Чем больше бегаешь — тем медленнее худеешь: вот что делает спорт с метаболизмом на самом деле

Многие уверены, что чем больше тренировок — тем быстрее уходит вес. Однако, по словам эндокринолога, доктора медицинских наук Зухры Павловой, это не всегда так. Организм устроен сложнее: он умеет компенсировать физическую нагрузку, сводя на нет часть потраченных калорий. Эксперт рассказала изданию KP.RU, почему даже интенсивные занятия в зале не гарантируют стройности и как сделать спорт действительно эффективным.

Почему тренировки не всегда работают

Главный принцип снижения веса остаётся прежним: тратить больше энергии, чем получаешь. Но, как подчёркивает врач, тело не ведёт себя линейно. Когда мы начинаем активно тренироваться, организм запускает компенсаторные механизмы, сформированные ещё в процессе эволюции — для выживания в условиях дефицита пищи.

"При увеличении физической нагрузки мозг сигнализирует: нужно восполнить потраченную энергию. В итоге человек ест больше, меньше двигается в быту и снижает расход калорий", — пояснила эндокринолог Зухра Павлова.

1. Повышается аппетит

После тренировки усиливается выработка гормонов голода — грелина и нейропептида Y, поэтому мозг буквально требует "награды" за усилия. Без контроля питания человек легко возвращает все сожжённые калории.

2. Снижается спонтанная активность

Мозг старается сохранить энергию: вы меньше двигаетесь, реже поднимаетесь по лестнице, сидите неподвижно. Эти мелочи в сумме сокращают дневной расход на сотни калорий.

3. Замедляется обмен веществ

Организм адаптируется к дефициту и начинает экономить энергию - снижает скорость базового метаболизма. Этот эффект называют метаболической адаптацией: тело будто "учится" тратить меньше, чтобы не худеть слишком быстро.

Что показали исследования

Эффект спорта без коррекции питания действительно скромен. Павлова привела данные крупных обзоров:

• анализ 116 исследований показал, что каждые дополнительные 30 минут кардио в неделю обеспечивают потерю всего 0,5 кг, если питание остаётся прежним;

• метаанализ 149 научных работ подтвердил: при стабильном рационе спорт помогает сбросить 1,5-3,5 кг в среднем — и только в первые месяцы.

"Без регулировки рациона тренировки дают минимальный эффект. Настоящее снижение веса обеспечивается контролем питания, а спорт помогает удержать результат", — подчеркнула Зухра Павлова.

Почему кардио не решает проблему

Многие делают ставку на бег, велосипед или аэробику, но длительное кардио может привести к потере мышечной массы. Мышцы — главный "потребитель" калорий даже в покое, поэтому их сокращение снижает базовый обмен. В итоге похудение замедляется, а вернуть вес становится проще.

Чтобы избежать этого, врач рекомендует сочетать кардио с силовыми нагрузками - именно они помогают укреплять мышцы, поддерживать гормональный баланс и ускорять метаболизм.

Как тренироваться эффективно

Эндокринолог советует подходить к процессу комплексно: спорт должен быть не единственным, а частью стратегии.

Основные принципы:

Совмещайте силовые и аэробные упражнения.

Оптимальное соотношение — 2-3 силовые тренировки и 1-2 кардио в неделю. Контролируйте питание.

Ведите пищевой дневник, следите за белком (1,2-1,5 г на кг массы тела) и ограничивайте быстрые углеводы. Не забывайте о сне.

Недосып повышает уровень кортизола, усиливая аппетит и замедляя обмен веществ. Повышайте NEAT — повседневную активность.

Больше ходите, делайте перерывы от сидячей работы, пользуйтесь лестницей. Снижайте стресс.

Для этого подойдут прогулки, дыхательные упражнения, телесные практики и психотерапия.

"Организм компенсирует нагрузку не только через аппетит, но и через стресс. Поэтому важно учитывать сон, эмоциональное состояние и уровень кортизола", — добавила Зухра Павлова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на тренировки.

Последствие: замедление обмена веществ и быстрый откат веса.

Альтернатива: совмещать спорт с осознанным питанием и достаточным восстановлением.

Ошибка: делать только кардио.

Последствие: потеря мышц и снижение базового расхода энергии.

Альтернатива: включать силовые упражнения и активность вне зала.

Ошибка: есть "за тренировку".

Последствие: переизбыток калорий.

Альтернатива: лёгкий белковый приём пищи после занятий, а не сладкие "награды".

А что если вес не уходит

Если при регулярных тренировках масса тела не меняется, это не всегда плохо. Вполне возможно, что жир заменяется мышечной тканью, которая плотнее и тяжелее. Более важные показатели — уменьшение объёмов, улучшение выносливости, сна и общего самочувствия.

Плюсы и минусы физнагрузки при похудении

Плюсы Минусы при неправильном подходе Укрепляет мышцы и сердце Усиление аппетита после занятий Повышает чувствительность к инсулину Перетренированность и усталость Улучшает настроение и сон Потеря мышц при избытке кардио Помогает удержать вес Эффект минимален без контроля питания

FAQ

Можно ли похудеть только с помощью спорта?

Нет. Без дефицита калорий физическая активность даёт лишь небольшой результат.

Что важнее — питание или тренировки?

Питание обеспечивает снижение веса, а тренировки — тонус, силу и удержание результата.

Как рассчитать дефицит калорий?

Оптимальный дефицит — 10-20% от суточной нормы. При большем ограничении метаболизм замедляется.

Мифы и правда

Миф: чем больше тренируешься, тем быстрее худеешь.

Правда: при чрезмерной нагрузке организм замедляет обмен веществ.

Миф: кардио лучше силовых.

Правда: именно силовые тренировки сохраняют мышцы и ускоряют метаболизм.

Миф: можно "отработать" лишние калории спортом.

Правда: час кардио сжигает меньше энергии, чем содержится в одном десерте.

Интересные факты

• При интенсивной тренировке мозг может "отключать" чувство усталости, но позже компенсирует это повышенным голодом.

• Силовые упражнения увеличивают расход калорий даже спустя 24-36 часов после тренировки.

• Сон менее 6 часов в сутки снижает эффективность похудения почти на 40%.

Главное

Похудение — это не марафон в спортзале, а комплексный процесс, в котором ключевую роль играют питание, сон, стресс и ежедневная активность. Спорт помогает укрепить тело и удержать результат, но без контроля рациона и восстановления путь к цели будет долгим.