Потеют раньше остальных — и это преимущество: тренированное тело запускает защиту первым

Вы замечали, что во время тренировки ваша футболка становится мокрой уже через несколько минут, тогда как люди рядом лишь слегка блестят от испарины. Такая разница часто вызывает вопросы и сомнения: всё ли в порядке с организмом и не сигнал ли это о проблемах со здоровьем. На самом деле потоотделение — сложный и индивидуальный процесс, на который влияет сразу несколько факторов. Об этом сообщает издание Shape.

Почему организм реагирует потом на нагрузку

Потоотделение — естественный механизм терморегуляции, без которого тело не смогло бы справляться с перегревом. Во время физической активности мышцы активно работают и выделяют тепло, а пот, испаряясь с поверхности кожи, помогает его отводить и поддерживать стабильную температуру тела. Этот процесс одинаково важен как в жаркую погоду, так и в прохладном зале, где большую роль играют микроклимат и температура воздуха во время тренировок.

Существует два основных типа пота. Эккриновый — жидкий и почти не имеющий запаха — выделяется по всему телу при физической нагрузке или высокой температуре. Апокриновый более густой, появляется в основном в области подмышек и чаще связан со стрессом и эмоциональным напряжением, а также с характерным запахом.

От чего зависит интенсивность потоотделения

Количество выделяемого пота во многом определяется генетикой и распределением потовых желез. У кого-то влага быстрее появляется на лбу, у других — на спине или ладонях. Эти различия считаются нормой и не говорят о физической форме или уровне выносливости.

На выраженность потоотделения влияет и образ жизни. Температура воздуха, вентиляция помещения, влажность, плотная или плохо "дышащая" одежда, масса тела и интенсивность тренировки — всё это усиливает выделение влаги. Кроме того, по мере роста физической подготовки организм начинает раньше и активнее запускать механизм охлаждения, поэтому тренированные люди нередко потеют больше.

"Хотя пол и возраст играют роль, более высокий уровень физической подготовки, интенсивность упражнений, размер тела и условия окружающей среды напрямую связаны с объёмом потоотделения", — говорит доцент кафедры спорта Salem University Бретт Эли.

Когда пота много — и это нормально

Распространённое заблуждение заключается в том, что обильный пот якобы говорит о слабой форме. На практике всё наоборот: активное испарение помогает дольше поддерживать высокую интенсивность нагрузки и защищает организм от перегрева. Количество пота не отражает количество сожжённых калорий и не является показателем "успешности" тренировки.

"Нет никакой связи между потоотделением и сожжёнными калориями", — говорит профессор Крейг Крэндалл.

Чрезмерная потливость и возможные риски

В редких случаях повышенное потоотделение может быть связано с гипергидрозом — состоянием, при котором тело теряет влагу даже без очевидных причин. Это может приводить к раздражению кожи, бытовым неудобствам и повышенному риску обезвоживания, если жидкость не восполняется своевременно. В таких ситуациях особенно важно соблюдать гидратацию во время тренировок и следить за самочувствием. Диагноз при этом может поставить только врач.

Важно помнить и об обратной стороне — недостаточном потоотделении. При ангидрозе или гипогидрозе потовые железы работают слабо, что затрудняет охлаждение организма. Однако если вы просто потеете меньше, чем сосед по тренажёру, поводов для тревоги, как правило, нет.

Как справиться с потом во время тренировок

Если уровень потоотделения вызывает дискомфорт, можно скорректировать уход и экипировку. Антиперспиранты временно блокируют потовые протоки, в отличие от дезодорантов, которые лишь маскируют запах. Для лучшего эффекта специалисты советуют наносить антиперспирант вечером, а утром при необходимости обновлять.

Одежда также играет роль: современные синтетические ткани отводят влагу от кожи и быстрее высыхают. Для кожи головы подойдёт сухой шампунь, а для ног — специальные стельки с влагопоглощающими свойствами. После тренировки ускорить охлаждение поможет прохладный душ, снижающий общую температуру тела.

В итоге пот на тренировках — не враг, а союзник организма. Он помогает адаптироваться к нагрузке, защищает от перегрева и является частью естественной физиологии, которая у каждого проявляется по-своему.