Набиуллина признала перегибы: блокировка счетов на фоне борьбы с мошенничеством стала новой проблемой

Рост жалоб на блокировку счетов указывает на чрезмерные меры в борьбе с мошенничеством. Глава Банка России, Эльвира Набиуллина, на конференции Центробанка "Фокус на клиента" отметила, что в стремлении обезопасить финансовые операции иногда нарушаются права клиентов.

Перегибы на местах

"Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция, но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку", — сказала глава ЦБ РФ в своем выступлении.

По её словам, проблема заключается в том, что клиентам не всегда сообщают причины блокировки их счетов. Это создает дополнительные трудности, и, как признала Набиуллина, в этом есть небольшая ошибка.

Центробанк уже приступил к решению этого вопроса, и в ближайшее время будет предпринято несколько шагов для улучшения ситуации и устранения недочетов в работе с клиентами.

Новая угроза: переводы самому себе

Не так давно в российских СМИ появилась информация, что переводы собственных средств на другие счета могут быть признаны мошенническими операциями. Это касается крупных сумм, превышающих 200 тысяч рублей. Такой шаг, как поясняют эксперты, поможет повысить контроль за финансовыми операциями и снизить риски, связанные с отмыванием денег. Однако важно отметить, что соблюдение некоторых условий при переводах этих сумм поможет избежать блокировки счета.

Этот вопрос активно обсуждается в банковской сфере, и ЦБ РФ планирует внести уточнения в правила обработки подобных операций. Как отметил председатель Центрального банка, важно, чтобы процедуры борьбы с финансовыми преступлениями не приводили к ущемлению прав добросовестных клиентов.