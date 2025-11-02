Слёзы без причины: врач объяснил, почему постоянное слезотечение может быть сигналом болезни

Слезотечение — не всегда безобидная реакция на ветер или пыль. Иногда этот симптом сигнализирует о серьёзных нарушениях в организме. Об этом рассказал врач-офтальмолог, офтальмохирург АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев, отметив, что хроническое или повторяющееся слезотечение требует обязательной диагностики.

"Слезотечение может указывать как на локальные заболевания глаз, так и на системные проблемы. Например, ревматоидный артрит и системная красная волчанка могут сопровождаться вторичным синдромом "сухого глаза" и слезотечением", — рассказал врач-офтальмолог Сино Гозиев.

Когда слезы — не просто эмоции

В норме слезная жидкость защищает роговицу от пересыхания и микробов. Она вырабатывается специальными железами, после чего равномерно распределяется по глазу и стекает по слезным каналам. Но когда этот процесс нарушается, человек сталкивается с постоянным слезотечением — даже без очевидных причин.

Проблема может быть как местной (воспаление, инфекция, травма), так и системной — связанной с заболеваниями суставов, нервной системы или иммунитета.

"Заболевания нервной системы тоже могут стать причиной слезотечения. Например, паралич лицевого нерва, при котором нарушается иннервация слезной железы и мышц век", — отметил Гозиев.

Основные причины слезотечения

Воспаления глаз. Конъюнктивит, кератит или воспаление слезного мешка вызывают раздражение и усиленную выработку слез. Травмы роговицы. Даже мелкая царапина или попавшая пылинка способны запустить защитную реакцию. Аутоиммунные заболевания. При ревматоидном артрите и волчанке развиваются нарушения, связанные с синдромом "сухого глаза" — в ответ организм компенсаторно увеличивает выработку слез. Нарушения нервной системы. Паралич лицевого нерва мешает правильной работе век, что нарушает распределение слез. Опухоли и деформации век. Новообразования или выворот век могут перекрывать отток жидкости, провоцируя её застой.

"Новообразования в области слезных путей или век тоже могут блокировать отток слез, что также будет сопровождаться слезотечением", — пояснил врач.

Почему важно не заниматься самолечением

"Слезотечение — симптом, который нельзя игнорировать. Он может быть как временной реакцией на внешние раздражители, так и признаком серьезного заболевания глаз или системного процесса", — подчеркнул офтальмолог.

Попытки лечить слезотечение самостоятельно — частая ошибка. Люди начинают закапывать "любые увлажняющие капли", использовать народные средства или греть глаза. Это не только не помогает, но и может усугубить воспаление, особенно если в глазу присутствует инфекция.

Своевременная диагностика — ключ к эффективному лечению. Врач определяет причину и подбирает терапию: капли, препараты для устранения воспаления или даже малотравматичные операции для восстановления проходимости слезных путей.

Сравнение причин и методов лечения

Причина Характер слезотечения Методы диагностики Подход к лечению Аллергия Сезонное, с зудом Аллергопробы Антигистаминные капли Конъюнктивит С гноем и покраснением Осмотр, мазок Антибактериальные препараты Синдром "сухого глаза" Периодическое, с жжением Тест Ширмера Искусственные слезы Паралич лицевого нерва Одностороннее Неврологическое обследование Лечение основного заболевания Опухоли или выворот века Постоянное УЗИ, МРТ Хирургическая коррекция

Как действовать пошагово

Если слезотечение длится дольше недели — запишитесь к офтальмологу. Не используйте капли без назначения, особенно содержащие антибиотики. Проверьте состояние щитовидной железы, суставов и нервной системы, если симптом сопровождается другими жалобами. Следите за гигиеной глаз: используйте индивидуальные полотенца, не трите веки руками. При работе за компьютером делайте перерывы и увлажняйте воздух.

Ошибка → последствие → альтернатива

• Ошибка: лечить хроническое слезотечение каплями "от усталости".

• Последствие: пропуск серьёзных заболеваний (артрита, волчанки, опухолей).

• Альтернатива: пройти диагностику у офтальмолога и сдать анализы на системные болезни.

А что если слезы текут только на улице?

Это может быть проявлением повышенной чувствительности сосудов глаз к холоду или ветру. Такое состояние называют "холодовым ринитом глаза". Обычно помогает курс укрепляющих капель с витаминами A и E, а также защита глаз солнцезащитными очками в холодное время года.

Плюсы и минусы самостоятельного лечения

Плюсы Минусы Быстрая реакция на симптом Риск ошибочного диагноза Экономия времени Усиление воспаления Возможное кратковременное облегчение Потеря времени для лечения основной болезни

FAQ

Почему при артрите текут слёзы?

Из-за воспаления, которое затрагивает слезные железы, снижая качество слёз и нарушая их отток.

Как понять, что причина в глазах, а не в организме?

Если слезотечение сопровождается болью, покраснением или ощущением инородного тела — причина, скорее всего, локальная. При сочетании с общими симптомами — системная.

Когда идти к врачу?

Если слёзы текут постоянно, особенно в сочетании с болью или снижением зрения — обращаться нужно немедленно.

Мифы и правда

• Миф: слезотечение — просто усталость глаз.

Правда: это может быть признак серьёзных системных заболеваний.

• Миф: достаточно капель из аптеки.

Правда: капли без назначения не устраняют причину, а только маскируют симптом.

• Миф: если не болит, значит, всё в порядке.

Правда: некоторые формы артрита и волчанки поражают глаза без боли.