Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Внутреннее напряжение и самокритика
Внутреннее напряжение и самокритика
© public domain
Главная / Красота и здоровье
Илья Шеховцов Опубликована сегодня в 19:38

Чрезмерная самокритика маскируется под развитие: как перфекционизм разрушает карьеру и отношения

Постоянное недовольство собой может выглядеть как двигатель прогресса, но в какой-то момент превращается в источник внутреннего напряжения. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на психолога, психоаналитика, кандидата социологических наук, директора центра "Личность" (г. Москва) Людмилу Полянову. По её словам, грань между здоровой самокритикой и разрушительным самообвинением тонка, и самостоятельно распознать её удаётся не всегда.

Когда самокритика работает на человека

Специалист отмечает, что способность трезво оценивать собственные поступки — важный элемент личностного развития. Такой механизм помогает корректировать поведение, выстраивать цели и добиваться результатов в профессии и личной жизни. В умеренной форме самокритика поддерживает движение вперёд и способствует самореализации.

"Если самооценка находится в пределах нормы, это прекрасно. Она является одним из ключевых механизмов, обеспечивающих успешность человека — в самореализации, профессиональной сфере, семейных и личных отношениях. Однако как завышенная, так и заниженная самооценка свидетельствует о внутреннем дисбалансе. В психоанализе это связано с нарушением взаимодействия эго и суперэго, которые формируют внутреннюю цензуру и систему самоконтроля", — пояснила психолог.

По её словам, именно сбалансированная самооценка позволяет человеку сохранять устойчивость и не впадать в крайности. И завышенная, и заниженная оценка себя указывают на внутренний конфликт, который отражается на поведении и эмоциональном состоянии.

Когда самокритика становится проблемой

Полянова подчёркивает, что определить границу допустимого самостоятельно крайне сложно. Человек часто не замечает, как требовательность к себе превращается в постоянное обесценивание. Первые сигналы чаще всего видны со стороны — их замечают близкие люди.

Эксперт предупреждает, что при устойчивом ощущении собственной несостоятельности и отсутствии внутреннего чувства ценности стоит обратиться к специалисту. Попытки "разобраться самому" могут лишь усилить внутреннее напряжение. Она также обращает внимание на распространённый сегодня синдром самозванца, который нередко сопровождается болезненной самокритикой и не решается поверхностными установками или поддерживающими фразами.

По словам Поляновой, работа с подобными состояниями требует профессионального подхода и глубокой психотерапевтической проработки. Без этого внутренний дисбаланс может сохраняться и усиливаться, влияя на качество жизни, отношения и профессиональную реализацию.

Автор Илья Шеховцов
Илья Шеховцов — клинический психолог (НИУ ВШЭ) с 12-летним стажем. Эксперт по управлению стрессом, профилактике выгорания и доказательной психотерапии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Микробы попались с поличным: датчик на нижнем белье раскрывает тайную жизнь кишечника после еды сегодня в 12:17

Smart Underwear Sensor фиксирует активность кишечных бактерий и меняет взгляд на норму газообразования, раскрывая неожиданные данные о микробиоте и питании.

Читать полностью » Съела яблоко вместе с едой — уровень сахара ведёт себя спокойнее: всё дело в сочетании сегодня в 11:52

Яблоко — это не просто перекус, это ваш надежный помощник в борьбе со скачками сахара и поддержке здоровья.

Читать полностью » Сок из кислых ягод запускает перемены в крови: холестерин сдаёт позиции без жёстких диет сегодня в 10:57

Терпкий вишнёвый и черничный сок проверили на влияние на сердце и холестерин. Результаты 20-дневного исследования могут изменить взгляд на привычные напитки.

Читать полностью » Учёные связали сон, движение и питание — вместе они работают сильнее, чем по отдельности сегодня в 9:03

Небольшие изменения в сне и физической активности могут неожиданно изменить вашу жизнь к лучшему.

Читать полностью » Поздний голод перед сном оказался не врагом — правильный перекус помогает уснуть быстрее сегодня в 6:28

Ночной перекус не враг сна: правильная небольшая порция с белком, сложными углеводами и магнием может выровнять сахар и успокоить организм.

Читать полностью » Руки немеют, память подводит — многие списывают на усталость, а зря: последствия могут шокировать вчера в 19:55

Нарушения памяти и онемение часто считают стрессом, но за ними могут скрываться серьёзные сбои. Почему промедление опасно, объяснил невролог.

Читать полностью » Сладкий смузи крадёт энергию к полудню: этот баланс ингредиентов заставляет завтрак работать на вас вчера в 19:41

Нутрициолог объяснила, почему модный смузи-боул может вызывать голод уже через час и какие ингредиенты превращают его в полноценный завтрак.

Читать полностью » Наращивание волос разобрали по молекулам — 91% прядей скрывают опасные вещества: вода всё показала вчера в 18:39

Исследование показало, что в большинстве популярных наращиваемых волос обнаружены опасные химические вещества, включая потенциальные канцерогены.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Кроссовки с эффектом мозга вышли в продажу — обещают усилить концентрацию, но есть нюанс
Садоводство
Заморозки после тепла атакуют рассаду: перепад температур запускает опасные процессы внутри клеток
Питомцы
Квартира превращается в смертельную ловушку: привычные бытовые предметы калечат кошек и собак
Недвижимость
Эмалированный чугун покрыли следы ожога — делаю простую пасту и возвращаю блеск без царапин
Наука
Левитирующий кристалл нарушил третий закон Ньютона: частицы перестали "отвечать" друг другу
Общество
Дети вырастают и уходят: как родителям пережить этот этап спокойно
Садоводство
Заморозки ушли — томаты высадили слишком рано: холодная почва губит корни
Садоводство
Огород с нуля превращается в урожайное поле: эти культуры растут почти без полива и лишних хлопот
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet