолго до старости, и профилактику нужно начинать в молодом возрасте.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru