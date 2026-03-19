Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Портрет спортсменки, участвующей в Олимпийских играх
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 16:32

Сам по себе пот кипит: внезапная потливость может подразумевать серьёзные проблемы со здоровьем

Избыточное потоотделение в состоянии покоя часто служит сигналом серьезных системных сбоев, требующих пристального внимания к эндокринной системе. Подобная реакция организма может указывать на дисфункцию щитовидной железы или скрытые психоэмоциональные расстройства, проявляющиеся через гормональные качели. Игнорирование этого признака способно привести к прогрессированию латентных нарушений обмена веществ. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Данная симптоматика требует тщательной дифференциальной диагностики, так как клиническая картина может быть крайне размытой и варьироваться от пациента к пациенту. Врач Илья Барсуков подчеркнул важность учета сопутствующих проявлений, таких как метаболические изменения или сердечно-сосудистые реакции, которые сопровождают патологию.

"Внезапная потливость без нагрузки может быть признаком эндокринного заболевания, например, тиреотоксикоза, то есть повышенной функции щитовидной железы. Обычно это сопровождается и другими симптомами: тремором рук, снижением массы тела, ощущением сердцебиения, раздражительностью. Однако в отдельных случаях потливость может быть единственным симптомом. Тогда необходимо проверить состояние щитовидной железы", — отметил Илья Барсуков.

С точки зрения антропологии и биохимии, потливость в покое зачастую является следствием избыточного синтеза кортизола и адреналина, даже если человек не осознает психоэмоционального напряжения. Специалист пояснил, что такие реакции нервной системы встречаются в клинической практике значительно чаще, чем специфические эндокринные болезни органов надпочечников. Согласно мнению Ильи Барсукова, организм может находиться в состоянии перманентного "внутреннего стресса", провоцируя вегетативный ответ без внешних триггеров.

Медицинское экспертное сообщество настаивает на необходимости комплексного обследования при регулярном возникновении эпизодов гипергидроза. Ранняя диагностика позволяет купировать гормональные сбои до того, как они перейдут в хроническую форму, поражающую внутренние органы и системы. Особую настороженность следует проявить в случаях, когда потливость становится устойчивым физиологическим паттерном в периоды полноценного отдыха.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet