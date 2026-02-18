Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 15:59

Лишний вес у собак тихо меняет один важный показатель — владельцы даже не подозревают

Избыточный вес у собак может влиять не только на суставы и сердце, но и на зрение. Новое исследование показало, что у животных с лишним весом внутриглазное давление значительно выше, чем у их более стройных сородичей. Эти показатели приближаются к значениям, связанным с риском развития глаукомы. Об этом сообщает Earth. com со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Veterinary Internal Medicine.

Давление ближе к верхней границе нормы

В исследовании приняли участие 40 клинически здоровых собак. Учёные сравнили внутриглазное давление у животных с нормальным весом и у собак с избыточной массой тела.

Доктор Орен Пеэр из Еврейского университета Иерусалима установил, что более тяжёлые собаки стабильно демонстрировали более высокие показатели. Хотя обе группы находились в пределах допустимого диапазона от 10 до 25 мм рт. ст., у собак с лишним весом значения были значительно ближе к верхней границе нормы.

Такое устойчивое различие фиксировалось даже при стандартных ветеринарных осмотрах. Само по себе повышенное давление не означает наличие заболевания, однако оно может указывать на потенциальную нагрузку на зрительный нерв.

Как лишний жир влияет на глаза

Внутриглазное давление зависит от баланса между выработкой и оттоком жидкости в передней камере глаза. Если отток нарушается, давление повышается, что может привести к глаукоме — состоянию, способному повредить зрительный нерв.

Исследователи предполагают, что избыточный жир может повышать венозное давление в области глазницы, затрудняя отток жидкости. Кроме механического воздействия, ожирение влияет и на обмен веществ.

У собак с избыточным весом выявили более высокий уровень триглицеридов и лептина — гормона, вырабатываемого жировой тканью. Первоначально оба показателя коррелировали с повышенным внутриглазным давлением, однако после учёта общего состояния тела основным фактором оставался именно лишний вес.

"Ожирение может быть модифицируемым фактором риска у собак, предрасположенных к глаукоме", — отметил доктор Орен Пеэр.

Роль оценки физического состояния

В ветеринарной практике используется девятибалльная шкала оценки физического состояния. Оптимальными считаются 4-5 баллов, а начиная с 6 баллов речь идёт о лишнем весе.

Исследование показало, что каждое повышение показателя состояния тела на один пункт сопровождалось увеличением внутриглазного давления почти на 2 мм рт. ст. Даже небольшая прибавка массы имела измеримый эффект.

Ограничения и дальнейшие исследования

Работа включала сравнительно небольшую группу животных и носила наблюдательный характер, поэтому не доказывает прямую причинно-следственную связь. Учёные не проводили долгосрочного наблюдения и не анализировали, снижает ли похудение давление в глазах.

В дальнейшем планируется проследить динамику показателей у собак в течение нескольких лет и оценить, влияет ли снижение веса на внутриглазное давление.

Что это значит для владельцев

Ежегодные осмотры обычно включают контроль веса, однако измерение внутриглазного давления может стать дополнительным инструментом ранней профилактики, особенно для пород с наследственной предрасположенностью к глаукоме.

Контроль рациона, умеренные порции и регулярная физическая активность остаются основными способами поддержания здорового веса. Под наблюдением ветеринара снижение массы тела может стать важным шагом в защите зрения питомца.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

