Чрезмерная самокритика маскируется под развитие: как перфекционизм разрушает карьеру и отношения

Постоянное недовольство собой может выглядеть как двигатель прогресса, но в какой-то момент превращается в источник внутреннего напряжения. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на психолога, психоаналитика, кандидата социологических наук, директора центра "Личность" (г. Москва) Людмилу Полянову. По её словам, грань между здоровой самокритикой и разрушительным самообвинением тонка, и самостоятельно распознать её удаётся не всегда.

Когда самокритика работает на человека

Специалист отмечает, что способность трезво оценивать собственные поступки — важный элемент личностного развития. Такой механизм помогает корректировать поведение, выстраивать цели и добиваться результатов в профессии и личной жизни. В умеренной форме самокритика поддерживает движение вперёд и способствует самореализации.

"Если самооценка находится в пределах нормы, это прекрасно. Она является одним из ключевых механизмов, обеспечивающих успешность человека — в самореализации, профессиональной сфере, семейных и личных отношениях. Однако как завышенная, так и заниженная самооценка свидетельствует о внутреннем дисбалансе. В психоанализе это связано с нарушением взаимодействия эго и суперэго, которые формируют внутреннюю цензуру и систему самоконтроля", — пояснила психолог.

По её словам, именно сбалансированная самооценка позволяет человеку сохранять устойчивость и не впадать в крайности. И завышенная, и заниженная оценка себя указывают на внутренний конфликт, который отражается на поведении и эмоциональном состоянии.

Когда самокритика становится проблемой

Полянова подчёркивает, что определить границу допустимого самостоятельно крайне сложно. Человек часто не замечает, как требовательность к себе превращается в постоянное обесценивание. Первые сигналы чаще всего видны со стороны — их замечают близкие люди.

Эксперт предупреждает, что при устойчивом ощущении собственной несостоятельности и отсутствии внутреннего чувства ценности стоит обратиться к специалисту. Попытки "разобраться самому" могут лишь усилить внутреннее напряжение. Она также обращает внимание на распространённый сегодня синдром самозванца, который нередко сопровождается болезненной самокритикой и не решается поверхностными установками или поддерживающими фразами.

По словам Поляновой, работа с подобными состояниями требует профессионального подхода и глубокой психотерапевтической проработки. Без этого внутренний дисбаланс может сохраняться и усиливаться, влияя на качество жизни, отношения и профессиональную реализацию.