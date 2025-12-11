Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Подъём гантель
Подъём гантель
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 5:28

Оправдания растут быстрее мышц: топ-причины, которые крадут форму, и способы вернуть себе контроль

Усталость стала главной причиной пропуска тренировок — Femina

Почти каждый хотя бы раз придумывал причину, почему сегодня точно не получится потренироваться. Иногда отговорки звучат вполне убедительно, а иногда становятся привычным способом избегать движения. Но есть аргументы, которые повторяются особенно часто — и именно они мешают вернуть спорт в жизнь. Об этом сообщает Femina.

Почему оправдания появляются даже у тех, кто хочет заниматься спортом

Даже если человек искренне хочет уделять внимание здоровью, повседневные заботы легко перетягивают внимание на себя. Работа, семья, усталость и стресс постепенно превращаются в непреодолимые препятствия, даже когда внутренне мы понимаем ценность движения для тела и морального состояния. Всемирная организация здравоохранения рекомендует минимум 150 минут умеренной активности в неделю, но добиться этой нормы непросто, когда силы на исходе, а настроение меняется под давлением ежедневных задач.

Сеть PureGym проанализировала ответы 2000 взрослых и выяснила, что многие оправдания связаны с ритмом современной жизни. Люди всё реже находят время для тренировок, а усталость и ощущение перегруженности становятся главными причинами отказа двигаться. Похожую закономерность отмечают и тренеры, напоминая, что эмоции, сон и общий уровень стресса напрямую влияют на мотивацию. Поддерживать регулярность помогает осознание собственных привычек и умение вовремя остановиться, если отговорки начинают повторяться.

Что опрошенные называют главными препятствиями

Исследование показало, что четверть участников чаще всего говорит об усталости. Каждый пятый считает, что ему не хватает времени. Нехватка энтузиазма, беспокойство и промедление также занимают высокие позиции: многие признают, что нередко переносят тренировку на "другой день", который так и не наступает. В список попадают даже мелочи: разряженный телефон, забытые наушники и плохая погода. Интересно, что такие "технические" причины особенно популярны среди молодых людей.

Усталость и нехватка времени: два самых частых аргумента

Усталость становится лидером среди причин, почему тренировка переносится. Исследование показало, что почти треть людей выбирает именно ее. На втором месте — неготовность к любому взаимодействию, когда хочется остаться в одиночестве. Далее следует нехватка времени, о которой говорят примерно 20% опрошенных. Плохая погода, недосып, болезненное состояние или дискомфорт после прошлой тренировки также входят в десятку распространённых аргументов.

"Помимо этих трёх основных аргументов в исследовании также подчеркивается, что миллионы людей позволяют промедлению взять верх", — отмечено в отчёте PureGym.

Интересно, что значительная часть оправданий связана с самочувствием и восстановлением. Это перекликается с данными о том, что недосып снижает эффективность тренировок и влияет на способность организма адаптироваться к нагрузкам. В такие периоды тело действительно сложнее включить в работу, и тренировка может требовать больше ресурсов, чем обычно.

Когда оправдание — сигнал, а не препятствие

"Если есть что-то, что показывает наше исследование, так это то, что оправдания — это нормально. Даже у элитных спортсменов иногда бывают дни отдыха", — добавляет Стивен Роу.

Многие пропуски связаны не только с ленью, но и с тем, как человек оценивает свой организм. Менструация, похмелье, страх идти в спортзал, болезненные ощущения после предыдущих занятий или даже нежелание потеть оказываются вполне реальными причинами передышки. Основная проблема возникает тогда, когда привычка объяснять отказ повторяется день за днём, а цели теряют чёткость. В такие моменты важно понять, что именно стоит за поведением: физическое истощение, отсутствие режима сна или недостаток мотивации.

Тренеры PureGym Джош Катберт и Флин Вудворд подчёркивают, что повторяющиеся отговорки — знак, что человеку нужно пересмотреть приоритеты и отношение к собственному графику. Если усталость заставляет пропускать занятия, но вечера стабильно уходят на просмотр сериалов, проблема может быть не в отсутствии времени, а в распределении ресурсов.

Как восстановить мотивацию и преодолеть самые частые препятствия

Я слишком устала

"У всех нас бывают дни, когда мы слишком устаём, и это нормально. Одна пропущенная тренировка не изменит ситуацию. Просто отдохните и возвращайтесь завтра. Придерживайтесь позиции никогда не подводи дважды", — объясняют тренеры.

Усталость часто становится следствием перегрузки. В такие моменты полезно вспомнить, что регулярность важнее количества, и двигаться небольшими шагами. Здоровый сон, короткая прогулка или лёгкое растяжение могут стать мягким способом вернуть энергию — именно так работает принцип, описанный в материалах о том, как регулярные тренировки повышают настроение и энергию.

Я болею

Эксперты напоминают, что важен характер симптомов. Недомогания "выше шеи" обычно позволяют слегка размяться, но если дискомфорт затрагивает грудь или живот, лучше сделать паузу. Организм во время болезни особенно уязвим, а тренировки могут замедлить выздоровление.

Мне нужно восстановиться

"Мы можем прогрессировать только в той степени, в которой можем восстановиться", — отмечают тренеры.

Если тело сигнализирует о переутомлении, день отдыха может быть не уступкой, а грамотной частью тренировочного процесса. Умные часы или фитнес-браслет помогают отслеживать восстановление и избегать перегрузок.

У меня неправильная диета

Правильное питание напрямую влияет на энергию. Организм ведёт себя по-разному у каждого, и важно учитывать собственные реакции. За 45-60 минут до тренировки подойдёт лёгкий перекус с углеводами, а если чувство сытости мешает двигаться, стоит выбрать упражнения низкой интенсивности — прогулку, плавное кардио или лёгкую силовую нагрузку.

У меня нет времени

Это одно из самых распространённых оправданий. Эксперты напоминают, что спортзал — не единственное место для тренировки. Бег, быстрая ходьба, домашние комплексы — всё это даёт результат, даже если длится всего 10-15 минут. Полезно проанализировать свой день: иногда можно заменить часть просмотра ленты соцсетей короткой тренировкой.

Сравнение: оправдания и реальные потребности организма

Оправдания часто маскируют реальные сигналы тела. Часть из них указывает на усталость или стресс, часть — на отсутствие режима или перегрузку. Когда человек замечает повторяющиеся формулировки, он получает шанс понять, что именно мешает тренировкам: физическая слабость, эмоциональное выгорание или неудобный график. Это помогает найти точку коррекции и перестроить подход.

Плюсы и минусы гибкого отношения к тренировкам

Гибкий подход помогает уменьшить давление и сохранять мотивацию. Он не заставляет тренироваться любой ценой и позволяет учитывать ежедневные изменения в самочувствии. Преимущества такого подхода включают возможность адаптировать нагрузки, поддерживать здоровое отношение к спорту и избегать перегрузок. Но чрезмерная мягкость может привести к частым пропускам, если не отслеживать повторяющиеся отговорки и не корректировать цель.

Советы шаг за шагом: как перестать сдаваться оправданиям

  1. Определите, какие причины повторяются чаще всего.

  2. Разделите оправдания на реальные сигналы организма и привычные шаблоны.

  3. Настройте график так, чтобы нагрузка была посильной.

  4. Следите за восстановлением: сон, питание, водный баланс.

  5. Возвращайтесь к тренировкам постепенно, даже через короткие активности.

  6. Помните, что отдых — часть процесса, а не нарушение правил.

Популярные вопросы о том, как преодолеть отговорки к тренировкам

Как понять, что оправдание действительно веское?
Если причина повторяется редко и связана с самочувствием, скорее всего, организм просит передышку. Частые однотипные отговорки — повод пересмотреть режим.

Что делать, если нет времени на длинные тренировки?
Подойдут короткие занятия по 10-15 минут. Главное — регулярность и постепенность.

Как снова почувствовать мотивацию?
Установите небольшие цели и отслеживайте прогресс. Иногда помогает смена формата тренировок или новая активность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Водные тренировки помогают восстанавливаться после травм — Патрисия Миллер вчера в 13:10
Зашла в бассейн просто поплавать — а вышла с рельефом, как после зала

Энергия танца, ритм воды и яркие эмоции: Aqua Zumba превращает тренировку в праздник. Узнайте, почему этот формат покоряет любителей фитнеса по всему миру.

Читать полностью » Интенсивные тренировки снижают аппетит за счёт гормонов – Университет Вирджинии вчера в 11:07
Интенсивные тренировки отключают голод: мышцы создают сигнал, который выбивает аппетит из ритма

Интенсивные тренировки способны временно снижать аппетит — и причина кроется в гормональном ответе организма.

Читать полностью » Мягкие тренировки помогают уменьшить жир на животе после 60 лет — Aufeminin вчера в 9:27
Возраст стирается вместе с морщинами: дыхание, которое заменяет фитнес

После 60 лет плоский живот — это реально: простая техника дыхания помогает укрепить мышцы, снять стресс и вернуть лёгкость без изнурительных тренировок.

Читать полностью » Певица Кэти Костелло рассказала о пользе йоги в путешествиях — SELF вчера в 7:10
Расстелила коврик прямо в номере — и почувствовала, как возвращаются силы

Йога помогает музыкантам сохранять гармонию в дороге. Кэти Костелло делится своим опытом: короткие практики, музыка и осознанность — её рецепт баланса.

Читать полностью » Мозг изменяет активность при интервальном питании — Национальный центр гериатрии Китая вчера в 3:13
Килограммы исчезают, а мозг меняется: как голодание перезапускает человека изнутри

Китайские учёные обнаружили, что интервальное голодание изменяет связь между мозгом и кишечником, открывая путь к новым методам лечения ожирения.

Читать полностью » Упражнение планка укрепляет мышцы пресса и спины — тренер Кэти Келер вчера в 1:10
Перестала мучить себя диетами — нашла способ убрать живот проще простого

Звёздный тренер Кэти Келер делится простыми способами сделать живот подтянутым без утягивающего белья: вода, планка, ходьба и внимание к питанию.

Читать полностью » Физическая активность улучшает память и мышление — профессор Брендон Стаббс 09.12.2025 в 23:22
Мозг включается, как мощный процессор: спорт создаёт новые нейронные связи быстрее любых тренингов

Учёные доказали: регулярные упражнения улучшают память, внимание и интеллект — мозг прокачивается так же, как и мышцы.

Читать полностью » Ягодичный мостик восстанавливает силу и снижает боли в спине — физиотерапевты 09.12.2025 в 21:25
Начал делать короткие вечерние тренировки — и тело подтянулось само собой

Вечерние тренировки после 50 лет могут дать лучший результат, чем утренние: пять простых упражнений, советы и факты о пользе коротких вечерних сессий.

Читать полностью »

Новости
Еда
Свёкла теряет цвет в борще из-за вываривания пигментов при кипячении — повара
Наука
Спиральная форма нервов обеспечивает экстремальные углы движения глаз — Scientific Reports
Питомцы
ИИ анализирует вой волков в Йеллоустоуне для отслеживания стай — Good News Paper
Общество
Айсен Николаев поручил региональным властям помощь семьям погибших при пожаре в Октемцах — ТАСС
Мир
США предложили ЕС план восстановления России в мировой экономике — The Wall Street Journal
Экономика
Проект строительства АЭС в Вьетнаме возобновлен после восьми лет приостановки — Геннадий Бездетко
Происшествия
Ограничения в аэропортах России: пассажиры сталкиваются с длительными задержками — ТАСС
11-я гвардейская десантно-штурмовая бригада ВДВ продолжила боевую задачу после атаки дрона — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet