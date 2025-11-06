Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вода
Вода
© unsplash.com by LyfeFuel is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 4:10

Перестала тренироваться всего на 3 дня — и сразу почувствовала, что с мозгом что-то не так

Учёные подтвердили: прекращение физических нагрузок снижает уровень серотонина и эндорфинов

Когда человек регулярно занимается спортом, организм быстро привыкает к этому ритму. Каждая тренировка запускает целый каскад биохимических реакций, которые влияют не только на мышцы, но и на мозг. После занятий уровень дофамина, эндорфинов и серотонина повышается — именно эти вещества делают нас спокойнее, собраннее и счастливее. Поэтому физическая активность для многих становится естественным источником хорошего настроения.

Что происходит, когда вы прекращаете тренироваться

Если пропустить один день, организм не успеет заметить перемен. Но после двух-трёх дней без движения мозг начинает испытывать "дефицит радости". Гормональный баланс смещается, снижается выработка серотонина, и человек становится раздражительным или подавленным. Это подтверждает исследование, опубликованное в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise: у людей, прервавших занятия, в течение нескольких дней отмечалось снижение тонуса и ощущение усталости.

"Физическая активность напрямую влияет на эмоциональное состояние", — отметил физиолог Майкл Смит.

Когда вы теряете привычный источник естественной стимуляции, мозг реагирует так же, как при лёгкой форме отмены привычного удовольствия — например, сладостей или кофе.

Советы шаг за шагом

Чтобы не зависеть от тренировок как от "гормонального допинга", стоит выстроить сбалансированный график.

  1. Планируйте хотя бы 30-60 минут умеренной активности в день — это может быть пробежка, йога или плавание.

  2. Оставляйте хотя бы один день в неделю для полноценного отдыха: в этот день полезно сделать растяжку или прогулку на свежем воздухе.

  3. После перерыва возвращайтесь к нагрузкам постепенно — резкое увеличение интенсивности может привести к стрессу для организма.

  4. Слушайте тело: если чувствуете усталость или раздражение, возможно, вам нужен не спорт, а сон и восстановление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полное прекращение активности на неделю.
    Последствие: ощущение апатии и упадок сил.
    Альтернатива: лёгкие занятия дома — 15 минут растяжки или короткая прогулка.

  • Ошибка: стремление компенсировать пропуск двойной тренировкой.
    Последствие: переутомление, микротравмы и эмоциональное выгорание.
    Альтернатива: распределите нагрузку равномерно, чередуя силовые и кардио.

  • Ошибка: тренировки без сна и восстановления.
    Последствие: снижение уровня гормонов счастья.
    Альтернатива: полноценный сон и питание с достаточным количеством белка и витаминов группы B.

А что если совсем нет времени?

Если график не позволяет ходить в зал, подойдёт "микроактивность": выйти на одну остановку раньше, пройтись пешком, делать разминку каждые пару часов, использовать лестницу вместо лифта. Даже такие простые действия повышают уровень эндорфинов и снимают эмоциональное напряжение.

Плюсы и минусы

Плюсы регулярных тренировок: улучшение сна, снижение тревожности, укрепление иммунитета, повышение самооценки.
Минусы пропусков: нестабильное настроение, ощущение вялости, повышенная раздражительность.
Баланс важен — постоянное перенапряжение может привести к обратному эффекту: упадку и апатии.

FAQ

Как часто нужно тренироваться, чтобы сохранять позитивный настрой?
Достаточно 4-5 раз в неделю по 30-60 минут. Главное — регулярность, а не интенсивность.

Что лучше при плохом настроении — кардио или силовая?
Любая активность, при которой повышается пульс. Бег, танцы и плавание быстрее стимулируют эндорфины.

Сколько времени нужно, чтобы восстановить эффект после перерыва?
После 2-3 занятий настроение обычно стабилизируется, если не было слишком длительного простоя.

Мифы и правда

  • Миф: если пропустить тренировку, тело "заплывёт" за один день.
    Правда: метаболизм не меняется так быстро — важен общий режим и питание.

  • Миф: чем больше тренируешься, тем счастливее.
    Правда: переутомление снижает уровень серотонина, а отдых нужен так же, как нагрузка.

  • Миф: только спортзал помогает держать форму.
    Правда: домашние упражнения и активные прогулки дают тот же гормональный эффект.

Сон и психология

Во время сна восстанавливается не только тело, но и нервная система. Недостаток сна усиливает тревожность и делает пропуск тренировки эмоционально болезненным. Поэтому сочетание физической активности и здорового сна — лучший рецепт стабильного настроения.

Три интересных факта

  1. После 20 минут быстрой ходьбы уровень серотонина повышается почти так же, как после шоколада.

  2. Люди, занимающиеся спортом на улице, чувствуют себя счастливее на 15% чаще, чем те, кто тренируется в помещении.

  3. Даже короткая зарядка утром активирует до 70% центров удовольствия в мозге.

Исторический контекст

Ещё древние философы связывали физическую активность с гармонией души. Гиппократ писал, что движение может заменить большинство лекарств, если правильно им пользоваться. С тех пор представления не изменились — регулярная активность по-прежнему остаётся лучшей профилактикой стресса и хандры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Профессор ортопедии Мелисса Либер: сила снижает риск травм при падении сегодня в 3:22
С возрастом чувствую себя лучше, чем в 30 — всё изменилось, когда перестал делать одну ошибку

Почему гонка за вечной молодостью может быть вредной, и как найти баланс между активностью и принятием своего возраста.

Читать полностью » Исследование Орегонского университета подтвердило эффективность моделей с широкой резинкой под грудью сегодня в 3:10
Пышная грудь и бег? Теперь это реально: нашла модель, которая держит как броня

Даже короткая пробежка может превратиться в испытание, если бюстгальтер не справляется со своей задачей. Разбираемся, как найти модель, которая обеспечит комфорт и поддержку.

Читать полностью » Если боль после тренировки длится более 3-х суток, следует обратиться к врачу — Лиза Каллахан сегодня в 2:50
После тренировки не могла встать с кровати — теперь знаю, что делала неправильно

Легкая боль после занятий — знак, что мышцы работают. Но как отличить полезное напряжение от боли, которая говорит о травме?

Читать полностью » Физиотерапевт Дэниел Бубнис: упражнение «вакуум» укрепляет мышцы живота и улучшает осанку сегодня в 2:35
Делаю это каждое утро натощак — живот исчез, осанка выпрямилась сама собой

Одно из самых простых утренних упражнений помогает не только подтянуть живот, но и наладить работу кишечника. Узнайте, как это сделать правильно.

Читать полностью » Упражнение Сайдшоу прорабатывает талию и ягодицы — отметила фитнес-эксперт Лашон Дейл сегодня в 2:10
Раньше мучилась со скручиваниями, а теперь просто делаю так — и талия тает

Хочешь прокачать пресс без спортзала и оборудования? Этот комплекс упражнений поможет укрепить мышцы кора, улучшить осанку и подтянуть живот — быстро и эффективно.

Читать полностью » Цезарь Миллан указал, что безопаснее остановиться и дать собаке обнюхать, а не пытаться убежать сегодня в 1:50
Бежала по улице и замерла на месте: собака выскочила из ниоткуда — вот что помогло избежать укуса

Во время пробежки неожиданно встретили собаку? Узнайте, как сохранить спокойствие, избежать укуса и безопасно выйти из ситуации.

Читать полностью » ACSM: для похудения нужно не менее 250 минут умеренных нагрузок в неделю сегодня в 1:22
Раньше мог часами бегать — теперь трачу 20 минут и вижу результат уже через неделю

Почему упражнения не всегда ведут к похудению и как правильно сочетать кардио, силовые и HIIT, чтобы тело действительно менялось.

Читать полностью » Прыжки могул в воде помогают сжигать жир и развивать выносливость — мнение фитнес-инструкторов сегодня в 1:10
Стояла в воде всего 30 минут — и сбросила то, что не уходило месяцами: секрет прост

Упругие мышцы, рельефный пресс и лёгкость движений — всё это можно получить не в спортзале, а прямо в бассейне. Попробуйте водные упражнения, которые работают лучше привычных тренировок.

Читать полностью »

Новости
Дом
Серый и тёмно-зелёный: эти цвета создают гармонию и спокойствие в спальне
Красота и здоровье
Врач Екатерина Демьяновская назвала ключевые признаки астении и хронической усталости
Питомцы
Собаки ориентируются по магнитному полю Земли во время дефекации
Садоводство
Специалисты Decoessfera: фольга улучшает освещённость и урожайность лимонных деревьев
Туризм
Три главные достопримечательности Беларуси: Несвиж, Мир и костёл в Гервятах
Спорт и фитнес
Пульсометр повышает эффективность занятий сайклом — отметил тренер Майкл Харпер
Еда
Куриное филе по-французски с помидорами получается с золотистой корочкой сыра и сочными помидорами
Дом
Матрас нужно менять каждые 7–10 лет, коврик — раз в год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet