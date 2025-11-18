Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Денежный перевод
Денежный перевод
© freepik.com by user18526052 is licensed under public domain
Главная / Экономика
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 12:07

Набиуллина признала перегибы: блокировка счетов на фоне борьбы с мошенничеством стала новой проблемой

Набиуллина признала перегибы в борьбе с мошенничеством

Рост жалоб на блокировку счетов указывает на чрезмерные меры в борьбе с мошенничеством. Глава Банка России, Эльвира Набиуллина, на конференции Центробанка "Фокус на клиента" отметила, что в стремлении обезопасить финансовые операции иногда нарушаются права клиентов.

Перегибы на местах

"Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция, но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку", — сказала глава ЦБ РФ в своем выступлении.

По её словам, проблема заключается в том, что клиентам не всегда сообщают причины блокировки их счетов. Это создает дополнительные трудности, и, как признала Набиуллина, в этом есть небольшая ошибка.

Центробанк уже приступил к решению этого вопроса, и в ближайшее время будет предпринято несколько шагов для улучшения ситуации и устранения недочетов в работе с клиентами.

Проблема заключается в том, что клиентам не всегда объясняют причины блокировки их счетов. Это создаёт дополнительные сложности для пользователей финансовых услуг, которые сталкиваются с блокировкой без достаточных разъяснений. Набиуллина признала этот момент как ошибку, над устранением которой уже работает соответствующий подраздел Банка России.

Новая угроза: переводы самому себе

Не так давно в российских СМИ появилась информация, что переводы собственных средств на другие счета могут быть признаны мошенническими операциями. Это касается крупных сумм, превышающих 200 тысяч рублей. Такой шаг, как поясняют эксперты, поможет повысить контроль за финансовыми операциями и снизить риски, связанные с отмыванием денег. Однако важно отметить, что соблюдение некоторых условий при переводах этих сумм поможет избежать блокировки счета.

Этот вопрос активно обсуждается в банковской сфере, и ЦБ РФ планирует внести уточнения в правила обработки подобных операций. Как отметил председатель Центрального банка, важно, чтобы процедуры борьбы с финансовыми преступлениями не приводили к ущемлению прав добросовестных клиентов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бельгия не одобрит изъятия активов России без деталей плана сегодня в 12:12
Бельгия тормозит решение о замороженных активах России: Брюссель требует полных гарантий перед саммитом ЕС

Бельгия продолжает блокировать решение о замороженных российских активах. Чем обусловлена её позиция и что об этом думают в ЕС?

Читать полностью » Аренда квартир в Москве: эксперты назвали главный фактор, влияющий на цены 10.09.2025 в 13:31
Тайны арендного рынка: эксперты раскрыли главный секрет снижения цен на квартиры в Москве

Эксперты прогнозируют изменения на рынке аренды Москвы. Снижение ключевой ставки ЦБ и рост предложения новостроек могут привести к снижению цен. Узнайте, как изменится стоимость аренды квартир в столице.

Читать полностью » Детские карманные деньги: зачем нужен контроль и как избежать ошибок – советы психолога Ларисы Никитиной 09.09.2025 в 13:15
Детские карманные деньги: почему контроль родителей – это не тирания, а жизненная необходимость

Психолог Никитина считает, что карманные деньги важны для финансовой грамотности детей. Контроль расходов, позволяет избежать спонтанных трат и воспитать бережливость.

Читать полностью » Экономист Голубовский призвал россиян вкладываться в золото 08.09.2025 в 17:37
Доллары под подушкой обернутся убытком: где деньги теряют ценность быстрее всего

Эксперты утверждают, что хранение долларов дома не только бесполезно, но и убыточно. Узнайте, как безопасно сохранять свои накопления и избегать рисков.

Читать полностью » Российские индексы просели на фоне новых угроз Трампа по ультиматуму завершения СВО 28.07.2025 в 16:35
Эффект Трампа: как слова президента США обрушили российский фондовый рынок

Российские фондовые индексы продемонстрировали заметное снижение после резких заявлений Дональда Трампа относительно сроков урегулирования украинского конфликта. На Московской бирже основные показатели в какой-то момент потеряли более одного процента, отражая нервозность инвесторов.

Читать полностью » Цены на мороженое этим летом в России взлетели на 16% 28.07.2025 в 13:57
Сладкий дефицит: почему мороженое в России стало дорогим удовольствием

Российские любители мороженого столкнулись с неприятным сюрпризом — за последний год цена на этот популярный десерт существенно выросла. Специалисты отмечают, что стоимость любимого летнего лакомства увеличилась почти на пятую часть, при этом объемы продаж в штуках несколько снизились.

Читать полностью » Вы точно ели её на завтрак: в колбасе бренда 14.07.2025 в 14:39

Популярная колбаса с полок российских магазинов оказалась не такой уж безобидной — в составе нашли запрещённую добавку с тревожными последствиями.

Читать полностью » За четыре года — 28 смертей: топ-менеджеры в России гибнут один за другим, и никто не знает, почему 04.07.2025 в 16:47

Серия загадочных смертей российских топ-менеджеров породила на Западе термин Sudden Russian Death Syndrome. Кто они и почему всё чаще — с одинаковым финалом?

Читать полностью »

Новости
УрФО
Свердловская область запретила продажу энергетиков
Садоводство
Выращивание овощей на балконе позволяет получать свежие продукты круглый год — садоводы
Садоводство
Размножение замиокулькаса листом позволяет бесплатно вырастить здоровое растение дома самостоятельно
Экономика
Набиуллина выступила против изменения цен в зависимости от способа оплаты
Наука
Исследование мозга в покое открывает путь к персонализированной диагностике — Чэнь Юн
Туризм
Специалисты перечислили направления для пляжного отдыха в ноябре-декабре: Тунис, Доминикана, Таиланд
Туризм
РЖД представила макет плацкарта с увеличенными полками
Еда
Слоёный салат с корейской морковью и копчёной курицей включает сыр и яйца — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet