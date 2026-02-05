Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка отдыхает после тренировки
Девушка отдыхает после тренировки
© Designed by Freepik by standret is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 14:12

Мозг может стать “моложе” за год — эффект увидели на МРТ после обычных тренировок

Физическая активность давно ассоциируется с крепким сердцем, хорошим сном и более стабильным весом. Но теперь у любителей движения появился ещё один аргумент: упражнения могут делать мозг биологически моложе — и это видно на МРТ. Такой вывод сделали исследователи в США по итогам годового клинического исследования. Об этом сообщает ScienceAlert.

Как учёные проверили "возраст" мозга

В 12-месячном исследовании участвовали 130 здоровых взрослых в возрасте от 26 до 58 лет. Учёные разделили добровольцев на две группы: одна придерживалась регулярной программы тренировок, другая продолжала жить в привычном режиме без изменений.

Когда речь идёт о биологическом старении, имеется в виду не календарный возраст, а степень "износа" тканей и систем организма. И хотя всем людям прибавляется по одному году каждый день рождения, разные органы могут стареть с разной скоростью.

Исследователи отмечают, что более "молодой" мозг потенциально означает лучшее сохранение когнитивных функций и большую устойчивость к возрастным нарушениям, включая деменцию. При этом долгосрочные последствия такого эффекта в рамках работы не оценивались.

Что показала МРТ и насколько заметен эффект

Участникам из тренировочной группы предложили ориентироваться на рекомендации Всемирной организации здравоохранения: примерно 150 минут умеренной или интенсивной активности в неделю — то есть нагрузки, которая ощутимо ускоряет пульс и дыхание.

После года наблюдений МРТ-сканирование показало, что у людей, выполнявших программу упражнений, мозг по биомаркерам выглядел в среднем на 0,6 года моложе их хронологического возраста. В контрольной группе, где образ жизни не меняли, мозг, наоборот, выглядел примерно на 0,35 года старше календарного возраста. Авторы уточняют, что сама по себе цифра для контрольной группы не достигла статистической значимости, но разница между группами оказалась близка к одному году.

Дата-сайентист Лу Ван из Исследовательского института AdventHealth подчёркивает, что изменения нельзя назвать огромными, но даже небольшой сдвиг может иметь значение в перспективе.

"Мы обнаружили, что простая программа упражнений, основанная на рекомендациях, может сделать мозг заметно моложе всего за 12 месяцев", — говорит дата-сайентист Лу Ван из Исследовательского института AdventHealth.

Почему это работает — и почему ответ пока не найден

Логичный вопрос после таких результатов — за счёт чего именно упражнения влияют на старение мозга. Учёные проверяли несколько вероятных механизмов: сердечно-сосудистую форму, артериальное давление и уровень полезных белков. Однако прямую "цепочку причин" они так и не смогли выявить.

По словам Ван, это стало неожиданностью, потому что исследователи рассчитывали увидеть объяснение именно через улучшение физической формы или давления.

В результате авторы предполагают, что физическая активность может действовать через более тонкие процессы: изменения в структуре мозга, воспаление, состояние сосудов или другие молекулярные факторы, которые пока сложно точно измерить.

Почему это важно именно в среднем возрасте

Исследователи напоминают: проблемы с мозгом в пожилом возрасте часто формируются задолго до первых симптомов. Поэтому привычка двигаться в среднем возрасте может дать заметный "запас прочности" на будущее. Кроме того, более молодой биологический профиль мозга связывают не только с меньшим риском когнитивного снижения, но и с общей продолжительностью жизни.

Нейроучёный Кирк Эриксон из AdventHealth подчёркивает, что люди часто задают один и тот же вопрос — можно ли сейчас сделать что-то полезное для мозга "на потом". По его словам, результаты исследования дают обнадёживающий ответ: соблюдение базовых норм активности может поддерживать биологическую молодость мозга.

"Наши результаты подтверждают идею, что следование действующим рекомендациям по физическим упражнениям — 150 минут в неделю умеренной и интенсивной аэробной активности — может помочь поддерживать биологическую молодость мозга даже в среднем возрасте", — говорит нейроучёный Кирк Эриксон из Исследовательского института AdventHealth.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Sport and Health Science и, как отмечают авторы, в будущем его планируют расширить на более крупные и разнообразные группы — в том числе на людей с повышенным риском когнитивного снижения.

Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кардиотренажёры для похудения оказались хитрее, чем кажется: из-за этой ошибки вес не уходит годами 03.02.2026 в 22:04

Кардиотренажёры работают по-разному. Разбираемся, как выбрать и использовать дорожку, эллипс и другие варианты, чтобы сжигать калории эффективнее и безопаснее.

Читать полностью » Мышцы работают, пока вы отдыхаете: силовые тренировки меняют здоровье даже без фанатизма 03.02.2026 в 20:05

Силовые тренировки всё чаще называют универсальным инструментом для здоровья и долголетия. Эксперты объясняют, с чего начать и как избежать ошибок.

Читать полностью » Зал и “железо” не обязательны: одна привычка делает ноги сильнее уже через пару недель 03.02.2026 в 17:07

Обычная ходьба превращается в эффективную тренировку: важен не километраж, а темп, уклоны и интервалы — 30–45 минут 4–6 раз в неделю.

Читать полностью » Правило 6-6-6 после 60 возвращает форму без спортзала — схема простая, а эффект заметный 03.02.2026 в 16:51

Правило 6-6-6 — простая практическая схема для людей после 60: 6 минут разминки, 60 минут быстрой ходьбы и 6 минут растяжки, можно без тренажёров и с лёгкими силовыми.

Читать полностью » Зима высасывает силы, но не у всех: два приёма спорта возвращают энергию при нулевой мотивации 03.02.2026 в 14:02

Зима усиливает усталость и снижает мотивацию, но движение и спорт помогают сохранить энергию, настроение и социальные связи даже в самый короткий световой день.

Читать полностью » Утренние упражнения после 50 работают лучше — тело становится сильнее за минуты 02.02.2026 в 17:09

Короткая утренняя программа из пяти продуманных упражнений (8-12 повторений) восстанавливает мышечный тонус после 50: улучшает баланс, силу и осанку.

Читать полностью » Секрет зимних пробежек оказался простым — холод незаметно превращает бег в жиросжигатель 02.02.2026 в 14:48

Зимний бег может быть эффективнее летнего: он поддерживает метаболизм, улучшает настроение и помогает сохранить форму. Почему холод играет на стороне бегунов.

Читать полностью » Живот после 55 не уходит — упражнения стоя работают лучше планок 02.02.2026 в 13:10

Ежедневные стоячие упражнения для кора после 55 превращают короткие паузы и простые движения в систему: меньше нагрузки на суставы, лучше контроль таза.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Крыша машины больше не металл — там поселился мозг связи, замаскированный под акулий плавник
Спорт и фитнес
Выкатываются до упора и падают: не пробуйте эти приемы с гимнастическим колесом
Красота и здоровье
Бандаж против второго подбородка обещает чудо, но эффект держится недолго и скрывает неприятный нюанс
Авто и мото
Лишние 10 км/ч на трассе незаметно опустошают бак: скорость, на которой машина начинает мстить
Садоводство
Навоз не спасет: чем на самом деле подкармливать сад весной
Авто и мото
Geely Coolray ломает тренд: вместо турбо и робота — связка, которую трудно убить
Еда
Олимпийская Кортина прославилась не только трассами: местные равиоли стали легендой
Питомцы
Кошки не показывают боль как люди — поэтому эти ошибки особенно опасны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet