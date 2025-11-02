Слёзы без причины: врач объяснил, почему постоянное слезотечение может быть сигналом болезни
Слезотечение — не всегда безобидная реакция на ветер или пыль. Иногда этот симптом сигнализирует о серьёзных нарушениях в организме. Об этом рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев, отметив, что хроническое или повторяющееся слезотечение требует обязательной диагностики.
"Слезотечение может указывать как на локальные заболевания глаз, так и на системные проблемы. Например, ревматоидный артрит и системная красная волчанка могут сопровождаться вторичным синдромом "сухого глаза" и слезотечением", — рассказал врач-офтальмолог Сино Гозиев.
Когда слезы — не просто эмоции
В норме слезная жидкость защищает роговицу от пересыхания и микробов. Она вырабатывается специальными железами, после чего равномерно распределяется по глазу и стекает по слезным каналам. Но когда этот процесс нарушается, человек сталкивается с постоянным слезотечением — даже без очевидных причин.
Проблема может быть как местной (воспаление, инфекция, травма), так и системной — связанной с заболеваниями суставов, нервной системы или иммунитета.
"Заболевания нервной системы тоже могут стать причиной слезотечения. Например, паралич лицевого нерва, при котором нарушается иннервация слезной железы и мышц век", — отметил Гозиев.
Основные причины слезотечения
-
Воспаления глаз. Конъюнктивит, кератит или воспаление слезного мешка вызывают раздражение и усиленную выработку слез.
-
Травмы роговицы. Даже мелкая царапина или попавшая пылинка способны запустить защитную реакцию.
-
Аутоиммунные заболевания. При ревматоидном артрите и волчанке развиваются нарушения, связанные с синдромом "сухого глаза" — в ответ организм компенсаторно увеличивает выработку слез.
-
Нарушения нервной системы. Паралич лицевого нерва мешает правильной работе век, что нарушает распределение слез.
-
Опухоли и деформации век. Новообразования или выворот век могут перекрывать отток жидкости, провоцируя её застой.
"Новообразования в области слезных путей или век тоже могут блокировать отток слез, что также будет сопровождаться слезотечением", — пояснил врач.
Почему важно не заниматься самолечением
"Слезотечение — симптом, который нельзя игнорировать. Он может быть как временной реакцией на внешние раздражители, так и признаком серьезного заболевания глаз или системного процесса", — подчеркнул офтальмолог.
Попытки лечить слезотечение самостоятельно — частая ошибка. Люди начинают закапывать "любые увлажняющие капли", использовать народные средства или греть глаза. Это не только не помогает, но и может усугубить воспаление, особенно если в глазу присутствует инфекция.
Своевременная диагностика — ключ к эффективному лечению. Врач определяет причину и подбирает терапию: капли, препараты для устранения воспаления или даже малотравматичные операции для восстановления проходимости слезных путей.
Сравнение причин и методов лечения
|Причина
|Характер слезотечения
|Методы диагностики
|Подход к лечению
|Аллергия
|Сезонное, с зудом
|Аллергопробы
|Антигистаминные капли
|Конъюнктивит
|С гноем и покраснением
|Осмотр, мазок
|Антибактериальные препараты
|Синдром "сухого глаза"
|Периодическое, с жжением
|Тест Ширмера
|Искусственные слезы
|Паралич лицевого нерва
|Одностороннее
|Неврологическое обследование
|Лечение основного заболевания
|Опухоли или выворот века
|Постоянное
|УЗИ, МРТ
|Хирургическая коррекция
Как действовать пошагово
-
Если слезотечение длится дольше недели — запишитесь к офтальмологу.
-
Не используйте капли без назначения, особенно содержащие антибиотики.
-
Проверьте состояние щитовидной железы, суставов и нервной системы, если симптом сопровождается другими жалобами.
-
Следите за гигиеной глаз: используйте индивидуальные полотенца, не трите веки руками.
-
При работе за компьютером делайте перерывы и увлажняйте воздух.
Ошибка → последствие → альтернатива
• Ошибка: лечить хроническое слезотечение каплями "от усталости".
• Последствие: пропуск серьёзных заболеваний (артрита, волчанки, опухолей).
• Альтернатива: пройти диагностику у офтальмолога и сдать анализы на системные болезни.
А что если слезы текут только на улице?
Это может быть проявлением повышенной чувствительности сосудов глаз к холоду или ветру. Такое состояние называют "холодовым ринитом глаза". Обычно помогает курс укрепляющих капель с витаминами A и E, а также защита глаз солнцезащитными очками в холодное время года.
Плюсы и минусы самостоятельного лечения
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая реакция на симптом
|Риск ошибочного диагноза
|Экономия времени
|Усиление воспаления
|Возможное кратковременное облегчение
|Потеря времени для лечения основной болезни
FAQ
Почему при артрите текут слёзы?
Из-за воспаления, которое затрагивает слезные железы, снижая качество слёз и нарушая их отток.
Как понять, что причина в глазах, а не в организме?
Если слезотечение сопровождается болью, покраснением или ощущением инородного тела — причина, скорее всего, локальная. При сочетании с общими симптомами — системная.
Когда идти к врачу?
Если слёзы текут постоянно, особенно в сочетании с болью или снижением зрения — обращаться нужно немедленно.
Мифы и правда
• Миф: слезотечение — просто усталость глаз.
Правда: это может быть признак серьёзных системных заболеваний.
• Миф: достаточно капель из аптеки.
Правда: капли без назначения не устраняют причину, а только маскируют симптом.
• Миф: если не болит, значит, всё в порядке.
Правда: некоторые формы артрита и волчанки поражают глаза без боли.
