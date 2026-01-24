Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Портрет спортсменки, участвующей в Олимпийских играх
Портрет спортсменки, участвующей в Олимпийских играх
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 9:10

Потеют раньше остальных — и это преимущество: тренированное тело запускает защиту первым

Потоотделение усиливается при физической нагрузке для охлаждения тела — врачи

Вы замечали, что во время тренировки ваша футболка становится мокрой уже через несколько минут, тогда как люди рядом лишь слегка блестят от испарины. Такая разница часто вызывает вопросы и сомнения: всё ли в порядке с организмом и не сигнал ли это о проблемах со здоровьем. На самом деле потоотделение — сложный и индивидуальный процесс, на который влияет сразу несколько факторов. Об этом сообщает издание Shape.

Почему организм реагирует потом на нагрузку

Потоотделение — естественный механизм терморегуляции, без которого тело не смогло бы справляться с перегревом. Во время физической активности мышцы активно работают и выделяют тепло, а пот, испаряясь с поверхности кожи, помогает его отводить и поддерживать стабильную температуру тела. Этот процесс одинаково важен как в жаркую погоду, так и в прохладном зале, где большую роль играют микроклимат и температура воздуха во время тренировок.

Существует два основных типа пота. Эккриновый — жидкий и почти не имеющий запаха — выделяется по всему телу при физической нагрузке или высокой температуре. Апокриновый более густой, появляется в основном в области подмышек и чаще связан со стрессом и эмоциональным напряжением, а также с характерным запахом.

От чего зависит интенсивность потоотделения

Количество выделяемого пота во многом определяется генетикой и распределением потовых желез. У кого-то влага быстрее появляется на лбу, у других — на спине или ладонях. Эти различия считаются нормой и не говорят о физической форме или уровне выносливости.

На выраженность потоотделения влияет и образ жизни. Температура воздуха, вентиляция помещения, влажность, плотная или плохо "дышащая" одежда, масса тела и интенсивность тренировки — всё это усиливает выделение влаги. Кроме того, по мере роста физической подготовки организм начинает раньше и активнее запускать механизм охлаждения, поэтому тренированные люди нередко потеют больше.

"Хотя пол и возраст играют роль, более высокий уровень физической подготовки, интенсивность упражнений, размер тела и условия окружающей среды напрямую связаны с объёмом потоотделения", — говорит доцент кафедры спорта Salem University Бретт Эли.

Когда пота много — и это нормально

Распространённое заблуждение заключается в том, что обильный пот якобы говорит о слабой форме. На практике всё наоборот: активное испарение помогает дольше поддерживать высокую интенсивность нагрузки и защищает организм от перегрева. Количество пота не отражает количество сожжённых калорий и не является показателем "успешности" тренировки.

"Нет никакой связи между потоотделением и сожжёнными калориями", — говорит профессор Крейг Крэндалл.

Чрезмерная потливость и возможные риски

В редких случаях повышенное потоотделение может быть связано с гипергидрозом — состоянием, при котором тело теряет влагу даже без очевидных причин. Это может приводить к раздражению кожи, бытовым неудобствам и повышенному риску обезвоживания, если жидкость не восполняется своевременно. В таких ситуациях особенно важно соблюдать гидратацию во время тренировок и следить за самочувствием. Диагноз при этом может поставить только врач.

Важно помнить и об обратной стороне — недостаточном потоотделении. При ангидрозе или гипогидрозе потовые железы работают слабо, что затрудняет охлаждение организма. Однако если вы просто потеете меньше, чем сосед по тренажёру, поводов для тревоги, как правило, нет.

Как справиться с потом во время тренировок

Если уровень потоотделения вызывает дискомфорт, можно скорректировать уход и экипировку. Антиперспиранты временно блокируют потовые протоки, в отличие от дезодорантов, которые лишь маскируют запах. Для лучшего эффекта специалисты советуют наносить антиперспирант вечером, а утром при необходимости обновлять.

Одежда также играет роль: современные синтетические ткани отводят влагу от кожи и быстрее высыхают. Для кожи головы подойдёт сухой шампунь, а для ног — специальные стельки с влагопоглощающими свойствами. После тренировки ускорить охлаждение поможет прохладный душ, снижающий общую температуру тела.

В итоге пот на тренировках — не враг, а союзник организма. Он помогает адаптироваться к нагрузке, защищает от перегрева и является частью естественной физиологии, которая у каждого проявляется по-своему.

Автор Виктория Парамонова
Виктория Парамонова — эксперт по функциональному тренингу (Поволжский ГУФКСиТ) с 10-летним опытом в World Class. Специалист по биомеханике и реабилитации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Растяжка без техники и разминки привела к повреждению мышц — Мустафьева гимнастка 22.01.2026 в 17:34
Тянетесь каждый раз, а тело будто сопротивляется: привычные промахи тормозят прогресс годами

Гибкость требует внимательного подхода: ошибки в растяжке могут замедлить прогресс и привести к травмам. Как тренироваться безопасно и эффективно.

Читать полностью » Температуру 20–22 градуса признали оптимальной для кардиотренировок — учёные 22.01.2026 в 15:25
Тренировки могут идти насмарку: климат в зале превращает пользу от нагрузки в физиологический откат

Температура в зале, бассейне и на улице может незаметно изменить эффект тренировок — от кардио до йоги и силовых, влияя на результат и самочувствие.

Читать полностью » Раунд гольфа даёт нагрузку на уровне быстрой ходьбы — Fox News 22.01.2026 в 14:17
Гольф "сжигает" больше, чем кажется — один выбор на поле решает, будет ли это нагрузка

Гольф может быть полноценной физической нагрузкой: пеший раунд до 15 000 шагов и 100–200 замахов тренируют сердце, баланс и силу, но повышают риск травм.

Читать полностью » Эффективность тренировок дома зависит от организации процесса — фитнес тренеры 22.01.2026 в 9:22
Домашние тренировки кажутся безопасными, пока одно упущение не превращает пользу в травму

Домашние тренировки требуют внимания к безопасности, технике и состоянию организма. Эксперт объясняет, как выстроить занятия эффективно и без риска.

Читать полностью » Силовые тренировки приносят пользу здоровью помимо набора мышц — учёные 21.01.2026 в 18:39
Кажется невероятным, но факт: силовые тренировки включают скрытые ресурсы организма

Силовые тренировки влияют не только на мышцы. Они улучшают баланс, настроение, здоровье костей и сердца, помогая дольше сохранять активность и независимость.

Читать полностью » Мышечные волокна при гипертрофии увеличиваются в размере и диаметре — тренер Лаура Миранда 21.01.2026 в 17:51
Мышцы не растут от силы воли — решает один механизм, который чаще всего игнорируется

Гипертрофия — ключ к заметному росту мышц. Узнайте, какие тренировки, объёмы, восстановление и питание действительно запускают увеличение мышечных волокон.

Читать полностью » Уборка снега обгоняет спортзал: неожиданный эффект работы с лопатой 21.01.2026 в 14:50

Тренер Сергей Литовченко рассказал NewsInfo, может ли уборка снега заменить тренировку и на что важно при этом обратить внимание.

Читать полностью » Ошибки в тренировках мешают появлению рельефного пресса — фитнес-тренеры 21.01.2026 в 12:32
Живот не меняется месяцами: скрытые промахи в тренировках тормозят визуальный эффект

Почему тренировки на пресс не дают результата: типичные ошибки, опасная техника и рабочие упражнения, которые помогают сформировать подтянутый живот.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки облизывают людей для укрепления социальной связи — Кристин Витале зоопсихолог
Дом
Смешивание уксуса с отбеливателем выделяет хлорный газ
Красота и здоровье
Совместные проекты поддерживают устойчивость отношений — UC San Diego Imaginarium
Садоводство
Лимонная вода подкисляет жёсткую воду для полива орхидей
Наука
Риски применения ИИ в школах превысили пользу для учеников — Брукингский институт
Красота и здоровье
Ожирение напрямую вызывает деменцию у взрослых людей — JCEM
Туризм
Восточное побережье Шри-Ланки раскрывается с мая по сентябрь — Lonely Planet
Садоводство
Семена подбирают отдельно для теплицы и открытого грунта — агроном Леунов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet