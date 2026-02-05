Мозг может стать “моложе” за год — эффект увидели на МРТ после обычных тренировок

Физическая активность давно ассоциируется с крепким сердцем, хорошим сном и более стабильным весом. Но теперь у любителей движения появился ещё один аргумент: упражнения могут делать мозг биологически моложе — и это видно на МРТ. Такой вывод сделали исследователи в США по итогам годового клинического исследования. Об этом сообщает ScienceAlert.

Как учёные проверили "возраст" мозга

В 12-месячном исследовании участвовали 130 здоровых взрослых в возрасте от 26 до 58 лет. Учёные разделили добровольцев на две группы: одна придерживалась регулярной программы тренировок, другая продолжала жить в привычном режиме без изменений.

Когда речь идёт о биологическом старении, имеется в виду не календарный возраст, а степень "износа" тканей и систем организма. И хотя всем людям прибавляется по одному году каждый день рождения, разные органы могут стареть с разной скоростью.

Исследователи отмечают, что более "молодой" мозг потенциально означает лучшее сохранение когнитивных функций и большую устойчивость к возрастным нарушениям, включая деменцию. При этом долгосрочные последствия такого эффекта в рамках работы не оценивались.

Что показала МРТ и насколько заметен эффект

Участникам из тренировочной группы предложили ориентироваться на рекомендации Всемирной организации здравоохранения: примерно 150 минут умеренной или интенсивной активности в неделю — то есть нагрузки, которая ощутимо ускоряет пульс и дыхание.

После года наблюдений МРТ-сканирование показало, что у людей, выполнявших программу упражнений, мозг по биомаркерам выглядел в среднем на 0,6 года моложе их хронологического возраста. В контрольной группе, где образ жизни не меняли, мозг, наоборот, выглядел примерно на 0,35 года старше календарного возраста. Авторы уточняют, что сама по себе цифра для контрольной группы не достигла статистической значимости, но разница между группами оказалась близка к одному году.

Дата-сайентист Лу Ван из Исследовательского института AdventHealth подчёркивает, что изменения нельзя назвать огромными, но даже небольшой сдвиг может иметь значение в перспективе.

"Мы обнаружили, что простая программа упражнений, основанная на рекомендациях, может сделать мозг заметно моложе всего за 12 месяцев", — говорит дата-сайентист Лу Ван из Исследовательского института AdventHealth.

Почему это работает — и почему ответ пока не найден

Логичный вопрос после таких результатов — за счёт чего именно упражнения влияют на старение мозга. Учёные проверяли несколько вероятных механизмов: сердечно-сосудистую форму, артериальное давление и уровень полезных белков. Однако прямую "цепочку причин" они так и не смогли выявить.

По словам Ван, это стало неожиданностью, потому что исследователи рассчитывали увидеть объяснение именно через улучшение физической формы или давления.

В результате авторы предполагают, что физическая активность может действовать через более тонкие процессы: изменения в структуре мозга, воспаление, состояние сосудов или другие молекулярные факторы, которые пока сложно точно измерить.

Почему это важно именно в среднем возрасте

Исследователи напоминают: проблемы с мозгом в пожилом возрасте часто формируются задолго до первых симптомов. Поэтому привычка двигаться в среднем возрасте может дать заметный "запас прочности" на будущее. Кроме того, более молодой биологический профиль мозга связывают не только с меньшим риском когнитивного снижения, но и с общей продолжительностью жизни.

Нейроучёный Кирк Эриксон из AdventHealth подчёркивает, что люди часто задают один и тот же вопрос — можно ли сейчас сделать что-то полезное для мозга "на потом". По его словам, результаты исследования дают обнадёживающий ответ: соблюдение базовых норм активности может поддерживать биологическую молодость мозга.

"Наши результаты подтверждают идею, что следование действующим рекомендациям по физическим упражнениям — 150 минут в неделю умеренной и интенсивной аэробной активности — может помочь поддерживать биологическую молодость мозга даже в среднем возрасте", — говорит нейроучёный Кирк Эриксон из Исследовательского института AdventHealth.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Sport and Health Science и, как отмечают авторы, в будущем его планируют расширить на более крупные и разнообразные группы — в том числе на людей с повышенным риском когнитивного снижения.