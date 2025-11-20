Ожидания не оправданы: метформин и спорт не дают нужного эффекта для здоровья

Вопрос о том, как метформин, одно из самых популярных средств для профилактики диабета, влияет на физическую активность, стал объектом научного исследования. Оказавшись на перекрёстке медицинских рекомендаций, препарат неожиданно показал, что его взаимодействие с упражнениями может несколько ослабить положительные эффекты, которые обычно получаются от регулярных физических нагрузок. Группа учёных из Ратгерского университета провела исследование, результаты которого были опубликованы в журнале "The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism". В данном исследовании выяснилось, что метформин может снижать эффективность некоторых преимуществ, которые ожидаются от физической активности, таких как улучшение сосудистой функции и повышение общей физической формы.

Метформин и физическая активность: что не так с сочетанием этих методов?

Исследования, проводимые с 2006 года, рекомендовали сочетать метформин с физическими упражнениями. Это было основано на предположении, что два этих метода усилят друг друга. Однако новая работа учёных из Ратгерского университета бросила вызов этому представлению. Как объяснил один из авторов исследования, профессор Стивен Малин, наблюдения показали, что на самом деле метформин может ослабить эффект физических нагрузок.

"Большинство медицинских работников исходят из того, что один плюс один равно двум", — сказал Стивен Малин, профессор кафедры кинезиологии и здоровья Школы искусств и наук. "Проблема в том, что большинство данных свидетельствуют о том, что метформин снижает эффективность физических упражнений".

Как проводилось исследование

Чтобы проверить влияние метформина на физическую активность, учёные пригласили 72 участника, которые предположительно были подвержены риску развития метаболического синдрома — состояния, повышающего вероятность возникновения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Участники были разделены на четыре группы:

Высокоинтенсивные упражнения с плацебо. Высокоинтенсивные упражнения с метформином. Низкоинтенсивные упражнения с плацебо. Низкоинтенсивные упражнения с метформином.

В ходе 16-недельного эксперимента исследователи наблюдали за тем, как кровеносные сосуды реагируют на инсулин после выполнения упражнений. Результаты показали, что физические упражнения сами по себе способствуют улучшению чувствительности сосудов к инсулину, что повышает эффективность доставки кислорода, гормонов и питательных веществ в организм.

Метформин снижает положительный эффект упражнений

Тем не менее, при добавлении метформина в этот процесс результаты оказались менее выраженными. Препарат не только снижал ожидаемое улучшение чувствительности сосудов, но и ограничивал прирост аэробной выносливости. Кроме того, наблюдалось уменьшение положительных изменений в показателях воспаления и уровня сахара в крови натощак.

"Функция кровеносных сосудов улучшилась благодаря физическим упражнениям, независимо от их интенсивности", — сказал Малин.

Он добавил, что метформин опроверг это наблюдение, предположив, что ни один из видов интенсивности упражнений не улучшает состояние кровеносных сосудов при приёме этого препарата.

Потенциальные последствия для здоровья

Эти результаты вызывают беспокойство, так как они касаются того, насколько эффективно физическая активность может поддерживать уровень сахара в крови и общую физическую форму. Если метформин действительно снижает эти эффекты, пациенты, использующие оба метода, могут не получить должного уровня защиты от заболеваний.

"Если вы занимаетесь спортом и принимаете метформин, а уровень глюкозы в крови не снижается, это проблема", — отметил Малин.

По его словам, люди, принимающие метформин, также не прибавляют в физической форме. Это означает, что их физические функции не улучшаются, и это может представлять долгосрочный риск для здоровья.

Проблемы с повседневной жизнью и здоровьем

Как пояснил профессор Малин, улучшение физической формы помогает людям с обычными задачами в повседневной жизни, например, при подъёме по лестнице, играх с детьми или активной социальной жизни. Если физическая форма не улучшится, это может снизить качество жизни и повлиять на способность выполнять обычные действия.

Исследователи подчеркнули, что результаты не должны побуждать пациентов отменять приём метформина или отказываться от физических упражнений. Напротив, это открытие лишь подчеркивает важность более детального изучения взаимодействия этих методов лечения и необходимости тщательного мониторинга состояния пациентов.

Механизм действия метформина

Пока остаётся неизвестным, почему метформин может снижать эффективность упражнений. По словам Малина, препарат частично действует, ингибируя митохондриальные процессы, которые помогают регулировать уровень сахара в крови и снижают окислительный стресс. Однако те же процессы могут блокировать изменения в клетках, которые обычно происходят при физической нагрузке, включая повышение эффективности митохондрий и улучшение аэробных показателей.

Важность исследования для профилактики диабета

В США почти 35 миллионов человек страдают от диабета 2 типа, и для профилактики болезни часто рекомендуется сочетание правильного питания, физических упражнений и медикаментозной терапии. Если эти методы не действуют в комплексе, как ожидалось, риски могут возрасти. Малин подчеркнул необходимость точных рекомендаций для врачей по сочетанию физической активности и приёма метформина.

"Нам нужно понять, как лучше всего рекомендовать физические упражнения при сочетании метформина", — отметил Малин.

Он подчеркнул, что необходимо учитывать, как другие лекарства взаимодействуют с физическими упражнениями, чтобы разработать более точные рекомендации для врачей, которые помогут людям снизить риск хронических заболеваний.

Почему важен баланс

Изучение взаимодействия метформина и физических нагрузок подчеркнуло важность баланса между медикаментозным лечением и физической активностью для контроля диабета и предотвращения других заболеваний. Врачи должны уделять больше внимания возможным изменениям, происходящим в организме при сочетании этих двух подходов, и корректировать рекомендации в зависимости от состояния пациента.

Плюсы и минусы метформина в сочетании с физической активностью

Плюсы Минусы Помогает контролировать уровень сахара в крови Может снижать эффективность физической активности Снижает окислительный стресс Ограничивает улучшения в сердечно-сосудистой системе Защищает от метаболического синдрома Может мешать увеличению аэробной выносливости

FAQ

Как выбрать подходящую программу физических упражнений при приёме метформина?

Важно проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать индивидуальную программу, которая не снизит эффект от препарата. Что лучше: метформин или физическая активность для профилактики диабета?

Оба метода эффективны, но для достижения наилучшего результата важно учитывать взаимодействие этих факторов. Можно ли заниматься спортом при приёме метформина?

Да, но важно следить за динамикой улучшений и учитывать возможное ослабление эффекта упражнений.

Мифы и правда

Миф: Метформин всегда помогает улучшить физическую форму.

Правда: Метформин может ограничить положительные изменения в физической форме при физической активности. Миф: Физические упражнения не важны, если принимаешь метформин.

Правда: Физическая активность по-прежнему важна, но её эффект может быть снижен при приёме метформина. Миф: Упражнения с метформином не дают никаких результатов.

Правда: Упражнения при метформина могут быть менее эффективными, но они всё равно улучшают состояние здоровья.

Исторический контекст

Исследования, связанные с метформином и физической активностью, получили новое развитие в последние десятилетия. В 2006 году было рекомендовано сочетать метформин с упражнениями для улучшения здоровья, однако более поздние исследования, как это, показали необходимость уточнения этих рекомендаций.